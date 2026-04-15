La alocada tanda de penales en la Copa Argentina: cuatro atajadas, dos remates fallidos y un “doble golpe”

La Copa Argentina ofreció una nueva sorpresa: Gimnasia y Tiro de Salta, equipo de la Primera Nacional, eliminó por penales a Gimnasia de Mendoza, hoy en la élite, por los 32avos de final de la competencia. En el estadio de Los Andes, los equipos igualaron 0-0 para dirimir su suerte desde los 12 pasos, en una tanda que contó con todos los condimentos y terminó dándole el triunfo a los del norte por 4 a 3.
Para la última eliminatoria de la fase, los dos elencos y sus hinchas debieron trasladarse más de 1.000 kilómetros hasta el Eduardo Gallardón para una llave emotiva. Si bien el desarrollo del partido no regaló goles, tuvieron algunas chances para anotar, aunque con el correr de los minutos se fueron enamorando de la chance de definir por penales.
La tanda comenzó con la atajada de Joaquín Papaleo, arquero del equipo vencedor, a Ismael Cortez, arrojándose a su derecha. El guardameta apeló a un apunte llamativamente grande, que de a ratos quedó en manos de un alcanzapelotas. Como la lluvia fue degradando el papel, el jovencito lo fue asesorando. Nicolás Contín lo capitalizó. Mientras, el punto se iba levantando, lo que dificultó la precisión de lo disparos.
Luego fue el turno de Luciano Cingolani y Papaleo volvió a responder ante un intento que salió muy al medio. Pero Lautaro Petruchi, arquero del equipo mendocino, tapó el tiro de Franco Sivetti.
Acto seguido, Matías Recalde igualó la acciones y Manuel Guanini la tiró por encima del travesaño. Otra vez el peso recayó en Papaleo, quien no titubeó: voló hacia su derecha y le tapó el lanzamiento a Julián Ceballos.
A continuación, Rubén Villarreal y Agustín Módica celebraron sus conquistas y todo quedó en los pies del experimentado Walter Montoya. ¿Qué sucedió? El suelo le jugó una mala pasada: se resbaló y hubo doble golpe, más allá de que la pelota terminó en la red. El árbitro Nahuel Viñas anuló el remate, pero el reglamento marca que debió volver a patearse.
Gimnasia de Mendoza revivió y Santiago Rodríguez lo dejó arriba en la tanda. Fabricio Rojas igualó. El capitán Diego Mondino desvió su remate y el Albo volvió a quedar match point. Juan Galetto pateó cruzado y terminó con la incertidumbre.
Así, Gimnasia y Tiro, a cargo de Juan Azconzábal, dio el golpe y se probará ante Vélez, mientras que los dirigidos por Darío Franco quedaron rumiando bronca tras una tanda de penales para el infarto.
Formaciones
Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros
Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda
Estudiantes 4-0 Ituzaingó
Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland
Talleres 2-0 Argentino de Merlo
Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz
Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú
Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley
Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero
Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel
Tigre 2-0 Claypole
River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar
Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy
San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn
Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón
San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón
Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas
Banfield 3-0 Real Pilar
Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela
Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)
Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)
Huracán 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)
Newell´s Old Boys 0-2 Acassuso
Unión 2-0 Agropecuario
Defensa y Justicia 2-1 Chaco For Ever
Instituto 2-0 Atlanta
San Martín (Tucumán) 0-0 (4-3) Estudiantes (Río Cuarto)
Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio
Sarmiento 1-0 Tristán Suárez
Gimnasia y Esgrima La Plata 4-1 Camioneros
Miércoles 15 de abril
Gimnasia y Tiro de Salta 0-0 (4-3) vs Gimnasia de Mendoza
Los cruces de 16avos de final
Lado izquierdo de la llave
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
Acasusso vs. Gimnasia (LP)
Banfield vs. San Martín (T)
Deportivo Morón vs. Midland
Racing vs. Defensa y Justicia
Gimnasia (J) vs. Belgrano (Córdoba)
Vélez vs. Gimnasia y Tiro (Salta)
Sarmiento vs. Boca Juniors
Lado derecho de la llave
River vs. Aldosivi
Independiente Rivadavia vs. Tigre
Talleres vs. Atlético Tucumán
Unión (Santa Fe) vs. Independiente
Platense vs. San Martín (SJ)
Instituto vs. Lanús
Estudiantes vs. Rosario Central
Barracas Central vs. Huracán