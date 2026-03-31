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Por qué algunas personas no logran salir de relaciones tóxicas y cuáles son las causas según expertos

Especialistas explican los mecanismos psicológicos que dificultan cortar vínculos dañinos y cómo estos afectan la autoestima y la toma de decisiones

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Primer plano de una mujer sonriente abrazando a un hombre por detrás, cuyo rostro muestra una expresión de preocupación o miedo.
La indefensión aprendida dificulta dejar relaciones tóxicas al debilitar la percepción de control personal y limitar la iniciativa de cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas desean dejar atrás relaciones tóxicas, pero se ven incapaces de hacerlo debido a mecanismos psicológicos que las retienen, como la indefensión aprendida. Este fenómeno restringe la capacidad de actuar ante situaciones adversas y condiciona decisiones clave dentro de las parejas, perpetuando el malestar emocional.

La dificultad para salir de vínculos dañinos suele relacionarse con la convicción de que ningún esfuerzo será suficiente tras repetidos intentos fallidos. Según la Asociación Americana de Psicología, este patrón disminuye la motivación y refuerza el estancamiento emocional.

La indefensión aprendida surge cuando la exposición continua a situaciones negativas lleva a creer que todo intento de cambio es inútil, incluso si existen opciones reales. Esta actitud afecta tanto las relaciones de pareja como otros ámbitos donde la percepción de control es limitada.

Un informe reciente de la Asociación Americana de Psicología señala que la indefensión aprendida está asociada a un aumento de los niveles de ansiedad y depresión, además de limitar la percepción de alternativas viables para resolver conflictos.

Una pareja sentada en un café elegante, el hombre usa su teléfono mientras la mujer mira seria.
Estudios señalan que el 30% de las personas en relaciones dañinas intentan salir repetidas veces sin éxito, intensificando el malestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 30% de las personas que permanecen en relaciones dañinas han intentado en repetidas ocasiones salir de ellas sin éxito, lo que profundiza la sensación de impotencia.

Cómo influye la indefensión aprendida en las relaciones tóxicas

La indefensión aprendida en la pareja se nota, sobre todo, cuando la persona deja de intentar cambiar la situación porque cree que nada va a funcionar. Al anticipar que cualquier esfuerzo será en vano, disminuye la iniciativa y aumenta la dificultad para ver alternativas. Emociones negativas como frustración, ansiedad y miedo se vuelven más frecuentes, ya que la persona siente que nada puede mejorar.

Después de varios intentos fallidos por resolver problemas, suele instalarse la idea de que no vale la pena insistir. Esto lleva a evitar conversaciones importantes, a participar menos en las decisiones y, con el tiempo, a dejar de expresar necesidades o límites propios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sobrecarga de culpa personal en relaciones tóxicas refuerza la inseguridad y deteriora la confianza en la capacidad de tomar decisiones clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un efecto importante es el deterioro de la autoestima. Muchas personas acaban creyendo que los problemas son culpa suya, lo que disminuye la confianza en sus decisiones y genera mayor inseguridad. Según la Asociación Americana de Psicología, este círculo refuerza la idea de que ningún esfuerzo servirá, lo que mantiene la relación en el mismo estado y alimenta la dinámica tóxica.

Además, estudios publicados en Clinical Psychology Review indican que factores culturales y sociales pueden agravar este fenómeno, dificultando aún más la posibilidad de salir del ciclo.

Estrategias para romper el ciclo, según organismos especializados

Superar la indefensión aprendida es posible, pero suele requerir un proceso consciente y, a veces, ayuda externa. El primer paso es cuestionar la creencia de que todo está perdido y reconocer que el pasado no define el futuro. Valorar pequeños avances, aunque sean mínimos, ayuda a suavizar la sensación de fracaso, según la Asociación Americana de Psicología.

Recuperar autonomía es clave: tomar decisiones, expresar opiniones y poner límites son pasos que, según entidades especializadas, ayudan a recuperar la confianza en uno mismo. Estos cambios suelen darse poco a poco, permitiendo reconstruir la autoestima y la seguridad personal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Recuperar la confianza en uno mismo tras una relación tóxica mejora la gestión de límites, la solución de problemas y el bienestar en distintos ámbitos de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analizar la relación permite diferenciar entre situaciones donde todo intento de cambio ha fracasado y otras en las que sí existe la posibilidad de modificar conductas si ambas partes están dispuestas. Identificar esta diferencia ayuda a tomar decisiones más informadas y a repartir la responsabilidad, en lugar de cargar con toda la culpa personalmente.

Cuando la indefensión aprendida es muy profunda, buscar apoyo psicológico se vuelve fundamental. La intervención profesional facilita la revisión de creencias sobre el control personal y contribuye a fortalecer la autonomía, usando herramientas específicas que ayudan a recuperar la confianza y la capacidad de actuar.

El impacto de la recuperación en la vida cotidiana

Recuperar la confianza para tomar decisiones transforma la manera de relacionarse y abre la puerta a vínculos más saludables. Reconstruir la autoestima y la autonomía personal no solo mejora la relación de pareja, sino que también influye positivamente en la resolución de problemas, la gestión de límites y la capacidad de afrontar desafíos en distintos aspectos de la vida. Este proceso permite a la persona sentirse más segura y con mayor control sobre su propio bienestar.

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