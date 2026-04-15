La alocada tanda de penales en la Copa Argentina: cuatro atajadas, dos remates fallidos y un “doble golpe”

El conjunto del norte avanzó a 16avos de final del torneo

La Copa Argentina ofreció una nueva sorpresa: Gimnasia y Tiro de Salta, equipo de la Primera Nacional, eliminó por penales a Gimnasia de Mendoza, hoy en la élite, por los 32avos de final de la competencia. En el estadio de Los Andes, los equipos igualaron 0-0 para dirimir su suerte desde los 12 pasos, en una tanda que contó con todos los condimentos y terminó dándole el triunfo a los del norte por 4 a 3.

Para la última eliminatoria de la fase, los dos elencos y sus hinchas debieron trasladarse más de 1.000 kilómetros hasta el Eduardo Gallardón para una llave emotiva. Si bien el desarrollo del partido no regaló goles, tuvieron algunas chances para anotar, aunque con el correr de los minutos se fueron enamorando de la chance de definir por penales.

La tanda comenzó con la atajada de Joaquín Papaleo, arquero del equipo vencedor, a Ismael Cortez, arrojándose a su derecha. El guardameta apeló a un apunte llamativamente grande, que de a ratos quedó en manos de un alcanzapelotas. Como la lluvia fue degradando el papel, el jovencito lo fue asesorando. Nicolás Contín lo capitalizó. Mientras, el punto se iba levantando, lo que dificultó la precisión de lo disparos.

Luego fue el turno de Luciano Cingolani y Papaleo volvió a responder ante un intento que salió muy al medio. Pero Lautaro Petruchi, arquero del equipo mendocino, tapó el tiro de Franco Sivetti.

Acto seguido, Matías Recalde igualó la acciones y Manuel Guanini la tiró por encima del travesaño. Otra vez el peso recayó en Papaleo, quien no titubeó: voló hacia su derecha y le tapó el lanzamiento a Julián Ceballos.

A continuación, Rubén Villarreal y Agustín Módica celebraron sus conquistas y todo quedó en los pies del experimentado Walter Montoya. ¿Qué sucedió? El suelo le jugó una mala pasada: se resbaló y hubo doble golpe, más allá de que la pelota terminó en la red. El árbitro Nahuel Viñas anuló el remate, pero el reglamento marca que debió volver a patearse.

Gimnasia de Mendoza revivió y Santiago Rodríguez lo dejó arriba en la tanda. Fabricio Rojas igualó. El capitán Diego Mondino desvió su remate y el Albo volvió a quedar match point. Juan Galetto pateó cruzado y terminó con la incertidumbre.

Así, Gimnasia y Tiro, a cargo de Juan Azconzábal, dio el golpe y se probará ante Vélez, mientras que los dirigidos por Darío Franco quedaron rumiando bronca tras una tanda de penales para el infarto.

Formaciones

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Banfield 3-0 Real Pilar

Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela

Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)

Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)

Huracán 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)

Newell´s Old Boys 0-2 Acassuso

Unión 2-0 Agropecuario

Defensa y Justicia 2-1 Chaco For Ever

Instituto 2-0 Atlanta

San Martín (Tucumán) 0-0 (4-3) Estudiantes (Río Cuarto)

Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio

Sarmiento 1-0 Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima La Plata 4-1 Camioneros

Miércoles 15 de abril

Gimnasia y Tiro de Salta 0-0 (4-3) vs Gimnasia de Mendoza

El cuadro de la Copa Argentina

Los cruces de 16avos de final

Lado izquierdo de la llave

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Acasusso vs. Gimnasia (LP)

Banfield vs. San Martín (T)

Deportivo Morón vs. Midland

Racing vs. Defensa y Justicia

Gimnasia (J) vs. Belgrano (Córdoba)

Vélez vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Sarmiento vs. Boca Juniors

Lado derecho de la llave

River vs. Aldosivi

Independiente Rivadavia vs. Tigre

Talleres vs. Atlético Tucumán

Unión (Santa Fe) vs. Independiente

Platense vs. San Martín (SJ)

Instituto vs. Lanús

Estudiantes vs. Rosario Central

Barracas Central vs. Huracán