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Cómo adaptar el entrenamiento en otoño para ganar fuerza y evitar el abandono, según expertos

Especialistas en entrenamiento físico recomiendan aprovechar el cambio de estación para renovar la rutina, planificar ciclos y mantener la motivación, adaptando cada etapa a los desafíos del clima

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Un hombre con camiseta gris y pantalones cortos azules realiza una flexión de pie hacia adelante sobre una esterilla de yoga oscura en un estudio con luz natural.
El inicio del otoño favorece la renovación de los entrenamientos y la motivación personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del otoño representa una oportunidad para modificar la rutina de entrenamiento y obtener mejoras en fuerza, resistencia y motivación, señalaron especialistas citados por The New York Times. Cambiar los ejercicios y adaptar la actividad al clima renovará el interés y puede prevenir el estancamiento habitual tras semanas de repeticiones similares.

Para optimizar el entrenamiento al comenzar el otoño, conviene variar regularmente el tipo de ejercicios, planificar la actividad en bloques de varias semanas con objetivos específicos y ajustar la carga de esfuerzo entre periodos. Esta estrategia, denominada periodización, ayuda a progresar sin estancarse y a reducir el riesgo de lesiones, además de estimular la motivación y el bienestar general.

El cuerpo se habitúa a rutinas constantes y puede dejar de progresar si no se introduce variedad. Algunos entrenadores, como Andre Crews, sostienen que el inicio del otoño es el momento ideal para actualizar el plan de ejercicios.

Crews explicó al medio citado que la clave no es entrenar de forma aleatoria, sino fijar propósitos claros para cada etapa del año. Adaptar la rutina según la estación rompe la monotonía y permite equilibrar la fuerza, la resistencia y la recuperación, elementos necesarios para la salud a largo plazo.

Mujer con ropa deportiva, tumbada boca arriba en una esterilla negra sobre suelo de madera, con las rodillas dobladas y los brazos extendidos hacia el techo.
Variar la rutina y aprovechar el clima otoñal impulsa el bienestar físico y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo organizar la rutina de entrenamiento en bloques

La periodización implica estructurar el entrenamiento en bloques de cuatro a seis semanas, cada uno con un objetivo prioritario, como desarrollar fuerza, potenciar la potencia o trabajar la resistencia, resumieron los especialistas entrevistados por el medio.

Según Crews, un ejemplo sería iniciar con una etapa de 8 a 12 repeticiones con peso moderado para formar una base, y luego alternar fases de menos repeticiones pero más carga, para así fortalecer la musculatura.

En ejercicios como la sentadilla, esto implica modificar tanto las repeticiones como el peso de forma escalonada. Tras completar un bloque orientado a fuerza máxima, se recomienda pasar a trabajos de potencia, con menor carga pero mayor velocidad en cada repetición.

Mujer de unos 30 años en plancha lateral. Apoya antebrazo izquierdo, eleva brazo derecho y pierna izquierda. Viste top gris, shorts negros. Fondo de grandes ventanas.
La periodización del ejercicio ayuda a evitar el estancamiento y reduce el riesgo de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crews destacó que conviene emplear movimientos esenciales —como empujar, tirar, bisagra, sentadilla, estocada y cargar— en cada ciclo. De ese modo se evitan desbalances y disminuye el riesgo de lesiones.

La entrenadora de corredores Kati Billow recomendó seguir un esquema parecido en ejercicios aeróbicos: diseñar períodos de dos meses donde se incrementa de a poco la distancia, luego se suman tramos más rápidos y, finalmente, se fijan nuevos retos.

Billow indicó: “No se trata de dar el cien por ciento cada vez que sales por la puerta para correr 8 kilómetros. Es retroceder e ir más despacio”. Esa alternancia ayuda a progresar sin entrar en fatiga.

Ejercicios de fuerza y cardio recomendados para el otoño

Imagen de una persona con cabello corto, camiseta azul y pantalones cortos negros corriendo en una pista. Su cara está ligeramente enrojecida por el esfuerzo.
Especialistas recomiendan ajustar la intensidad y los objetivos según la estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada bloque de fuerza se pueden incluir sentadillas con mancuerna al pecho, prensas, remos o estocadas, adecuando la intensidad y cantidad de repeticiones al objetivo y a la fase, apuntó Crews en el The New York Times. Sugirió organizar el trabajo de cada grupo muscular por entre cuatro y seis semanas, y luego modificarlo para estimular la adaptación.

En cuanto a resistencia, Billow recomendó a quienes caminan aumentar la distancia o el tiempo de marcha en un 10% semanal durante aproximadamente dos meses. Más adelante, será posible introducir tramos rápidos o ampliar los metros recorridos.

En corredores, conviene incrementar el kilometraje en forma progresiva y agregar sesiones de velocidad. Por ejemplo, si la carrera larga del primer bloque es de cinco kilómetros, puede pasar a 6 y después a 8. Así se maximiza el rendimiento y se evita la monotonía.

Mujer haciendo abdominales en colchoneta verde, mirando un video de ejercicio en laptop. Un batido al lado. Sofá y ventana al fondo. Mucha luz.
Cambiar el tipo de ejercicios mantiene el interés y mejora los resultados del entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fisioterapeuta Leada Malek aconsejó incluir semanas de descarga cada cuatro semanas, en las que la carga disminuye entre un 20 y un 30%. Estas pausas favorecen la recuperación corporal e incluso pueden complementarse con más ejercicios de movilidad o estiramientos para aumentar la flexibilidad y evitar lesiones por sobrecarga.

Tips para motivarse y adaptarse al clima de otoño

El otoño ofrece condiciones favorables para practicar ejercicio al aire libre. Las temperaturas más bajas permiten realizar actividades fuera del gimnasio, como salir a parques o senderos, lo que mejora el ánimo y añade diversidad, según Malek.

Además, variar las actividades según las condiciones meteorológicas previene el desgaste repetitivo y sostiene la motivación durante todo el año. Probar deportes como la marcha con peso, el kayak o la escalada resulta útil para trabajar la fuerza de manera diferente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona realiza ejercicio cardiovascular en una caminadora dentro de un gimnasio moderno, reflejando el creciente interés por la vida saludable y el bienestar físico en entornos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crews sugirió mantener al menos dos sesiones de fuerza a la semana, pero también incorporar juegos, caminatas rápidas en pendiente o subir escaleras para diversificar el esfuerzo. Pequeños cambios —como añadir sentadillas divididas luego de una caminata— pueden facilitar la adaptación a las exigencias del otoño y colaborar para conservar los resultados del entrenamiento.

Según el The New York Times, aprovechar los espacios naturales no requiere grandes traslados ni equipamiento sofisticado: en entornos urbanos también existen opciones para incorporar ejercicios y sacar partido a la variedad que brinda esta estación.

El paso de cada estación renueva los escenarios y abre nuevas posibilidades para moverse y fortalecer cuerpo y mente, haciendo que el entorno se convierta en un aliado esencial para la salud.

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