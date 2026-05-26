Receta de solomillo de cerdo curado, rápida y fácil

El solomillo de cerdo curado es una receta tradicional argentina ideal para reuniones familiares y asados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico reinventado para los tiempos modernos: El solomillo de cerdo curado es uno de esos manjares que evocan la tradición ancestral de las conservas caseras, pero hoy se adapta a la vida rápida sin perder su encanto ni su sabor intenso. Quienes alguna vez lo probaron saben que una rodaja fina de este fiambre casero, con pan fresco y un toque de oliva, puede transportar directo a una picada de campo.

En Argentina, el solomillo de cerdo curado se suele servir como entrada o en tablas de fiambres, sobre todo en reuniones familiares, asados y festejos. Es una receta que combina la herencia europea de la charcutería con la practicidad criolla: curado exprés, sin complicaciones, pero con todo el sabor.

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Receta de solomillo de cerdo curado

El solomillo de cerdo curado es un fiambre artesanal que se prepara marinando el solomillo con sal, azúcar y especias, y luego secándolo en heladera. Así, se obtiene una carne magra, compacta y llena de sabor, ideal para cortar en fetas finas y disfrutar en picadas o sándwiches.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 48 horas

Preparación activa: 15 minutos

Curado y reposo: 47 horas y 45 minutos

Ingredientes

1 solomillo de cerdo (aprox. 400-500 gr)

30 gr de sal fina

15 gr de azúcar

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano seco

Film adherente, cantidad necesaria

Cómo hacer solomillo de cerdo curado, paso a paso

La preparación rápida del solomillo de cerdo incluye solo 15 minutos de trabajo y un total de 48 horas de curado y reposo

Limpiar el solomillo de posibles restos de grasa o membranas. Mezclar la sal, el azúcar y todas las especias en un bol. Rebozar el solomillo con la mezcla, cubriendo bien toda su superficie. Envolverlo de manera ajustada en film adherente, procurando que quede bien sellado. Colocar sobre una rejilla dentro de una fuente para que escurra y llevar a la heladera por 24 horas. Cumplido ese tiempo, retirar del film, secar con papel y volver a envolver en film limpio. Dejar en heladera otras 24 horas más (cuanto más tiempo, más firme y sabroso). Pasado el tiempo de curado, cortar en fetas lo más finas posible y servir. Consejo técnico: El solomillo debe estar siempre en la parte más fría de la heladera y nunca a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8-10 porciones (como fiambre en picada).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 3 gr

Carbohidratos: 1 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La clave en la conservación del solomillo curado es mantenerlo siempre en la parte más fría de la heladera para garantizar su frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la heladera, bien envuelto, hasta 7 días. Se puede freezar cortado en fetas, separado con film, hasta 2 meses.

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