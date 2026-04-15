Carmen Barbieri cumplió su promesa con Evelyn Botto: "¿Saben quién fue Yiya Murano, no?"

Carmen Barbieri le cumplió la promesa a Evelyn Botto con un "Arroz a la Carmen"

La promesa del arroz a la Carmen acercó a figuras de la televisión argentina y el streaming, cuando Carmen Barbieri cumplió el anhelo de Evelyn Botto y el equipo de “Mi primo es así” enviándoles su emblemático plato. El gesto fue ovacionado en el programa y rápidamente celebrado en redes sociales.

Carmen Barbieri le envió su tradicional arroz al ciclo de streaming de la plataforma Olga, cumpliendo así la promesa que le hizo a Evelyn Botto, pareja de Fede Bal, hijo de la conductora. El compromiso de Barbieri no solo provocó festejos en el estudio, sino que desató una ola de comentarios positivos entre los seguidores, según se vio en el streaming.

Así fue el momento en que Carmen Barbieri cumplió su promesa

La entrega del arroz ocurrió en plena emisión. Evelyn Botto, con bombos y platillos, anunció: “La señora Carmen Luz Barbieri cumplió con su palabra. En este honorable acto, yo les presento el arroz a la Carmen”.

Días antes, el intercambio entre los conductores y Barbieri inició la secuencia. “Lo puedo hacer este fin de semana, yo lo pongo en un tupper, incluso lo puedo poner en el freezer y vos te lo llevás”, prometió Barbieri entre risas, ante la insistencia del equipo.

El día de la entrega, la celebración fue instantánea. Botto presentó el plato ante sus compañeros, incluidos Noe Custodio, Toto Kirzner y Martín Rechimuzzi, quienes aplaudieron y bromeaban en el set. “Ingresa la comida a la Carmen”, afirmó Botto, mientras todos aplaudían entusiasmados.

Evelyn Botto probó el "arroz a la Carmen" de su suegra, Carmen Barbieri

Reacciones en el programa Mi primo es así tras el arroz

Las primeras impresiones no se hicieron esperar. “Uh, qué rico”, expresó Botto al probar la receta. “Es dulce, es agridulce”, comentó, mientras Martín Rechimuzzi elogió: “Es muy rico, Carmen”.

El ambiente fue distendido, con bromas y música de fondo. En una llamada en vivo, Botto contactó a Barbieri para agradecerle: “Estoy en vivo, por las dudas te aviso. ¿Cómo estás?”. Carmen Barbieri respondió con humor: “¿Sobrevivieron a la comida? Ustedes saben quién es, quién fue Yiya Murano, ¿no?”, generando risas en el estudio.

El cruce fue celebrado en redes, donde seguidores resaltaron el encuentro entre lo tradicional y la innovación digital, y el impacto de Barbieri en nuevos formatos.

Carmen Barbieri le preparó a Evelyn Botto su "arroz a la Carmen"

El vínculo entre Carmen Barbieri, Evelyn Botto y Fede Bal

Más allá de la anécdota culinaria, la relación entre Barbieri y Botto atraviesa una etapa de cordialidad, aunque aún no hayan coincidido personalmente. Botto explicó: “Capaz me quedo a dormir en la casa de Fede y él está hablando con ella y cruzamos unos: ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿en qué andás? La mejor de las mejores’”, subrayando el trato amable y el deseo de un encuentro.

La relación entre Fede Bal y Botto se ha caracterizado por su exposición en redes sociales y los medios. La pareja mantiene una modalidad abierta, guiada por la autenticidad y la confianza. “Vamos día a día, vamos pasándola bien. Entre nosotros está todo superbién. El problema siempre es un poco el ruido de afuera”, dijo Botto.

El deseo de verse en persona está presente. “No pudimos porque hicimos viaje, temporada, no pudimos coordinar, pero ya cruzamos varios mensajes y el deseo está. Hay ganas, hay muchas ganas”, agregó la conductora.

Tras semanas separados por compromisos laborales, Evelyn Botto mostró cómo recibió a Fede Bal (Instagram)

El reencuentro viral de Evelyn Botto y Fede Bal con su perro Freddie

Tras semanas de agendas laborales exigentes, Evelyn Botto y Fede Bal compartieron con sus seguidores un reencuentro familiar. Botto publicó un video donde se los ve abrazados en el sofá de su hogar, mientras el perro Freddie se suma al momento y capta la atención.

“Quién volvió después de tres semanas”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, en alusión al regreso de Bal tras un extenso viaje. Bal bromeó: “Mirá esa familia. ¡Esa familia te cargaste, pu...!”, mientras ambos reían y Freddie intervenía juguetón en la escena.

“¡No me deja tocarte!”, exclamó Botto entre risas, reflejando la espontaneidad de la relación. La publicación se viralizó y los comentarios de usuarios incluyeron mensajes como “Amo esta pareja”, “Bancamos a esta pareja” y elogios para el perro Freddie, quien se llevó buena parte de la simpatía.

La pareja suele mostrar escenas de su vida privada en redes sociales, acercándose a su audiencia y mostrando complicidad pese a los compromisos laborales y la distancia.

Freddie, testigo permanente de sus encuentros, suma ternura y espontaneidad a la dinámica familiar y digital de la pareja.

En cada historia compartida, la familia de Evelyn Botto, Fede Bal y Freddie continúa sumando momentos cotidianos, entre la intimidad de su hogar y la mirada de sus seguidores en redes sociales.