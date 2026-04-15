¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?

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Movistar lidera la cobertura móvil garantizada en el Perú, según el portal oficial “Checa tu señal” de Osiptel, herramienta que permite comparar la cobertura de los operadores móviles a nivel nacional.

De acuerdo con los datos publicados por el regulador, Movistar registra un nivel de cobertura móvil garantizada del 70.65% en zonas pobladas, una cifra que representa una diferencia de casi 30 puntos frente al 41.41% alcanzado por el siguiente competidor.

Osiptel define la cobertura móvil garantizada como aquellas áreas donde el operador asegura el servicio bajo indicadores de calidad supervisados por el propio organismo regulador.

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Inversión, expansión tecnológica y liderazgo digital

Este resultado refleja el despliegue sostenido de infraestructura, la modernización de la red y la optimización del espectro radioeléctrico que Movistar viene ejecutando en todo el país.

La empresa atribuye este posicionamiento a una estrategia continua de inversión y actualización tecnológica, que incluye la expansión de la red 4G, la preparación para 5G y la mejora de la experiencia de conectividad en interiores y zonas de alta demanda.

De acuerdo con Movistar, el liderazgo en cobertura garantizada la posiciona como un actor clave en el desarrollo digital del país, facilitando la conectividad de personas, empresas e instituciones públicas en un contexto donde los servicios digitales adquieren cada vez mayor relevancia para la vida cotidiana, la productividad y la gestión pública.