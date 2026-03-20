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Cuáles son los 10 países más felices del mundo, según la Universidad de Oxford

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 dio a conocer quién encabeza la lista por noveno año consecutivo. Un país centroamericano figura en el top five y alcanzó su mejor posición histórica, mientras que ninguno de habla inglesa figura entre los primeros puestos

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El Informe Mundial sobre la
El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 analiza datos de más de 140 países y se publica cada año en el marco del Día Internacional de la Felicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, confirma que Finlandia lidera por noveno año consecutivo el ranking de los países más felices del mundo. El estudio, que analiza datos de más de 140 naciones, revela además el histórico ascenso de Costa Rica al cuarto puesto y destaca el impacto de las redes sociales en el bienestar, especialmente entre los jóvenes de países de habla inglesa y Europa Occidental.

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por la Universidad de Oxford, sitúa a Finlandia, Islandia y Dinamarca como los tres países más felices del mundo. Costa Rica destaca en el cuarto puesto, consolidando un avance sin precedentes para América Latina. La clasificación se basa en encuestas de percepción de vida y factores como apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de la corrupción.

El ranking es resultado de una evaluación anual basada en las respuestas de aproximadamente 100.000 personas, a quienes se les pide que califiquen su satisfacción vital en una escala del 0 al 10. Los expertos analizan el promedio móvil de los últimos tres años y consideran indicadores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable y la existencia de redes de apoyo social. En la edición de este año, Finlandia obtuvo una puntuación media de 7,764, muy por encima del promedio global. “La confianza social, las instituciones sólidas y el sentido de comunidad influyen de manera decisiva en la valoración de la vida”, señaló John F. Helliwell, editor fundador del informe.

La edición 2026 también resalta la influencia de las redes sociales en el bienestar juvenil. Según Jan-Emmanuel De Neve, director del Centro de Investigación sobre el Bienestar de Oxford, “el uso intensivo se asocia con un bienestar mucho menor, pero quienes se mantienen alejados de las redes sociales también parecen perderse algunos efectos positivos”. Los datos muestran que, en países de habla inglesa y Europa Occidental, la satisfacción vital de los menores de 25 años disminuyó casi un punto en la última década. El informe subraya que los adolescentes que utilizan redes sociales menos de una hora al día reportan mejores niveles de bienestar, aunque el promedio global de uso diario es de 2,5 horas.

Los 10 países más felices del mundo en 2026

Finlandia lidera la lista de
Finlandia lidera la lista de los países más felices por noveno año consecutivo, con una puntuación promedio de 7,764 sobre 10 (Reuters)

El ranking de este año, según el informe de la Universidad de Oxford, está encabezado por naciones europeas y un destacado representante latinoamericano:

  1. Finlandia – 7,764
  2. Islandia
  3. Dinamarca
  4. Costa Rica
  5. Suecia
  6. Noruega
  7. Países Bajos
  8. Israel
  9. Luxemburgo
  10. Suiza

El dominio nórdico se mantiene, con Finlandia en la cima por noveno año y Suecia consolidando su presencia en el top 5. Costa Rica logra su mejor posición histórica, tras escalar desde el puesto 23 en 2023, lo que representa un hito para la región latinoamericana. Suiza retorna al top 10 tras un año de ausencia.

Los 10 países menos felices del mundo

Afganistán (foto), Sierra Leona y
Afganistán (foto), Sierra Leona y Malawi ocupan los últimos lugares del ranking global de felicidad en 2026 (Reuters)

La parte baja de la clasificación está integrada principalmente por países afectados por conflictos armados o crisis humanitarias severas. Según el informe, los últimos puestos en 2026 son:

  1. Tanzania
  2. Egipto
  3. República Democrática del Congo
  4. Líbano
  5. Yemen
  6. Botsuana
  7. Zimbabue
  8. Malawi
  9. Sierra Leona
  10. Afganistán

Afganistán repite como el país con menor puntuación global de bienestar, seguido de Sierra Leona y Malawi, reflejando el impacto duradero de la inestabilidad política y las emergencias sociales.

Latinoamérica, España y Estados Unidos en el ranking

Las conexiones sociales y el
Las conexiones sociales y el sentido de pertenencia son factores clave para explicar las diferencias de felicidad entre países (Freepik)

La edición 2026 del informe ofrece una radiografía detallada de la felicidad en la región latinoamericana, España y Estados Unidos. México es el país latinoamericano mejor situado en el puesto 12, mientras que Costa Rica, en el cuarto lugar, establece un nuevo récord regional. A continuación, el desglose de posiciones actuales y antecedentes relevantes:

  • México: 12 actual (máximo histórico: 10, mínimo: 46, promedio: 24)
  • Uruguay: 31 actual (máximo: 26, mínimo: 50, promedio: 31)
  • Brasil: 32 actual (máximo: 16, mínimo: 49, promedio: 30)
  • Argentina: 44 actual (máximo: 20, mínimo: 50, promedio: 34)
  • Chile: 50 actual (máximo: 20, mínimo: 50, promedio: 34)
  • Bolivia: 78 actual (máximo: 50, mínimo: 78, promedio: 64)
  • Colombia: 68 actual (máximo: 31, mínimo: 78, promedio: 49)
  • Paraguay: 57 actual (máximo: 53, mínimo: 73, promedio: 63)
  • Ecuador: 59 actual (máximo: 44, mínimo: 76, promedio: 58)
  • España: 41 actual (máximo: 22, mínimo: 41, promedio: 33)
  • Estados Unidos: 23 actual (máximo: 11, mínimo: 24, promedio: 17)

Estados Unidos desciende al puesto 23, acumulando una tendencia a la baja marcada por la caída del bienestar en la población joven. España se ubica en el lugar 41, con una tendencia descendente en los últimos años. Por su parte, países como Uruguay y Brasil se mantienen dentro de los 35 primeros, mientras que Argentina y Chile experimentan posiciones intermedias en el ranking global.

El Informe Mundial sobre la Felicidad es publicado anualmente por la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. El estudio recoge respuestas de aproximadamente 1.000 personas por país y utiliza una metodología respaldada por destacados expertos internacionales en bienestar. La edición 2026 ratifica la influencia de factores sociales y tecnológicos en la percepción global de la felicidad, en un contexto marcado por debates sobre el papel de las redes sociales y la salud mental juvenil.

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