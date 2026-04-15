Se realizó en Santiago del Estero la cuarta edición del concurso literario “Ana Frank: una historia vigente”

Se realizó en Santiago del Estero la 4 edición del Concurso de Escritura “Ana Frank: una historia vigente”

Santiago del Estero fue la sede de la cuarta edición del concurso literario “Ana Frank: una historia vigente”, que se llevó a cabo en el Fórum de la capital provincial.

El lanzamiento del evento y la capacitación docente estuvo encabezado por el gobernador santiagueño, Elías Suárez, quien estuvo acompañado por otras autoridades provinciales y representantes del Centro Ana Frank Argentina.

Suárez valoró la continuidad del concurso y remarcó su aporte en la formación de jóvenes comprometidos: “No solo son el futuro, son el presente, con una mirada crítica y creativa que enriquece el desarrollo de la provincia”.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, y el director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom

Durante el acto, el director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom, destacó el crecimiento del programa y su impacto en las aulas, con el desafío de llegar a más estudiantes y profundizar contenidos.

Por su parte, la ministra de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nassif, subrayó la importancia de sostener políticas educativas que promuevan la convivencia y la construcción de paz.

El evento se llevó a cabo en el Fórum de la capital provincial

El concurso literario busca fortalecer la reflexión, la escritura y el pensamiento crítico en estudiantes, tomando como eje el legado de Ana Frank y valores como la paz, la justicia y la empatía.