“Puede estar ligado al tráfico de niños”: la madre del nene que fue víctima de racismo apuntó contra el ciudadano argentino que esta detenido en Brasil

Los mensajes que le encontraron al detenido.

La madre del niño de siete años que fue víctima de racismo por parte de un ciudadano argentino durante un paseo en Minas Gerais lanzó una fuerte acusación contra el detenido: aseguró que podría estar vinculado al tráfico de menores.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cuando un hombre identificado como Eduardo Ignacio fue detenido tras fotografiar y filmar a un niño negro de siete años y enviar el material a un contacto de WhatsApp, junto a mensajes en los que sugería “tomarlo como esclavo”.

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En estos momentos, el ciudadano argentino se encuentra detenido por el delito de injuria racial. Fue trasladado al sistema penitenciario de São João del-Rei, donde permanece a disposición de la Justicia.

“Cuando ocurrió, mi instinto de madre fue enfrentarlo. Algunas personas me sujetaron dentro del tren para que no perdiera el control”, relató la madre del menor, en declaraciones a medios locales. Según aseguró, la víctima quedó afectada emocionalmente tras el hecho.

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“Mi hijo está muy asustado. Está literalmente avergonzado por la situación, callado, no está bien. Lo veo acorralado, intimidado, con una mirada triste”, siguió.

Además, en entrevista con G1, opinó que sospecha que el episodio no se trató únicamente de racismo: “Creo que puede estar vinculado al tráfico de niños. Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. En su mochila tenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos y reales”.

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El caso

El hecho ocurrió el domingo en el tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes, en Brasil, cuando la familia del niño realizaba un paseo para celebrar un cumpleaños.

El argentino detenido en Brasil (X)

Según relató la madre, cerca de las 10 de la mañana un pasajero que viajaba detrás de ellos les advirtió discretamente que el hombre sentado a pocos metros estaba tomando fotos y videos del menor de manera insistente.

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A partir de esa advertencia, la mujer confrontó al sospechoso y le pidió revisar su teléfono celular. En un primer momento, el argentino negó haber grabado o fotografiado al chico y se resistió a mostrar el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente la madre logró acceder al contenido, encontró conversaciones privadas en las que el hombre compartía imágenes del niño acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados al color de piel.

De acuerdo con la denuncia, en uno de los mensajes el acusado afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”, mientras que en otra conversación hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

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El hallazgo generó indignación inmediata entre los pasajeros y el personal del tren turístico, quienes intervinieron rápidamente para evitar que el hombre abandonara el lugar. El sospechoso fue retenido dentro de un compartimento hasta la llegada de efectivos de la Policía Militar brasileña al finalizar el recorrido.

La madre del menor declaró ante las autoridades y expresó el impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente era de celebración. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, manifestó ante medios locales tras formalizar la denuncia.

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Además, sostuvo que el contenido hallado en el teléfono le generó temor sobre hasta dónde podía haber escalado la situación. La investigación ahora busca determinar si existieron otros episodios similares o si el detenido compartió ese tipo de material con más personas.

La empresa VLI, responsable de la operación del tren Maria Fumaça, emitió un comunicado oficial en el que repudió lo ocurrido y expresó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. También aseguró que colaborará con las autoridades brasileñas para aportar toda la información necesaria en el marco de la causa judicial.

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Por el momento, el consulado argentino no emitió declaraciones públicas sobre la situación del detenido, quien continuará a disposición de la Justicia brasileña mientras se analizan las pruebas secuestradas en su teléfono celular.