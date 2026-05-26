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Marco Rubio firmó acuerdos con Armenia durante una visita relámpago a Ereván: del corredor TRIPP a las tierras raras

La administración del presidente estadounidense Donald Trump impulsa la iniciativa que este martes dio un paso adelante en el aeropuerto de la capital armenia

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El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio (i) y el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, se dan la mano durante una reunión en el Aeropuerto Internacional de Zvartnots en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. EFE/EPA/HAYK BAGHDASARYAN
El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio (i) y el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, se dan la mano durante una reunión en el Aeropuerto Internacional de Zvartnots en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. EFE/EPA/HAYK BAGHDASARYAN

Estados Unidos se comprometió el martes a avanzar con Armenia en un corredor planificado que conectaría partes de Azerbaiyán, su rival, durante una visita relámpago del secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio, de regreso de un viaje de cuatro días a la India, se reunió con su homólogo armenio durante una escala para repostar combustible en la antigua república soviética, que ha sido aliada de Moscú durante mucho tiempo, pero que ha buscado estrechar sus relaciones con Occidente.

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La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha estado trabajando en una iniciativa de corredor ferroviario y por carretera que lleva su nombre: la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales (TRIPP), que atravesaría Armenia y conectaría Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, aislado del territorio armenio.

Rubio declaró haber rubricado otro paso en el proyecto TRIPP con el ministro de Asuntos Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan.

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“Este acuerdo representa el paso más importante hasta la fecha para hacer realidad esta ruta histórica, para promover la paz y para aumentar la prosperidad en Armenia y, francamente, en la región”, dijo Rubio en una ceremonia de firma en el aeropuerto de Ereván.

El texto del acuerdo no se publicó de inmediato y no estaba claro qué nuevas medidas tomarían ambos países.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq), y el ministro de Relaciones Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, firman documentos tras reunirse en un aeropuerto de Ereván, Armenia. 26 mayo 2026. Hayk Baghdasaryan/Photolure vía Reuters
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq), y el ministro de Relaciones Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, firman documentos tras reunirse en un aeropuerto de Ereván, Armenia. 26 mayo 2026. Hayk Baghdasaryan/Photolure vía Reuters

En enero, el Departamento de Estado presentó un marco en el que Armenia otorgaría a Estados Unidos una participación del 74% en una nueva “Compañía de Desarrollo TRIPP”, con la promesa explícita de beneficiar a las empresas estadounidenses.

Armenia ha sido un aliado histórico de Rusia, pero observó con indignación el fracaso de Moscú en impedir la ofensiva relámpago de Azerbaiyán en 2023, que le permitió recuperar la región separatista de Karabaj.

Desde entonces, el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan ha congelado la membresía de Armenia en la alianza militar OTSC, liderada por Rusia, y ha expresado su interés en unirse a la Unión Europea, para disgusto del Kremlin.

Armenia también ha mantenido una postura delicada mientras Estados Unidos e Israel libraban una guerra contra el vecino Irán, que desde hace tiempo mantiene relaciones cordiales con Ereván.

Armenia ha asegurado a Irán que el corredor TRIPP permanecerá bajo su soberanía y no bajo la de Estados Unidos.

Ganar dinero

Rubio también firmó acuerdos en Ereván para renovar una amplia alianza estratégica y colaborar en materia de minerales críticos, una prioridad clave para Washington, dado que China domina este recurso vital para las tecnologías modernas.

“Estamos sentando las bases para un tipo de colaboración económica que permita a los armenios ganar dinero y prosperar, y a los estadounidenses hacer lo mismo, y hacerlo juntos, lo cual es una de las formas más sólidas de unir a las naciones”, declaró Rubio.

Sin embargo, afirmó que siempre lo harían “respetando su soberanía como nación”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

Mirzoyan expresó su esperanza de que los acuerdos se implementen sobre el terreno y los calificó de “verdaderamente beneficiosos para la República de Armenia”.

Las visitas de alto nivel de Estados Unidos a Armenia han sido escasas, pero el vicepresidente JD Vance visitó Armenia y Azerbaiyán en febrero como parte de una iniciativa de paz.

El viaje de Vance se vio empañado después de que eliminara una publicación en redes sociales en la que lamentaba las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial en el Imperio Otomano, calificándolas de “genocidio”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desembarca de su avión en el Aeropuerto Internacional de Zvartnots en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desembarca de su avión en el Aeropuerto Internacional de Zvartnots en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

El ex presidente Joe Biden reconoció las matanzas como genocidio, una postura que Armenia reclama desde hace tiempo. Trump ha dado marcha atrás al no utilizar esa terminología, a la que se opone Turquía.

(Con información de AP)

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