Dalia Gutmann recordó la crisis de pareja que tuvo con Sebastián Wainraich: “Me separé dos días”

La capocómica contó que durante un tiempo estuvo separada del padre de sus hijos (Video: Puro Show-El Trece)

Dalia Gutmann, comediante, actriz, productora, fue invitada a Puro Show (El Trece) y recordó, entre risas y algo de incomodidad, la crisis de pareja que vivió junto a Sebastián Wainraich años atrás y que generó una separación de dos días. La comediante reconstruyó el episodio en diálogo con Pampito y el panel, relatando cómo una información suya sobre la pareja llegó a la televisión y la dejó en una situación incómoda.

Dalia relató que en ese momento no hubo enojo real, pero sí una confusión: “No, no, me separé dos días y volvimos. Pero vos tenías razón, pero digo: ¿cómo sabés?”. Pampito explicó que fue un dato que le llegó desde la producción de Rocasalvo, no información propia, y que luego se arrepintió de haberlo contado en público sin chequear. Dalia reconoció la vergüenza que le generó el episodio: “Lo esquivé, por supuesto, porque estábamos en el vivo del Movistar Arena. Yo me fui. No, no me dijo nada ni me hizo sentir incómoda. Pero yo sentí una incomodidad, porque a mí me da vergüenza contar algo que no, que no es”.

En la charla, Dalia reflexionó sobre las crisis en las parejas de largo recorrido: “En realidad, como toda pareja añosa, igual ahora estamos en un muy buen momento. Pero vamos a dar un comunicado. No, como toda pareja de muchos años, en un momento decís: che, ¿está bien este camino? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera? Qué sé yo. Y empezamos a hablarlo, pero muy íntimamente, por eso fue reloco”. Contó que decidió viajar sola a la costa y la experiencia fue reveladora: “Me fui y lo reextrañé. Era una buena señal. Tipo, te vas tres días, extrañás a tu marido, bueno, hay algo que no está roto. Ahora, si te vas y decís: ay, qué paja volver a mi pareja…”.

Dalia y Sebastián tiene dos hijos Kiara y Fedderico

Dalia también abordó el desgaste que implica la crianza de hijos pequeños: “Para mí tener hijos chiquitos es arrollador. Es como que te arrasa con la pareja. Es tremendo. Es el anticonceptivo más grande que hay. Lo que te apaga el fuego, Dale. Te apaga el fuego”. Sin embargo, alentó a quienes atraviesan esa etapa: “No, no, ya no tengo hijos chicos. Chicos, hay un futuro, le digo a la gente que tiene hijos chicos”.

Consultada sobre la vida en pareja con alguien del medio, Dalia explicó: “Nosotros nos conocimos previo a todo. Yo lo conozco a él desde que tengo veintitrés y él veintisiete y era productor de Peña, o sea, nada que ver, a mi me sorprendió que se haga famoso me pareció como medio como me cagaron. Yo salía con un anónimo y este pibe de repente…”.

Finalmente, Dalia elogió a Sebastián: “Es talentoso. Pero es un pibe re normal. Como que no es… De hecho, es algo que a mí me gusta mucho”. Y admitió que en la vida cotidiana se olvida de la exposición: “Yo cuando voy al teatro me acuerdo que laburo de algo para el público, voy al teatro y tienen que venir al teatro. Pero en la vida cotidiana me olvido completamente que alguien me puede conocer”.

La particular adquisición de Sebastián Wainraich que descolocó a Dalia Gutmann

El repaso dejó a la vista la manera directa y despojada de filtros con la que Dalia aborda su vida personal y profesional, entre anécdotas, autocrítica y el humor como herramienta para transitar los desafíos de las relaciones largas y el desgaste de la rutina familiar. La charla fue una muestra de la capacidad de Dalia para reírse de sus propios errores, hablar sin filtros sobre momentos incómodos y poner sobre la mesa las dificultades, dudas y reconciliaciones que atraviesan a las parejas largas, siempre con el humor y la honestidad como aliados.