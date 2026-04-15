Teleshow

El explosivo ida y vuelta entre “Furia” Scaglione y “La Tora” Villar: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado”

Las ex Gran Hermano volvieron a enfrentarse tras la acusación de la exdoble de riesgo en un programa español

Guardar
Durante su estadía en el reality español, Juliana Scaglione acusó a Lucila Villar de haberse acostado con productores (Video: X)

Mientras dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada el juego sigue su curso, afuera el universo del reality volvió a sacudirse con una pelea feroz entre dos de sus exfiguras más polémicas. Juliana “Furia” Scaglione y Lucila “La Tora” Villar quedaron en el centro de un nuevo escándalo después de que la exdoble de riesgo lanzara durísimas acusaciones desde su participación en el reality español La cárcel de los gemelos. La respuesta de la streamer no tardó en llegar y sumó una frase filosa que encendió todavía más la pelea: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”.

Todo se desató a partir de comentarios que Furia hizo mientras se encontraba en el programa español, donde comparte encierro con otros participantes y donde, fiel a su estilo, volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones explosivas. En ese contexto, la ex Gran Hermano apuntó contra La Tora y puso en duda los supuestos privilegios laborales que tendría dentro de la órbita de Telefe. Según distintas versiones que circularon después de sus dichos, Scaglione deslizó que la exposición constante de Villar en coberturas, eventos y producciones especiales del canal no sería casual.

Furia Scaglione lanzó acusaciones contra La Tora Villar durante su participación en el reality español La cárcel de los gemelos
Furia Scaglione lanzó acusaciones contra La Tora Villar durante su participación en el reality español La cárcel de los gemelos

La acusación fue subiendo de tono con el correr de las horas. Furia habría ido más allá de una simple crítica profesional, insinuando que La Tora habría mantenido vínculos con productores para crecer laboralmente. Posteriormente, se viralizó el video del momento, charlando con Coty Romero sobre otra participante del show, en el que dijo: “Está pasando lo mismo. Se gar... un montón de productores, como La Tora”. Ese señalamiento reavivó una vieja polémica que ya había tenido ecos meses atrás, cuando Scaglione había expresado malestar por la presencia sostenida de Villar en distintos espacios vinculados al mundo Gran Hermano y al canal.

Como suele ocurrir con cada escándalo que toca a exhermanitos, las redes sociales hicieron el resto. A los pocos minutos empezaron a circular capturas de supuestos chats atribuidos a un productor, en los que se hacían comentarios muy fuertes sobre La Tora, su relación con la producción y hasta presuntos acomodos en castings del reality. Esos mensajes, cuyo origen y autenticidad no fueron confirmados, multiplicaron la polémica y sumaron un condimento todavía más delicado. Entre las frases que se replicaron en X y en cuentas dedicadas al mundo del espectáculo, se hablaba de disponibilidad, favoritismos y cercanía con ciertos sectores de la producción.

La Tora Villar respondió con una frase en redes sociales que sumó miles de visualizaciones y generó debate
La Tora Villar respondió con una frase en redes sociales que sumó miles de visualizaciones y generó debate

Lejos de quedarse callada, Lucila Villar eligió responder desde sus redes con una frase que rápidamente se volvió viral. Sin nombrarla directamente, pero en una clara alusión a Furia, escribió: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”. El posteo cosechó miles de visualizaciones, reposteos y citas en pocas horas, y fue leído como un contraataque directo, esta vez apuntando al plano sentimental de su rival.

La expresión no pasó inadvertida. En el lenguaje popular, la frase fue interpretada como una referencia a que alguien cercano a Furia, o algún hombre de su entorno, estaría intentando acercarse a La Tora. El golpe fue certero porque no solo le devolvió la agresión en el mismo tono, sino que la corrió del terreno laboral para llevarla a un lugar más personal.

