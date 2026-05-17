Sociedad

Fuerte choque entre dos autos en el barrio porteño de Almagro: uno de los conductores habría cruzado en rojo

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Salguero. Uno de los conductores habría cruzado en rojo

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Vista nocturna de un sedán blanco con el paragolpes y el capó delantero destrozados en una calle urbana oscura. Se aprecian luces de vehículos y agentes de seguridad a lo lejos
El Corolla terminó con el frente destruido (Captura C5N)

Un fuerte accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo cuando dos vehículos chocaron en el barrio porteño de Almagro. Como consecuencia del impacto, uno de los autos terminó con el frente completamente destruido. Según las primeras versiones, uno de los conductores habría cruzado el semáforo en rojo.

El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Salguero, en dirección al Bajo. De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo entre una Volkswagen Suran, que circulaba por Salguero, y un Toyota Corolla, que avanzaba por la avenida.

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Un coche blanco muestra el guardabarros delantero y las puertas del lado izquierdo severamente abollados y rayados tras un impacto, con el pavimento y otros vehículos oscuros al fondo
La Suran terminó con golpes laterales.

La Suran -que presuntamente cruzó con el semáforo en rojo y sufrió golpes en su lateral- impactó contra el Corolla, que terminó con importantes daños en la parte frontal.

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar para asistir a los involucrados. El conductor del Corolla sufrió algunos golpes, aunque ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad.

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En esa línea, ninguno de los vehículos circulaba a alta velocidad, por lo que no se activaron los airbags. Además, una grúa trabajó en la remoción de los vehículos siniestrados.

Automóvil blanco con el frente destrozado y capó levantado, detenido en una calle oscura. Una puerta trasera está abierta, cono de tráfico rojo cercano
El conductor del Corolla iba camino a su trabajo al momento del impacto.

“Venía despacio, si no...”, lamentó el conductor del Corolla, en declaraciones a C5N. Durante la conversación, relató que al momento del accidente estaba yendo a su trabajo en zona de Tribunales.

Y agregó: “Venía por Díaz Vélez, verde, y chocó. Yo lo vi que pasó en rojo (el otro vehículo). Las pericias lo van a decir”. El conductor, identificado como Mariano, aseguró que se encontraba “golpeado, asustado y conmocionado”.

De acuerdo con su relato, fue él mismo quien llamó al 911. Por el operativo policial, solo quedó habilitado un carril sobre la avenida.

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