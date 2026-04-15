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Los dos “descomunales” errores de los arqueros del Bayern Múnich y el Real Madrid que abrieron el partido por la Champions

Manuel Neuer y Andriy Lunin fueron protagonistas en los tantos que sufrieron en los primeros cinco minutos de juego en Alemania

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La serie entre Real Madrid y Bayern Múnich prometía emociones en el cruce de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Luego del 2-1 de los alemanes en el estadio Santiago Bernabéu, los Merengues debían entregar una muestra de carácter como visitantes y el primer gol llegó a los 35 segundos con un insólito blooper de Manuel Neuer en el Allianz Arena de Baviera.

Tras el saque inicial efectuado por Los Rojos, una disputa de pelota ocasionó la pérdida de Arda Güler en mitad de cancha y un pase hacia atrás de Joshua Kimmich encontró a Neuer. El arquero de 40 años avanzó al primer cuarto de cancha y buscó salir por abajo con un envío cruzado, pero la trayectoria fue interceptada por un atento Güler, quien resolvió con una definición de primera con pierna zurda para mandar la pelota al fondo de la red e igualar la eliminatoria de manera parcial.

“El fútbol es algo inexplicable a veces”, resumió el comentarista de ESPN, Diego Latorre, ya que Neuer es una de las principales figuras del Bayern y el error proviene de un mal pase suyo. A continuación, hizo foco en la equivocación, pero no le restó valor al autor del gol: “Una ejecución magistral. Un error descomunal, pero una ejecución magistral”.

*El 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid

Sin embargo, no fue el único error de un arquero en la noche europea. A los cinco minutos, el portero de la Casa Blanca, Andriy Lunin, no pudo despejar un centro de Kimmich desde un córner izquierdo y terminó adentro del arco, luego de que Aleksandar Pavlović empujara la pelota en el rectángulo menor para convertir el 3-2 en el global. En este caso, Latorre focalizó su mirada en el yerro del guardameta ucraniano: “Hay un error descomunal del arquero porque tiene que dominar esa zona. Una fragilidad impresionante. Insólito”. “El partido está en el aire, puede pasar cualquier cosa”, sintetizó Gambeta.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al PSG en las semifinales de la UEFA Champions League, luego de que el vigente campeón venciera con un implacable 4-0 al Liverpool con sendas victorias 2-0 en el Parque de los Príncipes y en Anfield. Del otro lado del cuadro, ya está clasificado Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona y aguarda por el vencedor de Arsenal o Sporting de Lisboa.

Cabe remarcar que los cruces de ida por las semifinales se jugarán entre el 28 y 29 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 5 y 6 de mayo próximo. La final tendrá lugar el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría.

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