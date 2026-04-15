El explosivo ida y vuelta entre “Furia” Scaglione y “La Tora” Villar: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado”

Durante su estadía en el reality español, Juliana Scaglione acusó a Lucila Villar de haberse acostado con productores (Video: X)

Mientras dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada el juego sigue su curso, afuera el universo del reality volvió a sacudirse con una pelea feroz entre dos de sus exfiguras más polémicas. Juliana “Furia” Scaglione y Lucila “La Tora” Villar quedaron en el centro de un nuevo escándalo después de que la exdoble de riesgo lanzara durísimas acusaciones desde su participación en el reality español La cárcel de los gemelos. La respuesta de la streamer no tardó en llegar y sumó una frase filosa que encendió todavía más la pelea: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”.

Todo se desató a partir de comentarios que Furia hizo mientras se encontraba en el programa español, donde comparte encierro con otros participantes y donde, fiel a su estilo, volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones explosivas. En ese contexto, la ex Gran Hermano apuntó contra La Tora y puso en duda los supuestos privilegios laborales que tendría dentro de la órbita de Telefe. Según distintas versiones que circularon después de sus dichos, Scaglione deslizó que la exposición constante de Villar en coberturas, eventos y producciones especiales del canal no sería casual.

Furia Scaglione lanzó acusaciones contra La Tora Villar durante su participación en el reality español La cárcel de los gemelos

La acusación fue subiendo de tono con el correr de las horas. Furia habría ido más allá de una simple crítica profesional, insinuando que La Tora habría mantenido vínculos con productores para crecer laboralmente. Posteriormente, se viralizó el video del momento, charlando con Coty Romero sobre otra participante del show, en el que dijo: “Está pasando lo mismo. Se gar... un montón de productores, como La Tora”. Ese señalamiento reavivó una vieja polémica que ya había tenido ecos meses atrás, cuando Scaglione había expresado malestar por la presencia sostenida de Villar en distintos espacios vinculados al mundo Gran Hermano y al canal.

Como suele ocurrir con cada escándalo que toca a exhermanitos, las redes sociales hicieron el resto. A los pocos minutos empezaron a circular capturas de supuestos chats atribuidos a un productor, en los que se hacían comentarios muy fuertes sobre La Tora, su relación con la producción y hasta presuntos acomodos en castings del reality. Esos mensajes, cuyo origen y autenticidad no fueron confirmados, multiplicaron la polémica y sumaron un condimento todavía más delicado. Entre las frases que se replicaron en X y en cuentas dedicadas al mundo del espectáculo, se hablaba de disponibilidad, favoritismos y cercanía con ciertos sectores de la producción.

La Tora Villar respondió con una frase en redes sociales que sumó miles de visualizaciones y generó debate

Lejos de quedarse callada, Lucila Villar eligió responder desde sus redes con una frase que rápidamente se volvió viral. Sin nombrarla directamente, pero en una clara alusión a Furia, escribió: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”. El posteo cosechó miles de visualizaciones, reposteos y citas en pocas horas, y fue leído como un contraataque directo, esta vez apuntando al plano sentimental de su rival.

La expresión no pasó inadvertida. En el lenguaje popular, la frase fue interpretada como una referencia a que alguien cercano a Furia, o algún hombre de su entorno, estaría intentando acercarse a La Tora. El golpe fue certero porque no solo le devolvió la agresión en el mismo tono, sino que la corrió del terreno laboral para llevarla a un lugar más personal.

La pelea también reavivó viejos rumores que alguna vez habían circulado alrededor de La Tora y su relación con figuras importantes del canal. Entre ellos, volvieron a mencionarse especulaciones pasadas que la habían vinculado a Santiago del Moro. Aunque tanto ella como el conductor ya habían dejado en claro en otras ocasiones que su vínculo era estrictamente profesional, el nuevo escándalo volvió a poner esos comentarios en circulación y alimentó el murmullo digital.