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Receta de bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos, rápida y fácil

Una opción pensada para quienes buscan algo dulce sin renunciar a lo saludable ni complicarse en la cocina

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postre nutritivo, banana, avena integral, sin azúcar, casero, snack, ligera, económica, práctica, fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos ofrece una opción saludable y fácil para quienes buscan desayunos o meriendas nutritivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas rápidas y saludables se convirtieron en aliadas perfectas para quienes buscan algo dulce, sin resignar lo natural ni complicarse demasiado. En la actualidad, la tendencia hacia una alimentación más consciente se refleja en la elección de ingredientes que priorizan el bienestar, sin dejar de lado el sabor ni la textura.

En las mesas argentinas, encontrar alternativas sin azúcar ni lácteos es cada vez más habitual. El auge de intolerancias alimentarias, como la sensibilidad a la lactosa o la necesidad de reducir el consumo de azúcares refinados, impulsa la creatividad culinaria y la adaptación de recetas tradicionales. Una proporción creciente de personas elige reducir el azúcar por cuestiones metabólicas o preventivas, lo que genera una demanda sostenida de opciones aptas para todos los públicos.

El bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos se consolidó como una de las opciones preferidas en desayunos, meriendas y hasta picnics improvisados. Esta preparación, que utiliza avena arrollada en lugar de harinas refinadas y prescinde de manteca o leche, permite disfrutar de una porción dulce sin excesos. El uso de endulzantes naturales como la stevia azporta dulzura sin sumar calorías vacías ni alterar el índice glucémico de la receta.

Preparar este bizcocho es sencillo y no requiere equipamiento especial. Basta con mezclar huevos, aceite vegetal y avena, incorporar el endulzante elegido y hornear hasta lograr una textura húmeda y aireada. La versatilidad de la avena permite sumar frutas secas, semillas o ralladura de cítricos para personalizar la receta y ajustarla a las preferencias de cada familia. Esta variante resulta especialmente valiosa en hogares donde hay niños, adultos mayores o personas con restricciones alimentarias, porque garantiza un aporte de fibra y energía sostenida.

El resultado final es un bizcocho accesible, práctico y saludable, perfecto para quienes buscan alternativas nutritivas sin resignar sabor ni calidad.

postre nutritivo, banana, avena integral, sin azúcar, casero, snack, ligera, económica, práctica, fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de avena arrollada en la preparación permite un bizcocho con alto contenido de fibra y textura húmeda, ideal para personas con restricciones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos

El bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos es una torta húmeda y aireada, hecha a base de avena arrollada, huevos, aceite y un endulzante natural como la stevia. Es ideal para quienes buscan una opción saludable, rápida y apta para personas con restricción de lácteos y azúcares agregados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 120 gr de harina de avena (o avena arrollada procesada)
  • 70 gr de stevia granulada (o el equivalente en polvo)
  • 50 ml de aceite de girasol o maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: ralladura de 1 limón o naranja

Cómo hacer bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde mediano.
  2. Batir los huevos durante 2 a 3 minutos hasta que estén espumosos.
  3. Agregar la stevia y batir 1 minuto más.
  4. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, mezclar bien.
  5. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal (y la ralladura si se usa). Mezclar hasta obtener una masa homogénea, sin sobrebatir.
  6. Volcar la mezcla en el molde y nivelar la superficie.
  7. Llevar al horno durante 20 minutos. Para saber si está, pinchar con un palillo: debe salir seco.
  8. Dejar enfriar en el molde 10 minutos antes de desmoldar para que no se quiebre.
Bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos, recién horneado y cortado, con avena, frutas secas y semillas en la parte superior, sobre una tabla de madera.
El bizcocho de avena sin azúcar ni lácteos puede personalizarse incorporando frutas secas, semillas o ralladura de cítricos para más sabor y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, se conserva hasta 4 días. Si se frisan porciones envueltas en film, dura hasta 2 meses.

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