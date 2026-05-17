El grupo Elefante anuncia su regreso a El Salvador con concierto en agosto

La banda mexicana Elefante presentará en vivo sus himnos del pop rock en español, incluyendo "Así es la vida" y "Durmiendo con la Luna"./(Redes de Elefante)

La agrupación mexicana Elefante ha confirmado su regreso a El Salvador con un esperado concierto programado para el próximo 15 de agosto en BeSport. El anuncio, realizado por las productoras Sounds Soo Good y SG Productions, promete una velada cargada de emociones, nostalgia y éxitos que han dejado huella en varias generaciones de fanáticos latinoamericanos.

Según el comunicado oficial, la banda interpretará en esta presentación algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “Así es la vida”, “Mentirosa”, “Sabor a chocolate” y “De la noche a la mañana”. Estas canciones se han consolidado como himnos del rock pop en español y forman parte del repertorio más solicitado en sus presentaciones en vivo.

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La producción del evento estará a cargo de Sounds Soo Good y SG Productions, que buscan ofrecer una experiencia de primer nivel con una producción de alta calidad y un ambiente diseñado para disfrutar al máximo cada momento. Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma oficial Passline El Salvador, y se recomienda a los interesados estar atentos a las redes sociales de las productoras para conocer detalles sobre localidades y precios.

La última visita de Elefante a El Salvador se remonta a varios años atrás, donde la agrupación también logró reunir a una multitud de seguidores y dejó una impresión positiva entre el público local.

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Las entradas para el concierto de Elefante en El Salvador estarán disponibles próximamente en la plataforma oficial Passline./(Redes de Elefante)

El regreso de Elefante a tierras salvadoreñas el próximo 15 de agosto de 2026 representa una oportunidad para revivir en vivo los grandes éxitos de la banda y disfrutar de una noche especial junto a una de las figuras más influyentes del pop y rock latinoamericano.

Trayectoria y éxitos de Elefante

Originaria de México, la agrupación se formó a inicios de los años noventa y alcanzó el reconocimiento tras su participación como teloneros de Joaquín Sabina en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Su proyección internacional se consolidó tras su actuación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, lo que les permitió firmar su primer contrato discográfico y lanzar su álbum debut “El que busca encuentra” en 2001.

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El sencillo “Así es la vida” se convirtió en un éxito inmediato, posicionándose en los primeros lugares de popularidad en México y otros países de habla hispana, además de recibir nominaciones a los Latin Grammy. La agrupación también ha destacado por otros temas como “Ángel” y “De la noche a la mañana”, los cuales han sido recurrentes en las listas de éxitos y han formado parte de telenovelas y campañas publicitarias.

El regreso de Elefante a tierras salvadoreñas promete revivir la nostalgia de varias generaciones de fanáticos latinoamericanos./ (Redes de Elefante)

A lo largo de su carrera, Elefante ha lanzado varios discos, incluyendo “Lo que andábamos buscando” (2002), “Elefante” (2005), “Resplandor” (2007), “E:87600” (2012) y el álbum en vivo “Sinfónico” (2020). En 2005, su trabajo discográfico recibió una nominación al Latin Grammy, consolidando su prestigio en la escena musical latinoamericana. Tras la salida de su vocalista original Reyli Barba, la banda mantuvo su vigencia incorporando nuevos integrantes y renovando su sonido sin perder su esencia.

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Elefante ha logrado colocar varios de sus sencillos en los primeros lugares de popularidad, especialmente en México, además de figurar en el Top 20 de la lista Billboard Hot Latin Songs con temas como “Así es la vida” y “Durmiendo con la Luna”. Su música ha traspasado fronteras y generaciones, consolidándolos como una de las agrupaciones más queridas del pop rock en español.