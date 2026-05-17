Sociedad

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente en Australia en medio del “viaje de sus sueños”

La rosarina, que recorría ese país junto a una amiga que resultó gravemente herida en el mismo accidente, vivía una etapa marcada por los viajes y las experiencias laborales en el exterior

Guardar
Google icon
Valentina tenía 26 años, era rosarina y había estudiado Administración de Empresas
Valentina tenía 26 años, era rosarina y había estudiado Administración de Empresas

Serena Andreatta tenía 26 años, era rosarina y había convertido los viajes en una forma de vida. Con doble ciudadanía argentina e italiana, la joven recorría distintos países desde hacía varios años y compartía en sus redes sociales experiencias, paisajes y reflexiones personales sobre cada destino que conocía. Su historia quedó marcada trágicamente luego de morir en Australia tras el vuelco de un micro turístico en el estado de Queensland.

La joven había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. Quienes la conocían la describían como una persona inquieta, apasionada por descubrir nuevas culturas y decidida a construir un futuro ligado al turismo y las experiencias internacionales.

PUBLICIDAD

En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el rubro hotelero. Con el paso del tiempo logró desempeñarse también en tareas de gestión y administración, mientras desarrollaba un emprendimiento propio dedicado al asesoramiento para argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años, Serena recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos más visitados por mochileros y amantes del buceo. Desde allí compartió mensajes sobre el cambio personal que le habían generado esas experiencias.

PUBLICIDAD

Serena había emigrado en 2020 y visitado varios países de Europa y Asia. Esta foto se la sacó en Taliandia
Serena había emigrado en 2020 y visitado varios países de Europa y Asia. Esta foto se la sacó en Taliandia

“Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías”, escribió en una publicación de Instagram tras finalizar aquella etapa. En el mismo mensaje agregó: “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro”.

Australia representaba una nueva aventura para ella. Serena había llegado al país oceánico el 17 de abril de 2026 y, después de permanecer varios días en Sidney, decidió continuar recorriendo otros destinos turísticos junto a su amiga Valentina Accardi. Según contaron sus allegados, atravesaba uno de los momentos más felices de su vida y vivía “el viaje de sus sueños”.

Sin embargo, todo terminó de manera dramática durante la noche del jueves, cuando el colectivo en el que viajaban sufrió un grave accidente sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano.

El micro pertenecía a la empresa FlixBus y realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach, dos ciudades muy frecuentadas por turistas y trabajadores temporales. A bordo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos jóvenes extranjeros que recorrían Australia como mochileros.

Serena viajaba junto a su amiga Valentina Accardi, quien resultó gravemente herida tras el vuelco del micro
Serena viajaba junto a su amiga Valentina Accardi, quien resultó gravemente herida tras el vuelco del micro

Según los primeros informes difundidos por medios australianos, el vehículo perdió el control cerca de Gumlu, una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Algunas versiones indican que el colectivo habría colisionado previamente con otro vehículo antes de terminar fuera de la carretera y volcar.

Las autoridades describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la gran cantidad de heridos que quedaron atrapados dentro del vehículo. Equipos de rescate, ambulancias y helicópteros sanitarios trabajaron durante varias horas para asistir a los pasajeros y trasladarlos a distintos hospitales de la región.

Serena Andreatta fue rescatada con vida y derivada de urgencia a un centro de salud, pero las graves heridas sufridas durante el accidente terminaron provocando su muerte. Recién en las últimas horas las autoridades australianas confirmaron oficialmente su identidad.

Su amiga Valentina Accardi, que también viajaba junto a ella, sobrevivió al accidente y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville. Hasta el momento, los médicos informaron que continúa bajo observación mientras evoluciona de las lesiones sufridas en el vuelco.

Primer plano de una mujer joven rubia con el cabello recogido, sonriendo y sosteniendo una cuchara con helado o postre blanco en un entorno de cafetería
Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia, sonríe en una imagen reciente antes de su trágico deceso. (@sereandreatta)

Además de Valentina, otras dos personas resultaron gravemente heridas y debieron ser trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos. El resto de los pasajeros sufrió golpes y traumatismos de diversa consideración.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. La empresa FlixBus aseguró que el chofer no circulaba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas dieron resultado negativo, aunque esos datos todavía deben ser ratificados oficialmente por la policía de Queensland.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca determinar exactamente qué ocurrió aquella noche y cuáles fueron las causas que desencadenaron el vuelco. El superintendente Dean Cavanagh explicó que la presencia de tantos pasajeros extranjeros complejizó tanto las tareas de identificación como el acompañamiento a las familias.

