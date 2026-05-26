Economía

Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF: “Si no hay obra pública en la Argentina, es muy difícil desarrollarse”

El ejecutivo del banco internacional de desarrollo alertó que el país solo podrá convertir sus reservas de gas en crecimiento si fortalece la obra pública, la institucionalidad y la integración regional

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El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, afirmó en Infobae en Vivo que la Argentina enfrenta un límite estructural para el desarrollo si no invierte en obra pública. El ejecutivo sostuvo que el país dispone de una “oportunidad única” con Vaca Muerta, pero advirtió que el potencial solo se traduce en crecimiento si “existe infraestructura habilitante” y una visión institucional de largo plazo.

“Si no hay obra pública en un país como Argentina, con las dimensiones que tiene, es muy difícil desarrollarse”, aseguró Asinelli en diálogo con Infobae al Mediodía. Explicó que, según la experiencia de la CAF en la región, ningún país logra avanzar sin inversiones públicas que permitan desplegar recursos, integrar territorios y generar empleo. “La infraestructura es habilitante en todos los sentidos”, remarcó.

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Asinelli consideró que Vaca Muerta podría posicionar a la Argentina como un caso de desarrollo similar al de Australia, aunque advirtió que el plazo para aprovechar el yacimiento es limitado. “El pico de producción se espera para 2031, pero hablamos de gas para los próximos 20 o 30 años. Si no lo aprovechás, no llegás”, indicó.

A su vez, señaló que el desarrollo solo será integral en la medida en que la riqueza se traduzca en rutas, gasoductos, oleoductos y capacidad de exportación, a la vez que si se acompaña con “instituciones sólidas y marcos regulatorios estables”.

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El directivo de la CAF destacó que Neuquén es la única provincia del país que crece demográficamente y concentra inversiones y empleo gracias a la expansión de Vaca Muerta, pero advirtió sobre las desigualdades internas: “Hay una cantidad enorme de gas, pero no todos los habitantes acceden al gas de manera directa”.

Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF
Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF

En su paso por Infobae en Vivo, Asinelli subrayó también el impacto regional de la infraestructura energética. Planteó que los volúmenes de gas de Vaca Muerta permiten pensar en una integración energética con Chile, Bolivia y el sur de Brasil, escenario que podría impulsar el comercio regional. “América Latina y el Caribe comercian entre sí solo el 11% o 12%, cuando en la Unión Europea ese número es del 50%”, precisó.

Además de infraestructura, Asinelli puso el foco en la importancia de marcos regulatorios y fondos de estabilización que permitan utilizar los recursos de manera sostenible. “Hoy la discusión es cómo usar el excedente de Vaca Muerta para que no termine concentrado solo en un sector. Hay que pensar en educación, en fondos que estabilicen la economía y en reglas claras para el sector público y privado”, añadió.

El ejecutivo de la CAF ejemplificó la necesidad de planificación de largo plazo con el caso de los satélites argentinos, todos financiados por la entidad. “Perder dos años por una crisis puede tirar por la borda mucho trabajo acumulado. La planificación es clave para el desarrollo”, afirmó.

Consultado sobre el financiamiento regional, Asinelli detalló que la brecha en infraestructura en América Latina oscila entre los USD 400.000 millones y los USD 600.000 millones, mientras que los bancos de desarrollo aportan unos USD 45.000 millones por año. “Sin movilizar recursos de fuera de la región, es muy difícil crecer”, sostuvo, y valoró que Argentina cuenta con rutas, capacidad nuclear y satélites, aunque insistió en la necesidad de fortalecer la inversión pública.

Por último, el vicepresidente de la CAF analizó el vínculo entre política, economía y desarrollo. Consideró que el Gobierno argentino logró transmitir confianza al mercado sobre el pago de la deuda hasta 2026, aunque el contexto electoral puede modificar el escenario. Además, advirtió que el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos tendrá impacto en toda la región y especialmente en Argentina, dada la actual relación entre la administración de Javier Milei y la Casa Blanca.

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