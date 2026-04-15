Lotería natural o esfuerzo: por qué el 75% de tus ingresos depende de factores que no elegís

El hijo de un padre profesional cuenta con cinco veces más probabilidades de obtener empleo calificado en comparación con quienes nacen en familias menos favorecidas

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, la politóloga y docente Piera Fernández sostuvo que “el 75% de los ingresos de una persona adulta no depende de su esfuerzo ni de sus elecciones”, abriendo un debate crucial sobre el origen de la desigualdad y el peso de la meritocracia en la Argentina de hoy.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Fernández profundizó sobre el impacto de las condiciones de nacimiento y las estructuras sociales en la construcción de oportunidades. “En 36 países distintos le preguntaron a la gente cuáles factores incidían en la diferencia que había entre los ricos y los pobres. El 40% menciona que hay gente más rica porque se esfuerza más, pero otro 40% dijo que tiene que ver con el lugar en el que uno nace”, relató, marcando la polarización global sobre el tema.

La “lotería natural” y la trampa de la meritocracia

Fernández introdujo el concepto de “lotería natural” para describir la influencia de factores no elegidos en la vida de las personas. “Mucho de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con nuestro esfuerzo o es fruto de una lotería”, explicó.

Respaldó su planteo con el trabajo del economista serbioestadounidense Branko Milanović: “El 75% de los ingresos de las personas adultas no depende ni del esfuerzo que hizo ni de las elecciones que tomó”.

El panel repasó ejemplos que ilustran cómo las condiciones iniciales marcan la diferencia. “No es lo mismo nacer en la ciudad de Buenos Aires que en otra región, ni en una familia profesional que en una con menos recursos”, subrayó Fernández, quien insistió en que “el hijo de un padre profesional tiene cinco veces más probabilidades de tener un empleo calificado”.

Un grupo diverso de niños se prepara para correr en una pista, reflejando diferencias en sus puntos de partida que simbolizan la desigualdad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La politóloga advirtió sobre el mensaje social dominante: “Vivimos rodeados de discursos que dicen ‘esforzate, vos podés, levantate a las cuatro de la mañana’, pero la realidad es que la suerte y el contexto pesan muchísimo más que el esfuerzo individual”. Citó un ejemplo de Estados Unidos: “Solo el 14% de los hombres mide 1.80, pero el 58% de los CEOs norteamericanos tiene esa altura”. Fernández remarcó que “ser alto o no puede determinar si llegás a un cargo jerárquico”.

Reconocimiento social, privilegio y el acceso desigual

El diálogo en Infobae a la Tarde giró también sobre el papel del reconocimiento social. “Las sociedades valoran ciertas características y eso define quién accede a determinados privilegios. Hoy, ser alto te acerca a ser CEO; tener habilidades matemáticas te abre puertas en tecnología. Pero en otras épocas, esos talentos no valían lo mismo”, argumentó Fernández.

Los conductores pusieron sobre la mesa la dificultad de reconocer los propios privilegios y la resistencia a discutir herramientas de redistribución, como el impuesto a la herencia. “Cuando se plantea igualar la línea de partida, aparecen resistencias profundas, incluso en generaciones jóvenes que ven en la herencia la única vía de acceso a la vivienda”, sostuvo Fernández. “En Italia analizaron los apellidos más ricos desde el siglo XV y hoy siguen siendo los mismos. La movilidad social real es mínima”.

La meritocracia sigue funcionando como justificación moral de la desigualdad y limita el debate sobre la igualdad de oportunidades, afirmó Piera Fernández (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesa coincidió en que el discurso meritocrático suele ser sostenido por quienes ya poseen ventajas de origen. “Generalmente, el que habla de meritocracia es el que reunió todos estos requisitos: nació en buena familia, tuvo oportunidades y contexto favorable”, apuntó Marcos Shaw. Fernández sumó: “No es que se desmerezca el esfuerzo, pero los datos muestran que los casos de superación son excepcionales”.

Desigualdad estructural, políticas públicas y el debate actual

La coyuntura argentina aporta cifras contundentes: el 10% más rico gana trece veces más que el 10% más pobre, según el INDEC. Además, el 57% de la población cree que sus hijos tendrán una situación económica peor. “El éxito no puede quedar librado solo al mérito o la suerte. Es necesario que la política pública actúe para garantizar igualdad de oportunidades real”, enfatizó Fernández.

El panel abordó la función social de la meritocracia y su rol en la justificación de la desigualdad. “En la época de la monarquía, la desigualdad se explicaba por el derecho divino. Hoy, la meritocracia cumple esa función moralizante: si no llegaste, es porque no te esforzaste”, reflexionó la politóloga. “Tenemos que pensar cómo construir una sociedad más justa y discutir en serio las políticas que garantizan una mayor igualdad”, concluyó.

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