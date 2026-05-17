República Dominicana

República Dominicana: Interceptan láminas de presunta cocaína ocultas en carpetas con destino a EE.UU. y Róterdam

Un operativo permitió a las autoridades interceptar material ilícito durante la inspección de una empresa de envíos, donde se detectó que la carga tenía como destino ciudades en Estados Unidos y Países Bajos

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La DNCD y el Ministerio Público frustran el envío de láminas de presunta cocaína ocultas en carpetas hacia Estados Unidos y Róterdam, Países Bajos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, confirmó este sábado la frustración en el Distrito Nacional de Santo Domingo de un envío internacional de varias láminas de presunta cocaína ocultas en carpetas destinadas a Estados Unidos y la ciudad de Róterdam, Países Bajos. La incautación se produjo durante una inspección en una empresa de envíos, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la DNCD, durante una inspección rutinaria en una empresa de envíos internacionales situada en el Distrito Nacional de Santo Domingo, equipos operativos, bajo la supervisión de fiscales, detectaron irregularidades al revisar el contenido de un paquete. Las pesquisas permitieron localizar dos carpetas cuyo peso y estructura resultaron inconsistentes con lo esperado para documentos convencionales.

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Al proceder con la apertura del primer portadocumento, los agentes descubrieron un doble fondo. En su interior, hallaron dos láminas de una sustancia que corresponde a presunta cocaína, envueltas en plásticos y con un peso superior a los 200 gramos.

El decomiso incluyó dos láminas de presunta cocaína de más de 200 gramos y otras dos de cerca de 150 gramos, según informó la DNCD. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El decomiso incluyó dos láminas de presunta cocaína de más de 200 gramos y otras dos de cerca de 150 gramos, según informó la DNCD. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las nuevas tácticas de ocultamiento en la mira de las autoridades

En la segunda carpeta, y mediante el mismo método, se incautaron otras dos láminas con un peso cercano a los 150 gramos. Tanto la modalidad de ocultamiento como la selección del canal de envío evidencian un esfuerzo por parte de las redes de narcotráfico para evadir los controles de las autoridades dominicanas.

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Las carpetas fueron remitidas por un individuo cuya dirección figura en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional. Los destinatarios, según el manifiesto, serían dos hombres, uno radicado en Neercanne Plast en Róterdam, y el otro en un edificio de apartamentos en Nueva York en Estados Unidos. Las autoridades no han revelado las identidades completas de los involucrados, ya que la investigación permanece abierta.

Esta incautación forma parte de un conjunto de operativos de interdicción realizados en puertos, aeropuertos y puntos estratégicos del país. El refuerzo de los controles responde a la necesidad de adaptar los métodos de inspección ante la evolución de las tácticas delictivas. Las autoridades sostienen que la detección temprana de estos envíos resulta crucial para desarticular las redes de tráfico y enjuiciar a los responsables.

Refuerzo de controles para frenar el tráfico internacional de drogas

El Ministerio Público y la DNCD continúan con la investigación para identificar a los remitentes y destinatarios de las carpetas intervenidas. Además, han solicitado la cooperación de las autoridades en Estados Unidos y Países Bajos para rastrear posibles conexiones internacionales vinculadas con esta modalidad de envío.

El Ministerio Público y la DNCD destacan la importancia de la supervisión constante y acciones conjuntas para prevenir el uso del país como punto de tránsito del narcotráfico. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El Ministerio Público y la DNCD destacan la importancia de la supervisión constante y acciones conjuntas para prevenir el uso del país como punto de tránsito del narcotráfico. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

En la nota oficial se reitera que: “El Ministerio Público y la DNCD investigan el frustrado envío de la presunta droga bajo este nuevo ingenio de las redes de narcotráfico y tratan de establecer si los nombres y las locaciones se corresponden con lo establecido en el manifiesto del envío de las carpetas”.

De igual manera, las autoridades mantienen y fortalecen los controles coordinados en aeropuertos, puertos y diversos lugares del territorio nacional, consiguiendo impedir en varias ocasiones el traslado de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y Europa.

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