El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

Los conductores intentaron seguir los pasos del joven y terminaron generando un divertido momento (Video: Instagram)

Un momento familiar repleto de humor y espontaneidad se volvió viral gracias a Juan Otero, el hijo de Flor Peña, quien compartió en sus redes un divertido video junto a su mamá, Marley y su hermano Toto Otero. Lo que comenzó como un intento de sumarse a uno de los bailes virales del momento terminó en una secuencia caótica y descoordinada, pero llena de risas, complicidad y guiños generacionales que rápidamente conquistaron a sus seguidores.

En el video, Juan toma la iniciativa y se ubica al frente del grupo, luciendo un buzo negro de Balenciaga y marcando el ritmo con seguridad, mientras que detrás suyo Flor, Marley y Toto intentan seguirle los pasos. El contraste es claro: Juan baila con naturalidad y soltura, mientras los adultos y su hermano mayor alternan entre la confusión, los pasos desfasados y las carcajadas. Cada intento de coordinación termina en miradas cómplices, gestos de sorpresa y risas, construyendo una escena que destila frescura y espontaneidad.

El escenario del baile fue un pasillo decorado con colores y afiches, que aportó un fondo relajado y familiar al video. La falta de sincronización y las expresiones de Flor y Marley—entre la diversión y el desconcierto—sumaron un plus de humor a la secuencia, que funciona como una muestra de la buena onda que reina en el grupo.

“¿Somos o nos hacemos?”, escribió Juan en el pie del video, reforzando el tono irónico y descontracturado del desafío. La frase no tardó en volverse parte de los comentarios y reacciones de los seguidores, que celebraron la capacidad de la familia para reírse de sí misma y compartir un momento genuino y sin filtros. Los mensajes se multiplicaron, destacando la energía, la alegría y la autenticidad que transmitieron los cuatro protagonistas.

Así, el video no solo se convirtió en uno de los contenidos virales de la semana, sino que también mostró una faceta cercana y divertida de Flor Peña, Marley, Juan y Toto Otero, dejando en claro que, a veces, los mejores momentos familiares surgen de la espontaneidad y el deseo de disfrutar juntos, sin importar el resultado del baile.

Flor Peña habló del posible regreso de Casados con hijos y de la polémica con Érica Rivas

Florencia Peña habló de los rumores sobre una posible serie con Erica Rivas tras Casados con hijos

La versión argentina de Casados con hijos continúa generando expectativas y debates casi veinte años después de su estreno, especialmente tras las recientes declaraciones de Florencia Peña sobre la relación actual con Érica Rivas. Los rumores en torno a un posible reencuentro profesional para una nueva serie o spin off reavivaron el interés mediático, especialmente después del conflicto que impidió la participación de Rivas en la versión teatral del 2023.

En entrevistas recientes, Peña se mostró abierta y reflexiva, dejando entrever que existe un contacto personal con Rivas, pero estableciendo límites claros respecto a la exposición pública de ese vínculo. El tema cobró fuerza cuando fue consultada en Puro Show sobre la posibilidad de una nueva serie que las reúna en pantalla. Su respuesta fue cautelosa: “No tengo nada para contar. Cuando tenga algo para contar, lo voy a contar”. Ante la insistencia del periodista, Peña mantuvo la reserva: “No niego ni afirmo”.

Sobre el deseo de volver a trabajar juntas, Peña fue clara: “Yo siempre dije que a mí trabajar con Érica siempre me gustó, es alguien a quien admiro. Así que sí, claro, sería hermoso, pero no hay nada”. De este modo, dejó abierta la puerta a una futura colaboración, aunque sin confirmar ningún proyecto concreto.

El tema de las disculpas o posibles conflictos pendientes también surgió en la charla. Peña prefirió mantener la intimidad: “Son cosas que las dejamos en la intimidad”. Reconoció que existieron conversaciones con Rivas, pero evitó ofrecer detalles sobre el contenido de esos diálogos.

Consultada sobre la versión que indicaba que Rivas habría puesto como condición para regresar una disculpa pública de su parte, Peña fue terminante: “No, eso no sé de dónde lo sacó”. Además, desestimó la información según la cual no hubo empatía de su parte hacia Rivas durante el conflicto: “No tengo información de eso. Nosotras tenemos una linda relación”.

La actriz enfatizó la importancia de preservar la privacidad: “Yo lo que hablé con ella son cuestiones personales. Me parece que en este momento hay una necesidad de que, si nosotros somos personas famosas o conocidas, todo salga a la luz. Y hay cosas que uno se las guarda. Lo que yo haya hablado con ella es una cuestión nuestra”.