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¿Sirve realmente colgar bolsas transparentes con agua para espantar moscas?

Aunque la ciencia no avala su eficacia, esta costumbre para repeler insectos se mantiene viva en hogares y comercios, traspasando fronteras y generaciones gracias a la tradición popular

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tradición de usar bolsas de agua persiste en hogares de América, Europa y Asia gracias a la facilidad del método y creencias populares sobre su utilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos hogares y negocios, bolsas transparentes llenas de agua cuelgan en entradas o cerca de los alimentos, sobre todo en áreas rurales y restaurantes al aire libre. Esta técnica, difundida de manera oral durante décadas, pretende repeler a las moscas de forma sencilla y económica. Generalmente, se utilizan bolsas de plástico que a veces contienen monedas o trozos de papel aluminio, bajo la creencia de que estos elementos intensifican su efecto.

Según explica el portal especializado HowStuffWorks, la popularidad de este método continúa en distintas partes del mundo, aunque no existe consenso sobre su eficacia real.

El procedimiento consiste en colgar una bolsa de agua en puntos estratégicos para espantar a las moscas sin recurrir a insecticidas químicos ni trampas costosas. Los testimonios citados indican que la práctica es frecuente en viviendas y establecimientos de comida.

Quienes emplean este recurso afirman notar una reducción en la presencia de insectos voladores. Aunque hay variantes en la preparación, el núcleo del método no cambia: aprovechar un objeto común para afrontar un problema habitual.

La técnica de colgar bolsas de agua para alejar insectos voladores sigue vigente gracias a su transmisión oral en distintos países y culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)
La técnica de colgar bolsas de agua para alejar insectos voladores sigue vigente gracias a su transmisión oral en distintos países y culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se cuelgan bolsas de agua para repeler moscas?

Una de las explicaciones más divulgadas sobre el funcionamiento atribuido de las bolsas de agua como método para repelerlas apunta a ciertos efectos ópticos.

Según el artículo, algunas personas piensan que la luz, al atravesar el agua y las monedas, produce un patrón de refracción que desconcierta a las moscas. Esta hipótesis sostiene que el reflejo y la distorsión visual modificarían la percepción del entorno por parte de los insectos, llevándolos a evitar el área donde se encuentran las bolsas.

Los partidarios de esta explicación afirman que podría estar asociada al modo en el que estas identifican señales visuales en su entorno. Si bien no es una razón respaldada por la ciencia, la creencia en la influencia de la refracción óptica se ha diseminado ampliamente, perpetuando la costumbre tanto en contextos domésticos como comerciales.

Detalle en una macro fotografía de moscas, destacando sus características. Estos insectos a menudo se consideran plagas, enfatizando la necesidad de higiene y control. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ojo compuesto de la mosca tiene miles de omatidios, lo que la hace muy sensible a los cambios de luz y movimiento en su entorno (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la visión de la mosca y su relación con este método?

El ojo de la mosca está formado por miles de omatidios, pequeñas lentes que constituyen un órgano compuesto especialmente sensible a cambios de luz y movimiento.

Algunos defensores del método sostienen que la distorsión de la luz causada por el agua afecta la capacidad de orientación, la cual depende en gran medida de la visión para desplazarse y hallar alimento.

El patrón de luz y sombra que generan las bolsas puede, según estos argumentos, interferir con la percepción espacial de los insectos y alterar su comprensión del entorno inmediato. Esta explicación busca fundamentar por qué algunas personas aseguran observar menos moscas en espacios donde se utilizan bolsas de agua, aunque la vinculación directa entre la refracción y su comportamiento no cuenta con comprobación concluyente.

Bolsa de plástico transparente llena de agua, atada y colgada de una estructura de madera. Se observa un ligero brillo del sol en el agua y telarañas finas a la derecha.
Expertos en entomología sostienen que no existen pruebas científicas concluyentes sobre la eficacia de las bolsas de agua como repelente de moscas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la ciencia sobre la efectividad de las bolsas de agua?

Pese a la popularidad de la práctica, hay múltiples voces escépticas sobre su verdadero impacto. HowStuffWorks recoge observaciones de expertos en entomología que consideran poco probable que la refracción lumínica por sí sola modifique el comportamiento de estos insectos de manera significativa. Algunos entomólogos citados señalan la ausencia de pruebas que respalden la idea de un efecto repelente derivado de los patrones ópticos.

Además, los especialistas sostienen que las moscas están adaptadas a una amplia gama de estímulos visuales y procuran sortear obstáculos o distracciones habituales en su entorno natural. Esta perspectiva crítica sostiene que la afirmación de menor presencia podría responder a elementos como el azar, condiciones ambientales o a la expectativa psicológica de quienes preparan las bolsas.

En el ámbito académico, el medio cita una investigación dirigida por Mike Stringham, profesor de entomología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El docente analizó la presencia de estos insectos en distintos entornos avícolas.

Primer plano de varias moscas sobre guacamole con trozos de tomate, cebolla y cilantro visibles.
Millones de hogares y restaurantes rurales emplean bolsas transparentes llenas de agua como método casero para repeler moscas sin químico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 13 semanas, comparó la actividad de moscas domésticas en áreas de granjas avícolas con bolsas de agua respecto a zonas de control sin este método. Los resultados mostraron que las zonas con bolsas de agua registraron incluso mayor actividad que las áreas de comparación. .

Stringham aclaró que el experimento no se llevó a cabo bajo luz natural directa, lo que podría influir en los hallazgos. El portal subraya que, hasta ahora, no existe prueba científica concluyente que avale la práctica.

¿Dónde y por qué persiste esta costumbre?

A pesar de la falta de acuerdo científico, la tradición de colgar bolsas de agua como repelente continúa en diversos países. De acuerdo con HowStuffWorks, la costumbre está presente tanto en América como en regiones de Europa y Asia, y forma parte del repertorio popular de métodos contra plagas transmitido entre generaciones. Su vigencia responde, entre otras razones, a la facilidad de aplicación y la percepción —en ciertos casos— de que el método resulta útil.

El procedimiento se ha adaptado a distintas culturas, mezclándose con diversas creencias populares sobre control de insectos. Aunque la eficacia científica no esté demostrada, la tradición de las bolsas de agua continúa como ejemplo de soluciones domésticas frente a los desafíos cotidianos.

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