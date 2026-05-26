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Receta de lomo a la mostaza, rápida y fácil

Una preparación casera que combina medallones de carne dorados con una salsa cremosa, lista en pocos minutos y con ingredientes simples, ideal para un almuerzo especial sin complicaciones y con acompañamientos a elección

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Primer plano de cuatro medallones de lomo cocidos con salsa cremosa de mostaza con granos sobre un plato blanco, con cubiertos y copas de vino desenfocados.
La receta de lomo a la mostaza ofrece un almuerzo rápido y sabroso típico de la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda el aroma de la mostaza caliente fundiéndose sobre un corte tierno de carne? Este plato es uno de esos clásicos modernos de las mesas argentinas cuando se busca algo sabroso y distinto, sin complicarse la vida.

El lomo a la mostaza suele aparecer en reuniones familiares o como almuerzo especial, aprovechando la calidad del lomo argentino y el toque único de la mostaza, que siempre sorprende y conquista a todos.

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Su popularidad crece por la combinación entre la practicidad y el resultado final: un plato que logra reunir a la familia alrededor de la mesa. La receta permite adaptar la salsa a diferentes gustos, utilizando mostazas más suaves o intensas según la preferencia de cada uno. Es una opción ideal para quienes buscan cocinar en poco tiempo sin resignar sabor ni textura.

Además, la sencillez de los pasos facilita que hasta quienes tienen poca experiencia en la cocina obtengan un resultado satisfactorio. La preparación admite acompañamientos variados que complementan la experiencia gastronómica y la vuelven aún más versátil.

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Receta de lomo a la mostaza

Imagen de cuatro medallones de lomo de res sobre un plato blanco, cubiertos con una salsa cremosa de mostaza con granos y hierbas, de los cuales se eleva vapor.
El plato clásico de lomo argentino destaca por su salsa de mostaza, que aporta un sabor intenso y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lomo a la mostaza consiste en medallones de lomo de ternera dorados en sartén, cubiertos con una salsa rápida de crema y mostaza. Esta receta prioriza la rapidez y la simpleza, manteniendo la jugosidad del lomo y un sabor intenso.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 600 g de lomo de ternera (en medallones)
  • 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica
  • 200 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de aceite de girasol u oliva
  • Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer lomo a la mostaza, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El lomo a la mostaza es ideal para reuniones familiares debido a su sencillez y capacidad de adaptación a diferentes gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Secar bien los medallones con papel de cocina y salpimentar de ambos lados.
  2. Calentar la sartén a fuego fuerte con la manteca y el aceite juntos (esto evita que la manteca se queme).
  3. Dorar el lomo de ambos lados, sin pinchar la carne, para que quede jugoso (aproximadamente 2 a 3 minutos por lado, dependiendo del grosor).
  4. Retirar el lomo y reservar en un plato tapado.
  5. Bajar el fuego y, en la misma sartén, agregar la crema de leche y la mostaza; mezclar bien para incorporar los jugos de la cocción.
  6. Cocinar la salsa por 2 a 3 minutos hasta que espese levemente. Rectificar sal y pimienta.
  7. Volver los medallones a la sartén solo un minuto para que tomen temperatura y se integren con la salsa.
  8. Servir inmediatamente, bañando los medallones con abundante salsa de mostaza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde tres porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 33 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Proteínas: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Plato ovalado azul con rodajas de lomo de cerdo cubiertas con salsa cremosa de mostaza, servido sobre una mesa de mármol.
El lomo a la mostaza admite acompañamientos variados, como papas al horno o puré, que realzan su versatilidad en la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la heladera, bien tapado, hasta dos días. Calentar a fuego suave para no secar la carne. No recomendable para freezer, ya que la salsa pierde textura.

¿Querés sumar papas al horno o un buen puré de acompañamiento? ¡Van perfecto!

El lomo a la mostaza se mantiene como una opción confiable para quienes buscan una comida reconfortante con poco esfuerzo. Su éxito reside en la facilidad para adaptarse a distintos menús y celebraciones, así como en el equilibrio entre practicidad y sabor. La receta admite variantes en la salsa, lo que permite innovar según los ingredientes disponibles en casa.

Esta flexibilidad hace que el plato conserve su atractivo con el paso del tiempo. Compartirlo en la mesa transforma cualquier ocasión cotidiana en un momento especial, reforzando el valor de la cocina casera en el día a día.

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