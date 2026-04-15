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Los conciertos de electrónica ofrecen alivio emocional a quienes sufren ansiedad, según un estudio

La vivencia en vivo de este tipo de música ayuda a sustituir el malestar por optimismo y calma, según hallazgos publicados en Education Sciences. Los detalles

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Un estudio realizado en Valladolid revela que la música electrónica en conciertos contribuye a transformar la ansiedad en bienestar entre jóvenes con trastornos de adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música electrónica calma. Por lo menos, logra transformar el malestar en bienestar entre jóvenes con ansiedad, según un estudio coordinado por el Laboratorio de Emprendimiento Social de la Universidad de Valladolid, en colaboración con investigadores de las universidades de Salamanca y León.

El equipo demostró que asistir a conciertos de este género facilita la regulación emocional y ofrece a quienes padecen trastornos de adaptación una experiencia colectiva con efectos positivos en la salud mental. Los hallazgos fueron publicados en la revista Education Sciences, revisada por pares. El estudio forma parte del Proyecto Amígdala, una iniciativa interdisciplinaria que impulsa estrategias culturales para el bienestar psicológico de la juventud.

La investigación evaluó el impacto emocional de la música electrónica en un escenario real, empleando la tecnología Sociograph para medir la actividad electrodermal grupal. Este sistema permitió observar en tiempo real los niveles de atención y emoción colectiva durante el concierto del DJ Steve Aoki en el festival Cosquín Rock 2024, celebrado en Valladolid.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores de tres universidades españolas observaron que la experiencia colectiva en festivales de música electrónica facilita la regulación emocional en jóvenes vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participaron 20 jóvenes adultos: diez con diagnóstico previo de trastornos de adaptación y diez sin diagnóstico. El equipo de investigadores señaló que quienes tenían diagnóstico presentaron una conexión emocional intensa y sostenida, calificada como un “escape emocional”, mientras que el grupo sin diagnóstico exhibió respuestas más reactivas y variables, ligadas sobre todo a la dimensión lúdica y social del evento.

Entre los jóvenes con trastornos de adaptación, el estudio registró que los estados negativos como la ansiedad fueron reemplazados por sensaciones positivas de felicidad, sorpresa y optimismo tras el concierto. La música electrónica en vivo, sumada a la puesta en escena inmersiva, favoreció procesos de relajación y desconexión respecto del malestar diario, según lo publicado en el estudio. Este efecto regulador resultó menos notorio en el grupo sin diagnóstico, donde las respuestas emocionales fueron picos transitorios relacionados con estímulos puntuales, como efectos visuales o el lanzamiento de tartas al público por parte del artista.

Gracias a Sociograph, se observó que la vivencia colectiva, la sincronización emocional y la estimulación sensorial intensa potenciaron la cohesión grupal y el contagio emocional. El grupo de Advancing Open Science afirma que estos factores intensifican el impacto regulador de la música electrónica, especialmente en jóvenes que buscan regular sus emociones.

Entre los jóvenes con ansiedad, la música electrónica en directo sustituyó estados negativos por sensaciones de felicidad, sorpresa y optimismo (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)
Entre los jóvenes con ansiedad, la música electrónica en directo sustituyó estados negativos por sensaciones de felicidad, sorpresa y optimismo (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

El trabajo parte de un enfoque biosocial que combina mediciones fisiológicas, análisis cultural y métodos cualitativos en escenarios reales. Se fundamenta en la premisa, avalada por la literatura de psicología y neurociencia, de que la música activa estructuras neuronales relacionadas con el procesamiento emocional y la recompensa, apoyando la autorregulación emocional.

Los autores argumentan que la salud mental juvenil se ha consolidado como uno de los temas de mayor preocupación pública y educativa de las últimas décadas. El aumento sostenido de síntomas de ansiedad, depresión y estrés entre adolescentes y adultos jóvenes ha sido documentado por la Organización Mundial de la Salud. El artículo destaca que las experiencias musicales compartidas, como los conciertos de música electrónica, brindan un contexto propicio para la regulación emocional y la vivencia de emociones colectivas, esencialmente entre quienes presentan indicadores de vulnerabilidad psicológica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de la tecnología Sociograph permitió detectar una conexión emocional intensa y sostenida durante el recital de Steve Aoki en Cosquín Rock 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en la respuesta emocional según el diagnóstico

Durante el concierto de Steve Aoki, Sociograph identificó patrones distintos entre los dos conjuntos analizados. En el grupo con trastornos de adaptación, se mantuvo una conexión emocional constante y profunda, con elevados niveles de implicación durante las canciones con letra y en los momentos de mayor estímulo sensorial. En el grupo sin diagnóstico, la atención y la emoción fluctuaron, con picos asociados a estímulos visuales o escénicos, como el fenómeno “Cake Me”. Los cuestionarios autoadministrados confirmaron que el impacto emocional fue limitado en este grupo y que la percepción del evento se mantuvo en el plano recreativo.

El análisis de redes de coocurrencias reflejó que, en el grupo diagnosticado, la ansiedad inicial dio paso a emociones positivas tras la experiencia colectiva, mientras que la tristeza permaneció marginal en ambos grupos. La felicidad emergió como la emoción principal en quienes presentaban trastornos de adaptación, vinculándose a sensaciones de optimismo y calma.

El equipo investigador aclara que el estudio, de carácter exploratorio y circunscrito a una muestra pequeña observada en condiciones naturalistas, no propone que la música electrónica sea una terapia clínica formal. La propuesta consiste en considerar los conciertos y las experiencias musicales colectivas como herramientas culturales que pueden complementar el bienestar psicológico juvenil fuera de entornos sanitarios convencionales.

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Música ElectrónicaSalud Mental JuvenilRegulación EmocionalAnsiedad

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