“Nos aseguraremos de investigar no solo qué sucedió, sino también por qué pasó”, señaló el funcionario australiano durante una conferencia de prensa.

El hecho generó conmoción tanto en Australia como en Rosario, donde familiares, amigos y excompañeros comenzaron a despedir a Serena en redes sociales. Muchos destacaron su espíritu libre, su pasión por viajar y su capacidad para conectar con personas de distintos lugares del mundo.

El micro perdió el control cerca de Gumlu, una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville
El micro perdió el control cerca de Gumlu, una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, también expresó públicamente su pesar por la tragedia. “Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, afirmó.

Mientras la investigación avanza, la historia de Serena Andreatta quedó atravesada por una mezcla de aventura, libertad y tragedia. Una joven que había hecho del mundo su hogar y cuya vida terminó abruptamente en una ruta australiana que vuelve a quedar bajo la lupa por sus antecedentes de accidentes graves.

Temas Relacionados

argentina en AustraliaSerena Andreattaaccidente de microsvuelco de microrosarinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerte choque entre dos autos en el barrio porteño de Almagro: uno de los conductores habría cruzado en rojo

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Salguero. Uno de los conductores habría cruzado en rojo

Fuerte choque entre dos autos en el barrio porteño de Almagro: uno de los conductores habría cruzado en rojo

Un hombre fue hallado sin vida tras 9 días desaparecido y su familia responsabilizó a la policía

La madre de Alejandro Rodríguez cuestionó a la Policía Bonaerense por omisiones en la búsqueda, y alertaron desde un principio sobre su estado de salud mental y limitaciones físicas

Un hombre fue hallado sin vida tras 9 días desaparecido y su familia responsabilizó a la policía

A una semana de la tragedia, así evolucionó el estado de salud de las víctimas de la explosión en Santa Cruz

Hasta el momento, ninguno de los cinco heridos recibió el alta. Entre ellos, hay cuatro menores de edad y una mujer de 38 años

A una semana de la tragedia, así evolucionó el estado de salud de las víctimas de la explosión en Santa Cruz

La familia de la oficial de policía muerta en Berisso pidió que se investigue como un posible homicidio

La familia de la policía fallecida insiste en que no se trató de un suicidio y apunta contra el manejo de la escena y la demora en las pericias. Exigen el cambio de carátula y denuncian “movimientos extraños”

La familia de la oficial de policía muerta en Berisso pidió que se investigue como un posible homicidio

“A los 43 años descubrí que nunca había elegido realmente en mi vida”

No tenía la menor idea de qué me gustaba y solo me ocupaba de ganar dinero para pagar cuentas. Tampoco me consideraba avaro, aunque también era muy cuidadoso con los gastos. Siempre tenía miedo a que en un futuro pudiera faltarme algo

“A los 43 años descubrí que nunca había elegido realmente en mi vida”

DEPORTES

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

La sangrienta pelea entre dos figuras de MMA que terminó por una decisión médica: “No podía ver nada”

El paso del tiempo de las estrellas del fútbol en los álbumes de los Mundiales

Hace 45 años, Carlos Reutemann logró su último triunfo en la Fórmula 1, pero no pudo celebrarlo por una tragedia

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

TELESHOW

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

De hacer carrera en una empresa a competir por Miss Universo Argentina: la reinvención de Natali Rodríguez

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Interceptan láminas de presunta cocaína ocultas en carpetas con destino a EE.UU. y Róterdam

República Dominicana: Interceptan láminas de presunta cocaína ocultas en carpetas con destino a EE.UU. y Róterdam

Guatemala: El 60% del mercado de ropa usada está dominado por mujeres que tejen su economía

Un ataque con dron provocó un incendio en la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos

El régimen de Irán volvió a amenazar a EEUU con una respuesta “más contundente y severa” ante cualquier nueva agresión

Drago, el perro policía uruguayo que encontró 118 kilos de droga y se volvió clave en la lucha contra el narcotráfico