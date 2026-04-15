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Receta de polenta con tuco y queso, rápida y fácil

Con ingredientes y pasos simples, este plato ofrece una opción nutritiva y sabrosa para resolver cualquier comida de manera fácil, combinando una base cremosa con salsa de tomate casera y abundante queso rallado

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Primer plano de un plato de polenta amarilla humeante, cubierta con tuco rojo de carne, queso blanco fundido y perejil fresco, sobre una mesa de madera.
Un plato de polenta cremosa coronada con tuco casero y queso rallado, listo en menos de media hora, ideal para quienes buscan una comida reconfortante y rápida sin sacrificar el sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una olla humeante, el aroma del tomate fresco y el queso fundido: la polenta con tuco y queso es el remedio infalible para cualquier día fresco, y el abrazo cálido que muchas familias argentinas buscan en la mesa. La textura cremosa de la polenta, el perfume de la salsa casera y el toque irresistible del queso derretido evocan recuerdos de domingos en casa, de platos abundantes, de sabores sencillos y reconfortantes.

En Argentina, la polenta con tuco y queso es sinónimo de comida de invierno, pero también de practicidad: una solución rápida y económica que no falla en reuniones familiares o cuando se busca una cena sustanciosa. Suele disfrutarse en cualquier región del país, especialmente en el litoral, con variantes según la mano de cada cocinero y la despensa disponible.

Receta de polenta con tuco y queso

La polenta con tuco y queso consiste en una base de harina de maíz cocida en agua y caldo, servida caliente y cubierta con un tuco sencillo de carne picada, tomate y verduras, coronada con generoso queso rallado y, si hay, trocitos de queso cremoso. Es un plato rápido, saciante y clásico de la mesa argentina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 tazas de agua caliente
  • 1 taza de caldo de verdura casero
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • 1 cucharada de queso rallado (más extra para servir)
  • Sal a gusto
  • 1 cebolla
  • 2 tomates frescos o 1 taza de puré de tomate
  • 250 gr de carne picada (opcional)
  • 1 morrón (opcional)
  • 1 zanahoria (opcional)
  • Perejil y/o cebolla de verdeo a gusto
  • Queso cremoso en trozos (opcional)
Polenta con salsa de carne y queso fundido en un tazón, con una cuchara levantando una porción y mostrando el queso estirado. Se ven tomates, cebolla, ajo y polenta seca.
Textura suave de polenta instantánea acompañada por tuco especiado y un topping de queso rallado, una combinación que invita a repetir y que se prepara fácilmente con ingredientes básicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con tuco y queso, paso a paso

  1. Preparar el tuco: Picar la cebolla y el morrón. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla durante 5 minutos hasta que esté blanda. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desgranando bien.
  2. Sumar el tomate (fresco, en cubos, o puré). Condimentar con sal y, si se desea, agregar zanahoria rallada y perejil.
  3. Cocinar a fuego bajo por 15 minutos hasta que la salsa espese.
  4. Hacer la polenta: En una olla, calentar el agua y el caldo hasta hervir. Echar la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos. Cocinar a fuego medio 1-2 minutos, sin dejar de mover.
  5. Agregar la manteca y el queso rallado. Sal a gusto. La polenta debe quedar cremosa, no espesa ni seca.
  6. Volcar la polenta en una fuente enmantecada. Cubrir con el tuco caliente.
  7. Espolvorear con queso rallado y, si se quiere, agregar trocitos de queso cremoso por encima.
  8. Llevar a horno fuerte 5 minutos para gratinar, o servir directamente bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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