La pelea también reavivó viejos rumores que alguna vez habían circulado alrededor de La Tora y su relación con figuras importantes del canal. Entre ellos, volvieron a mencionarse especulaciones pasadas que la habían vinculado a Santiago del Moro. Aunque tanto ella como el conductor ya habían dejado en claro en otras ocasiones que su vínculo era estrictamente profesional, el nuevo escándalo volvió a poner esos comentarios en circulación y alimentó el murmullo digital.

Temas Relacionados

FuriaLa ToraFuria ScaglioneJuliana Furia ScaglioneLucila La Tora VillarLucila VillarLa Tora Villar

Últimas Noticias

Carmen Barbieri cumplió su promesa con Evelyn Botto: "¿Saben quién fue Yiya Murano, no?"

El inesperado gesto desató bromas, música y una secuencia viral en pleno estudio

Carmen Barbieri cumplió su promesa con Evelyn Botto: "¿Saben quién fue Yiya Murano, no?"

Dalia Gutmann recordó la crisis de pareja que tuvo con Sebastián Wainraich: “Me separé dos días”

La capocómica habló del mal momento que le tocó atravesar con el padre de sus hijos

Dalia Gutmann recordó la crisis de pareja que tuvo con Sebastián Wainraich: “Me separé dos días”

La emoción de Arturo Puig al recordar a Selva Alemán y su fuerte confesión

El reconocido actor, entrevistado por Luis Novaresio, se quebró cuando le mencionaron a su mujer, que murió en 2024

La emoción de Arturo Puig al recordar a Selva Alemán y su fuerte confesión

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

El grupo se animó a hacer un challenge viral de redes sociales y la falta de coordinación se llevó todas las miradas

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

Marcelo Pelegri contó por primera vez los detalles sobre su divorcio de Grecia Colmenares: “Nos costó 100 dólares”

Tras años de rumores, el exmarido de la actriz habló acerca de la separación, de su historia familiar y la verdad detrás de las especulaciones. “Me quedé con nuestro hijo desde los 8 años”, reveló

Marcelo Pelegri contó por primera vez los detalles sobre su divorcio de Grecia Colmenares: “Nos costó 100 dólares”
DEPORTES
En un partidazo, Bayern Múnich eliminó al Real Madrid y se clasificó a las semifinales de la Champions League

En un partidazo, Bayern Múnich eliminó al Real Madrid y se clasificó a las semifinales de la Champions League

La alocada tanda de penales en la Copa Argentina: cuatro atajadas, dos remates fallidos y un “doble golpe”

Los dos “descomunales” errores de los arqueros del Bayern Múnich y el Real Madrid que abrieron el partido por la Champions

Tiene 19 años, es la revelación del circuito y lo comparan con Carlos Alcaraz: quién es Rafael Jódar, verdugo de Camilo Ugo Carabelli en Barcelona

El test especial de Franco Colapinto con su Alpine en medio de la pausa de la temporada de la Fórmula 1

TELESHOW
Carmen Barbieri cumplió su promesa con Evelyn Botto: "¿Saben quién fue Yiya Murano, no?"

Carmen Barbieri cumplió su promesa con Evelyn Botto: "¿Saben quién fue Yiya Murano, no?"

Dalia Gutmann recordó la crisis de pareja que tuvo con Sebastián Wainraich: “Me separé dos días”

La emoción de Arturo Puig al recordar a Selva Alemán y su fuerte confesión

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

Marcelo Pelegri contó por primera vez los detalles sobre su divorcio de Grecia Colmenares: “Nos costó 100 dólares”

INFOBAE AMÉRICA

Reiteran prohibición de venta informal en la Calzada de Amador, polo turístico panameño

Reiteran prohibición de venta informal en la Calzada de Amador, polo turístico panameño

Estado panameño arranca 2026 con 253 mil empleados y alto costo salarial mensual

El grupo JHSF se quedó con el hotel Enjoy Punta del Este y apuesta por un polo de lujo con shopping, residencias y gastronomía premium

Kanye West regresa con nuevo nombre y nuevo disco en busca de la redención

¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?