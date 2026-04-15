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Alejandro Domínguez mostró los avances de las obras en el estadio Diego Maradona de La Plata: “Celebramos este tipo de iniciativas”

Las refacciones previstas en el estadio platense avanzan tras el respaldo de la Conmebol y buscan posicionar el escenario como base de las selecciones nacionales

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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, compartió imágenes de cómo avanzan las obras en el estadio argentino

Las obras de remodelación del estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, avanzan luego del anuncio oficial realizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El plan integral, presentado durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA encabezada por Claudio Tapia en septiembre de 2025, busca transformar el recinto en un espacio de referencia para selecciones nacionales y grandes eventos.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró la iniciativa y compartió en sus redes sociales las imágenes de los avances. “¡Avanzan las obras en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en Argentina! Desde la CONMEBOL celebramos e impulsamos este tipo de iniciativas que elevan la infraestructura del fútbol sudamericano y marcan el camino hacia estándares cada vez más altos. ¡Cada mejora suma al crecimiento del fútbol sudamericano y fortalece su futuro!“, escribió en su cuenta de Instagram el presidente de la Confederación Sudamericanas de Fútbol.

posteo alejandro domínguez estadio maradona
El posteo de Alejandro Domínguez sobre las obras en el estadio Diego Armando Maradona

El proyecto contempla la intervención en cuatro áreas principales: renovación del campo de juego, instalación de un nuevo techo, actualización del sistema de iluminación y mejoras en las infraestructuras interiores y la conectividad del estadio. Estas obras tendrán como meta dejar el estadio completamente funcional para mediados de 2026. Durante la presentación del plan, Claudio Tapia remarcó: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos”.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, participó en el anuncio y destacó el valor simbólico del estadio para la ciudad de La Plata. El funcionario subrayó que el acuerdo con la AFA permitirá que el estadio se consolide como sede principal de las selecciones nacionales durante los próximos años. Además, el intendente de La Plata, Julio Alak, anticipó que “la Conmebol y la AFA están evaluando seriamente la posibilidad de firmar un convenio con la Provincia de Buenos Aires para que este estadio sea utilizado por la Selección mayor y por todas las selecciones de la AFA, las juveniles incluidas, y también la Conmebol”.

Vista interior de un estadio en remodelación con el campo de tierra, vehículos de construcción, gradas vacías y techo de tela tensada bajo cielo azul
Las obras de remodelación en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata muestran un progreso significativo en el terreno de juego y las estructuras aledañas.

Luego, en la Asamblea de la AFA, se aprobó el cambio de nombre del recinto, que ahora se denomina Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo. La modernización habilitará al estadio para diferentes usos: será sede de partidos de las selecciones juveniles, femenina y mayor, así como de encuentros definitorios de torneos locales y de la Copa Argentina. También se considera la posibilidad de que el estadio reciba partidos de clubes que deban mudar su localía debido a remodelaciones en sus estadios, como es el caso de Boca Juniors ante la futura ampliación de la Bombonera.

Interior de estadio en remodelación con campo de tierra. Se ven trabajadores, maquinaria, tuberías y una zanja con grava y plástico negro. Gradas y techo blanco al fondo
Trabajadores y maquinaria operan en el campo del Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, donde se realizan importantes remodelaciones para modernizar sus instalaciones.

El estadio, con capacidad para 53.000 espectadores, fue sede principal del Mundial Sub 20 de 2023 luego de la reasignación del certamen por parte de la FIFA. El recinto albergó fases decisivas del torneo, incluida la final, y ha recibido numerosos espectáculos musicales y culturales. Con la remodelación, se apunta a que el estadio recupere un rol central tanto en la vida deportiva como en el ámbito cultural de la región.

El acuerdo entre la AFA y el gobierno provincial, formalizado a fines de 2024, sentó las bases para la modernización del estadio. La iniciativa busca convertir el espacio en un polo de atracción para actividades diversas, ampliando su función más allá del fútbol. La AFA también deslizó la intención de que el estadio sea una de las sedes de la Copa del Mundo 2030, junto al estadio Monumental y otros recintos del interior del país.

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