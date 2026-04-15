El grupo JHSF se quedó con el hotel Enjoy Punta del Este y apuesta por un polo de lujo con shopping, residencias y gastronomía premium

El hotel Enjoy Punta del Este, ícono de la costa uruguaya, iniciará una nueva etapa bajo control brasileño

El grupo brasileño JHSF Península compró el 100% de Baluma, la sociedad dueña del emblemático hotel Enjoy Punta del Este, y anunció que avanzará con la reconversión del complejo ubicado frente a Playa Mansa, en uno de los puntos más codiciados del mercado inmobiliario de la costa esteña.

Según indicaron fuentes al tanto del proyecto, el histórico hotel se transformará en un desarrollo de uso mixto orientado al segmento de alta gama. El plan original contempla un shopping con 50 locales y restaurantes internacionales, un hotel Fasano, un casino y unidades residenciales.

Esta operación, cuyo cierre aún espera la aprobación de autoridades regulatorias y de defensa de la competencia, fue formalizada en los últimos días, según informó la compañía en un comunicado que envió al mercado brasileño. La intención de JHSF, líder en lifestyle de alta renta en América Latina y administradora del Hotel Fasano Punta del Este desde hace más de 15 años, es mantener abierto el complejo en tanto avanzan las obras de ampliación.

La empresa cuenta con negocios que ascienden a 18.600 millones de reales (alrededor de USD 3.680 millones) y presencia global en hospitalidad, real estate y gestión de activos, comunicó que la adquisición “se alinea con el plan de expansión internacional y la generación de ingresos recurrentes”, en consonancia con sus movimientos en mercados como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con los compradores de Enjoy Punta del Este (Presidencia de Uruguay)

Durante la última temporada estival, Uruguay experimentó un crecimiento sostenido en la actividad turística, con un flujo de divisas que alcanzó los USD 928 millones, según datos de la secretaría de Turismo del país. Históricamente, Argentina fue el principal emisor de turistas al vecino país. En la actualidad el 65% de los viajeros que veranean en Punta del Este residen en territorio uruguayo, mientras que el 40% de los huéspedes de Enjoy son argentinos y otro 40% proceden de Brasil.

Fuentes al tanto de la negociación resaltaron que la adquisición incluye en principio la ratificación del equipo directivo y operativo existente en el hotel, cuya plantilla supera los 1.000 trabajadores. Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este y vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, reconoció la importancia de la continuidad del personal para encarar el proceso de reconversión: “Será fundamental poder contar con todo el equipo para sacar el proyecto adelante”.

Tras la compra de Enjoy Punta del Este, ejecutivos del grupo se reunieron con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, junto a funcionarios del área económica y turística, en medio del seguimiento que el Gobierno viene haciendo sobre este tipo de inversiones.

El proyecto de los nuevos dueños incluye shopping de lujo, residencias exclusivas y propuestas gastronómicas internacionales

En el Ejecutivo interpretaron el proyecto como una señal del renovado interés de capitales internacionales por Punta del Este, en un contexto en el que el país busca consolidarse como destino para desarrollos inmobiliarios y turísticos de alta gama. En esa línea, fuentes oficiales destacaron el potencial de este tipo de iniciativas para dinamizar la actividad en Maldonado y generar un efecto derrame sobre otros sectores vinculados al turismo.

JHSF, controladora del Grupo Fasano, compitió por la transacción con actores internacionales como el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani, y se consolidó como el postor preferido para la operación. En Uruguay, el otro emprendimiento de la firma, Fasano Las Piedras, lleva más de 15 años de actividad, lo que contribuyó a fortalecer el posicionamiento y la confianza en la viabilidad del plan de reconversión de Enjoy.

La compraventa, que aún se encuentra a la espera de la autorización de la Comisión de Defensa de la Competencia, representa uno de los desembarcos de capital internacional más relevantes de los últimos años en el sector inmobiliario y hotelero de Uruguay. La iniciativa contempla la posibilidad de sumar nuevos inversores mediante un vehículo específico, bajo la asesoría de JHSF Capital.

El emblemático complejo estuvo en venta durante más de dos años. Inaugurado como Conrad Punta del Este Resort & Casino en noviembre de 1997, el hotel pasó a manos del grupo chileno Enjoy en 2013, cuando adquirió el 45% de la sociedad propietaria por USD 139,5 millones. En mayo de 2017, la firma completó la compra del 55% restante y rebautizó el resort como Enjoy Punta del Este, tras asumir el control total.

Con información de EFE