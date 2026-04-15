Estado panameño arranca 2026 con 253 mil empleados y alto costo salarial mensual

El gasto mensual en salarios superó los $424 millones en enero de 2026. (Reuters)

La planilla del sector público panameño arrancó enero de 2026 con 253,038 funcionarios, una cifra que dejó dos lecturas distintas sobre la mesa: por un lado, un aumento de 8,234 empleados frente a enero de 2025; por otro, una caída de 18,308 respecto a diciembre de 2025, cuando el cierre anual había llevado el total a 271,346 servidores públicos.

La diferencia no es menor. El propio informe de la Contraloría General de la República apunta a un comportamiento estacional, marcado por la culminación y posterior renovación de contratos eventuales al inicio de cada año.

Del total reportado en enero de 2026, 245,063 correspondieron a funcionarios permanentes y 7,975 a eventuales. En la comparación anual, el crecimiento estuvo impulsado sobre todo por los permanentes, que aumentaron en 7,322, mientras los eventuales subieron en 912.

La planilla estatal cerró enero de 2026 con 253,038 funcionarios, por encima del nivel de hace un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

in embargo, al mirar el salto entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la reducción coincide con el patrón de inicio de año descrito por la Contraloría, que vincula esta baja con la terminación y posterior renovación de contratos eventuales.

Se trata de un comportamiento recurrente en la planilla estatal panameña, observado en distintos gobiernos, ya que muchos de estos contratos vencen al cierre de diciembre y suelen reactivarse entre febrero y marzo por un nuevo periodo que se extiende hasta el final del año fiscal.

La contracción mensual se concentró con fuerza en el Gobierno Central, que pasó a 160,231 funcionarios y registró una disminución neta de 14,649 frente a diciembre. Dentro de ese bloque, el recorte más visible se produjo en los eventuales, cuya planilla cayó en 15,454 entre diciembre y enero.

En el sector descentralizado, la reducción fue de 3,659 funcionarios, también con un componente marcado en la baja del personal eventual.

El resumen oficial menciona entre las entidades con mayores descensos al Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Salud, la Universidad Especializada de las Américas, el Ministerio de Seguridad Pública y la Contraloría.

Pese a esa caída frente a diciembre, la foto anual sí muestra una expansión. Las instituciones que más aumentaron personal en la comparación entre enero de 2026 y enero de 2025 fueron el Ministerio de Salud, con 2,381 funcionarios adicionales; el Ministerio de Educación, con 1,769; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,430; el Órgano Judicial, con 562; el Ministerio de Obras Públicas, con 550; y la Procuraduría General de la Nación, con 191.

La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Educación concentran parte importante del empleo público. Tomada de internet

En el bloque descentralizado destacaron la Caja de Seguro Social, con 489 permanentes más; Transporte Masivo de Pasajeros, S. A., con 293; la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, con 158; y la Universidad Tecnológica de Panamá, con 144.

El mayor ensanchamiento de la planilla estatal ocurrió en el gobierno de Laurentino Cortizo. Entre julio de 2019 y junio de 2024, el aparato público sumó 24,082 funcionarios, al pasar de 238,248 a 262,330. Frente a esa base, enero de 2026 muestra que la administración de José Raúl Mulino todavía no rebasa la cifra heredada al cierre del mandato anterior, ya que la planilla se ubicó en 253,038 empleados, 9,292 menos.

Aun así, el dato no es definitivo: enero suele ser el punto más bajo del año por la salida de personal eventual al cierre de diciembre, una reducción que normalmente se corrige en los meses siguientes con nuevas recontrataciones.

Salarios en enero

El movimiento en la cantidad de funcionarios tuvo su reflejo en el gasto salarial. En enero de 2026, el sueldo bruto mensual del sector público totalizó $424.0 millones, por encima de los $414.4 millones pagados en enero de 2025, lo que representó un aumento de $9.6 millones o 2.3%.

El ajuste de enero reduce el nivel alcanzado en diciembre, pero no revierte la tendencia anual. Archivo

De ese total, $414.1 millones correspondieron a permanentes y $9.9 millones a eventuales. Pero, al igual que ocurrió con el número de empleados, la comparación con diciembre de 2025 arrojó una baja: el sueldo bruto cayó en $34.4 millones, equivalente a 7.5%, principalmente por la reducción en los pagos a eventuales.

La presión salarial se concentró en el Gobierno Central, cuya planilla mensual subió de $255.0 millones en enero de 2025 a $268.7 millones en enero de 2026, un alza de $13.7 millones. Dentro de ese incremento, el componente de permanentes aportó $13.0 millones adicionales.

Las mayores alzas por institución se dieron en el Ministerio de Salud, con $4.5 millones más; el Ministerio de Educación, con $2.8 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con $2.1 millones; el Órgano Judicial, con $1.2 millones; el Ministerio de Obras Públicas, con $601 mil; y la Procuraduría General de la Nación, con $558 mil.

La comparación anual también se cruza con el dato acumulado del año pasado. Según la nota del cierre de 2025, la planilla pública acumuló un gasto de $5,245.2 millones en salarios durante ese año, por encima de los $5,177.0 millones de 2024.

Las instituciones de seguridad, salud y educación siguen concentrando la mayor cantidad de personal. Cortesía Minseg

Esa secuencia prolongó una tendencia que ya venía de años anteriores: $4,441.1 millones en 2020, $4,738.8 millones en 2021, $4,880.3 millones en 2022, $5,014.8 millones en 2023, $5,177.0 millones en 2024 y $5,245.2 millones en 2025. El arranque de 2026 no revierte esa inercia; solo exhibe, otra vez, la estacionalidad de enero.

Las entidades con más personal y las planillas más altas

Al cierre de enero de 2026, las entidades con mayor número de funcionarios seguían concentradas en áreas de educación, salud y seguridad. El Ministerio de Educación encabezó la lista con 58,476 funcionarios y una planilla mensual de $105.4 millones.

Le siguió la Caja de Seguro Social, con 35,292 funcionarios y $66.1 millones en sueldo bruto. El Ministerio de Seguridad Pública reportó 33,049 empleados y $44.6 millones; el Ministerio de Salud, 19,524 funcionarios y $41.9 millones; y la Universidad de Panamá, 10,088 empleados con una planilla de $18.9 millones.

En el resto del escalafón de mayores planillas aparecieron además el Órgano Judicial, con 7,284 funcionarios y $13.9 millones; la Procuraduría General de la Nación, con 7,773 funcionarios y $13.4 millones; la Contraloría General de la República, con 3,949 funcionarios y $6.8 millones; y la Asamblea Nacional, con 3,144 empleados y $6.0 millones.

El Gobierno Central mantiene la mayor proporción de funcionarios dentro del sector público. (Foto AP/Matías Delacroix)

La lectura política y fiscal de esa estructura es bastante clara: aunque enero mostró una corrección respecto al cierre de diciembre, el peso del Estado sigue descansando sobre un grupo de entidades que concentran tanto la mayor cantidad de personal como las planillas mensuales más altas, en un contexto en el que contener el gasto corriente sigue siendo uno de los desafíos más difíciles para la administración de José Raúl Mulino.

Panamá no solo destaca por el tamaño absoluto de su planilla estatal, con más de 253 mil funcionarios, sino también por su peso relativo en la región: mientras países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen entre 6% y 7% de su empleo en el sector público, el Estado panameño se ubica más cerca del promedio latinoamericano, que ronda el 10% del empleo total, aunque en ese grupo figuran países con poblaciones mucho más grandes.