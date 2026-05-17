Fuerte choque entre dos autos en el barrio porteño de Almagro: uno de los conductores habría cruzado en rojo

El Corolla terminó con el frente destruido (Captura C5N)

Un fuerte accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo cuando dos vehículos chocaron en el barrio porteño de Almagro. Como consecuencia del impacto, uno de los autos terminó con el frente completamente destruido. Según las primeras versiones, uno de los conductores habría cruzado el semáforo en rojo.

El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Salguero, en dirección al Bajo. De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo entre una Volkswagen Suran, que circulaba por Salguero, y un Toyota Corolla, que avanzaba por la avenida.

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La Suran terminó con golpes laterales.

La Suran -que presuntamente cruzó con el semáforo en rojo y sufrió golpes en su lateral- impactó contra el Corolla, que terminó con importantes daños en la parte frontal.

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar para asistir a los involucrados. El conductor del Corolla sufrió algunos golpes, aunque ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad.

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En esa línea, ninguno de los vehículos circulaba a alta velocidad, por lo que no se activaron los airbags. Además, una grúa trabajó en la remoción de los vehículos siniestrados.

El conductor del Corolla iba camino a su trabajo al momento del impacto.

“Venía despacio, si no...”, lamentó el conductor del Corolla, en declaraciones a C5N. Durante la conversación, relató que al momento del accidente estaba yendo a su trabajo en zona de Tribunales.

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Y agregó: “Venía por Díaz Vélez, verde, y chocó. Yo lo vi que pasó en rojo (el otro vehículo). Las pericias lo van a decir”. El conductor, identificado como Mariano, aseguró que se encontraba “golpeado, asustado y conmocionado”.

De acuerdo con su relato, fue él mismo quien llamó al 911. Por el operativo policial, solo quedó habilitado un carril sobre la avenida.

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