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Alejandra Monteoliva negó que exista una interna con Patricia Bullrich

La ministra rechazó versiones sobre conflictos en el área, resaltó la coordinación institucional y afirmó que la renuncia de Federico Angelini no responde a disputas políticas dentro del Gobierno

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Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva
Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, negó la existencia de conflictos internos en la conducción del área y aseguró la continuidad de la articulación con Patricia Bullrich y otros referentes tras la reciente renuncia de Federico Angelini, dirigente cercano a la actual senadora. En declaraciones a radio La Red, Monteoliva afirmó: “¿Distanciamiento entre Patricia y yo? Para nada, eso no es así. Ella lo ha explicado muchas veces, yo también”.

La funcionaria remarcó que la salida de Angelini del ministerio no obedece a disputas políticas y que la coordinación de los planes de seguridad nacionales, en especial el denominado Plan Bandera en Rosario, se mantiene como prioridad. “La renuncia de Federico no tiene absolutamente nada que ver con ninguna interna”, sostuvo Monteoliva. También destacó que el trabajo cotidiano implica “articular de la mejor manera, coordinar, acompañar a las fuerzas”, objetivo que considera esencial para avanzar en materia de seguridad.

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Consultada sobre su vínculo con Bullrich, Monteoliva subrayó: “Tengo una excelente relación con ella. Patricia es un actor político nacional, está mucho más allá de la gestión de la seguridad propiamente dicha”. La ministra valoró el rol parlamentario de la actual senadora y exministra, a quien atribuyó haber dinamizado la aprobación de leyes relevantes para el área. Sobre el presente de Bullrich en el Senado, Monteoliva aseguró: “Patricia está cómoda siempre donde esté, porque en todos los frentes se desempeña de la mejor manera. Ningún traje le queda chico”.

Respecto del gobierno nacional y la dinámica interna, Monteoliva describió las reuniones de gabinete como “espacios provechosos para el trabajo en equipo”, donde la orientación del presidente se presenta como “un norte y una guía” para las políticas de seguridad. “Son extremadamente sustanciosas las reuniones de gabinete en el marco de la discusión, de hacia dónde vamos y de la fundamentación de lo que estamos haciendo”, puntualizó la ministra.

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El reciente Tedeum y la homilía del arzobispo García Cuerva, que generaron críticas y debates en la esfera política, también fueron abordados por Monteoliva, que adoptó una postura de apertura: “Siempre vale la pena escuchar todas las voces. Eso ayuda a completar la lectura que podemos hacer de los distintos temas”. Se excusó de opinar sobre las declaraciones del diputado Benegas Lynch, quien cuestionó al líder religioso, y reiteró la importancia de atender tanto la voz de la Iglesia Católica como la de otros credos en la vida pública.

Al ser consultada sobre el ánimo presidencial en el marco del 25 de Mayo, Monteoliva resaltó la actitud “apasionada y feliz” del presidente por los avances en gestión y la consolidación de políticas públicas. La ministra remarcó el valor de las reuniones de gabinete para “repasar lo que estamos haciendo y tener claro hacia dónde vamos”.

En materia de seguridad internacional y de cara al próximo Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Monteoliva detalló el trabajo coordinado entre el Ministerio y las autoridades estadounidenses para fortalecer los controles migratorios y el derecho de admisión en los estadios. Y explicó que Argentina remitió a Estados Unidos un listado de 34.000 personas con ingreso prohibido a estadios, compuesto por 21.000 con derecho de admisión y 13.000 deudores alimentarios.

“En Argentina 34 mil personas no pueden entrar a la cancha”, precisó la ministra. La funcionaria aclaró que esta base de datos ya fue compartida con la Embajada de Estados Unidos y que se utilizará para negar el acceso a los estadios del Mundial a quienes figuren en ella.

Monteoliva dio detalles sobre el funcionamiento del operativo: en Virginia se instalará un comando unificado de seguridad internacional, con representación argentina a través del titular de Tribuna Segura y la colaboración de agencias como el FBI. Desde allí se verificará el cumplimiento de las restricciones sobre hinchas violentos y deudores alimentarios. El sistema contempla alertas silenciosas gestionadas por Migraciones, que notifican la salida de personas con restricción, incluso si no cuentan con pedido de captura, para impedir su ingreso a eventos deportivos en suelo estadounidense.

La ministra también se refirió al reciente caso de la detención de una banda criminal chilena, buscada por robos a figuras internacionales y con alerta de Interpol. Monteoliva aseguró que la actuación coordinada de la Policía Federal, la policía de la provincia de Buenos Aires y Migraciones posibilitó la captura de los seis integrantes, quienes enfrentan procesos de expulsión. “Estamos avanzando cada vez más en herramientas de investigación que nos permiten identificar con más celeridad este tipo de organizaciones”, concluyó la funcionaria.

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