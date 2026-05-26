Receta de solomillo de cerdo curado, rápida y fácil

Un clásico reinventado para los tiempos modernos: El solomillo de cerdo curado es uno de esos manjares que evocan la tradición ancestral de las conservas caseras, pero hoy se adapta a la vida rápida sin perder su encanto ni su sabor intenso. Quienes alguna vez lo probaron saben que una rodaja fina de este fiambre casero, con pan fresco y un toque de oliva, puede transportar directo a una picada de campo.
En Argentina, el solomillo de cerdo curado se suele servir como entrada o en tablas de fiambres, sobre todo en reuniones familiares, asados y festejos. Es una receta que combina la herencia europea de la charcutería con la practicidad criolla: curado exprés, sin complicaciones, pero con todo el sabor.
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Receta de solomillo de cerdo curado
El solomillo de cerdo curado es un fiambre artesanal que se prepara marinando el solomillo con sal, azúcar y especias, y luego secándolo en heladera. Así, se obtiene una carne magra, compacta y llena de sabor, ideal para cortar en fetas finas y disfrutar en picadas o sándwiches.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 48 horas
- Preparación activa: 15 minutos
- Curado y reposo: 47 horas y 45 minutos
Ingredientes
- 1 solomillo de cerdo (aprox. 400-500 gr)
- 30 gr de sal fina
- 15 gr de azúcar
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- Film adherente, cantidad necesaria
Cómo hacer solomillo de cerdo curado, paso a paso
- Limpiar el solomillo de posibles restos de grasa o membranas.
- Mezclar la sal, el azúcar y todas las especias en un bol.
- Rebozar el solomillo con la mezcla, cubriendo bien toda su superficie.
- Envolverlo de manera ajustada en film adherente, procurando que quede bien sellado.
- Colocar sobre una rejilla dentro de una fuente para que escurra y llevar a la heladera por 24 horas.
- Cumplido ese tiempo, retirar del film, secar con papel y volver a envolver en film limpio.
- Dejar en heladera otras 24 horas más (cuanto más tiempo, más firme y sabroso).
- Pasado el tiempo de curado, cortar en fetas lo más finas posible y servir.
- Consejo técnico: El solomillo debe estar siempre en la parte más fría de la heladera y nunca a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8-10 porciones (como fiambre en picada).
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 3 gr
- Carbohidratos: 1 gr
- Proteínas: 15 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien envuelto, hasta 7 días. Se puede freezar cortado en fetas, separado con film, hasta 2 meses.
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