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Se definieron las semifinales de la Champions League: los cruces y cuándo se disputarán

Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Atlético de Madrid irán por la gloria en el torneo más importante de Europa a nivel clubes

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El trofeo más anhelado por todos los equipos de Europa (REUTERS/Toby Melville)
El trofeo más anhelado por todos los equipos de Europa (REUTERS/Toby Melville)

Se definieron las semifinales de la UEFA Champions League. Bayern Múnich y PSG animarán la llave más atractiva del cuadro, luego de imponerse ante Real Madrid y Liverpool, respectivamente; mientras que Atlético de Madrid y Arsenal buscarán el último boleto a la definición del 30 de mayo próximo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Las semis se disputarán entre el 28 de abril y el 6 de mayo.

Uno de los datos destacados de esta ronda es que han llegado los dos mejores equipos de la Fase Liga: Arsenal y Bayern Múnich. Los Gunners de Mikel Arteta, que lideraron la primera fase, batallaron para eliminar al Sporting de Lisboa con un global de 1-0 en los 180 minutos. El único gol de la eliminatoria fue marcado por Kai Havertz en la última jugada del primer duelo en Portugal y el 0-0 en Londres le otorgó el pasaje a la siguiente instancia. De esta manera, deberá imponerse al Colchonero de Diego Simeone para levantar por primera vez la Orejona. La única vez que fue finalista fue en la temporada 2005/06, edición en la que cayó contra Barcelona en el Stade de France.

Por otro lado, los bávaros de Vincent Kompany cerraron la primera ronda en la segunda ubicación con solo una derrota en ocho compromisos, que curiosamente fue contra el Arsenal. Su victoria 2-1 en la ida contra Real Madrid le dio la ventaja para la revancha de los cuartos. A pesar de esto, el segundo encuentro de la serie empezó torcido por el insólito blooper de Manuel Neuer. Sin embargo, la jerarquía del puntero de la Bundesliga salió a flote en el final para imponerse 4-3 en Alemania (6-4 global).

Así serán los cruces de las semifinales en la Champions League

  • PSG vs. Bayern Múnich
  • Atlético de Madrid vs. Arsenal

*Los segundos definirán sus llaves en condición de local

TODOS LOS RESÚMENES DE LOS CUARTOS DE FINAL

BAYERN MÚNICH 6-4 REAL MADRID

*La ida en el Santiago Bernabéu

*El golazo de Lucho Díaz para sentenciar la llave en la revancha

PSG 4-0 LIVERPOOL

*El primer duelo en París

*La revancha en Anfield

ATLÉTICO DE MADRID 3-2 BARCELONA

*El partido de ida

*El partido de vuelta

ARSENAL 1-0 SPORTING DE LISBOA

*El 1-0 de la ida

*Empate y clasificación para los Gunners

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