Receta de polenta con tuco y queso, rápida y fácil

Una olla humeante, el aroma del tomate fresco y el queso fundido: la polenta con tuco y queso es el remedio infalible para cualquier día fresco, y el abrazo cálido que muchas familias argentinas buscan en la mesa. La textura cremosa de la polenta, el perfume de la salsa casera y el toque irresistible del queso derretido evocan recuerdos de domingos en casa, de platos abundantes, de sabores sencillos y reconfortantes.
En Argentina, la polenta con tuco y queso es sinónimo de comida de invierno, pero también de practicidad: una solución rápida y económica que no falla en reuniones familiares o cuando se busca una cena sustanciosa. Suele disfrutarse en cualquier región del país, especialmente en el litoral, con variantes según la mano de cada cocinero y la despensa disponible.
Receta de polenta con tuco y queso
La polenta con tuco y queso consiste en una base de harina de maíz cocida en agua y caldo, servida caliente y cubierta con un tuco sencillo de carne picada, tomate y verduras, coronada con generoso queso rallado y, si hay, trocitos de queso cremoso. Es un plato rápido, saciante y clásico de la mesa argentina.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua caliente
- 1 taza de caldo de verdura casero
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 1 cucharada de queso rallado (más extra para servir)
- Sal a gusto
- 1 cebolla
- 2 tomates frescos o 1 taza de puré de tomate
- 250 gr de carne picada (opcional)
- 1 morrón (opcional)
- 1 zanahoria (opcional)
- Perejil y/o cebolla de verdeo a gusto
- Queso cremoso en trozos (opcional)
Cómo hacer polenta con tuco y queso, paso a paso
- Preparar el tuco: Picar la cebolla y el morrón. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla durante 5 minutos hasta que esté blanda. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desgranando bien.
- Sumar el tomate (fresco, en cubos, o puré). Condimentar con sal y, si se desea, agregar zanahoria rallada y perejil.
- Cocinar a fuego bajo por 15 minutos hasta que la salsa espese.
- Hacer la polenta: En una olla, calentar el agua y el caldo hasta hervir. Echar la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos. Cocinar a fuego medio 1-2 minutos, sin dejar de mover.
- Agregar la manteca y el queso rallado. Sal a gusto. La polenta debe quedar cremosa, no espesa ni seca.
- Volcar la polenta en una fuente enmantecada. Cubrir con el tuco caliente.
- Espolvorear con queso rallado y, si se quiere, agregar trocitos de queso cremoso por encima.
- Llevar a horno fuerte 5 minutos para gratinar, o servir directamente bien caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 45 g
- Proteínas: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.