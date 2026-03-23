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Las cinco señales para identificar una relación tóxica: “Esta inconsistencia afectiva, que es el refuerzo intermitente, genera ansiedad y enganche”

Comportamientos como la crítica constante o la carga emocional excesiva pueden no identificarse en las primeras etapas y afectar la estabilidad emocional de quienes los experimentan

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Imagen de recurso de una
Imagen de recurso de una pareja. (Adobe Stock)

Las relaciones, ya sean de pareja o de amistad, e incluso las familiares, deben ser sanas para que una persona pueda desarrollar su vida de forma positiva. No obstante, no es raro tener vínculos que resulten tóxicos y que sean difíciles de identificar. Esto se debe a que, en ocasiones, las señales son muy sutiles y no aparecen en el principio de la relación, por lo que cuesta más identificarlas. Sin embargo, saber leer las señales es vital para conseguir mantener la salud mental.

Las relaciones tóxicas se caracterizan por dinámicas donde una o ambas partes ejercen conductas dañinas, como manipulación, control excesivo o menosprecio. Estas interacciones suelen provocar malestar emocional, desgaste psicológico y una pérdida de autoestima en quienes las experimentan. Factores como la dependencia afectiva, el miedo al abandono o la falta de comunicación contribuyen a que este tipo de vínculos persistan a pesar del sufrimiento que generan.

Salir de una relación tóxica implica reconocer los patrones perjudiciales y buscar apoyo, ya sea a través de redes cercanas o profesionales de la salud mental. Identificar los límites personales y establecerlos resulta fundamental para recuperar el bienestar y reconstruir la confianza propia. Pero, lo primero es saber que se está dentro. La psicóloga Alba Guijarro, que comparte contenido sobre salud mental a través de sus redes sociales (@talcualtia), explica en una de sus últimas publicaciones cinco señales que indican que una persona está envuelta en una relación tóxica.

Críticas constantes

Las críticas son constantes en una relación tóxica. Para la psicóloga, no se trata de una discusión puntual, sino que “es el comentario constante sobre cómo haces las cosas, cómo reaccionas y cómo eres”. La dinámica se alimenta de un tono bronco y las malas palabras que denotan desprecio son el pan de cada día.

Refuerzo intermitente

Dentro de una relación tóxica, “sientes que el cariño hay que ganárselo”. Guijarro indica que la norma es la inestabilidad y el día a día una montaña rusa. “Un día está todo bien, al otro día sientes distancia y al otro día hay silencio sin saber por qué”, apunta. También avisa a quienes están sumergidos en esta espiral: “Que sepas que esta inconsistencia afectiva, que es el refuerzo intermitente, genera ansiedad y mucho enganche”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Gestión emocional

La psicóloga detalla que en este tipo de vínculos, “siempre acabas gestionando las emociones de los dos”. Esto se traduce en que “contienes, acabas cediendo y siempre tienes que buscar el momento idóneo para hablar las cosas”. Cuando esto sucede y cuando siempre lo hace una misma persona, la relación deja de ser un lugar seguro y de descanso, y advierte: “Sostenido en el tiempo, tiene un coste real sobre la salud mental”.

Se evita el conflicto

Estas relaciones arrastran conflictos que no se resuelven, sino que se esquivan. “Que sepas que no hacen falta superpeleas para que una relación sea tóxica, de hecho, las parejas sanas no son las que no discuten, sino las que reparan”, comenta.

Drena la energía

Otra de las consecuencias es que “estás peor contigo misma desde que estás con esa persona”. Tu seguridad, tus ganas y tu forma de verte han cambiado, y esto se debe a que, mientras que las relaciones sanas aumentan la autoestima con el tiempo, las tóxicas la erosionan.

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