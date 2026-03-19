Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa Argentina

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 evalúa a más de 140 países a partir de encuestas realizadas por Gallup y análisis de expertos internacionales (Freepik)

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, presenta un panorama global en el que factores como las redes sociales y las conexiones sociales influyen de manera determinante en la percepción del bienestar.

Durante este año, Finlandia encabeza el ranking mundial por noveno año consecutivo, con una puntuación promedio de 7,764 sobre 10 según la valoración de sus ciudadanos sobre su calidad de vida. La lista, que evalúa a más de 140 países, destaca el ascenso de Costa Rica al cuarto puesto, mientras que ningún país de habla inglesa figura entre los diez primeros por segundo año consecutivo. El informe advierte que el uso intensivo de redes sociales, especialmente entre jóvenes de países angloparlantes y de Europa Occidental, contribuye a una disminución del bienestar, siendo las adolescentes el grupo más afectado.

La clasificación del informe se construye a partir de encuestas aplicadas a aproximadamente 100.000 personas que califican su vida en una escala del 0 al 10. Argentina ocupa el puesto 44.

Los expertos complementan estos resultados con indicadores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad individual, la generosidad y la percepción de corrupción. El análisis subraya que, si bien la tecnología incide en el bienestar, la fortaleza de las conexiones sociales y el sentido de pertenencia juegan un rol central en los niveles de satisfacción colectiva.

Cómo se elabora el ranking y principales conclusiones

Finlandia lidera el ranking global de felicidad por noveno año consecutivo, con una puntuación promedio de 7,764 sobre 10 (Montaje Infobae)

El Informe Mundial sobre la Felicidad, difundido anualmente en torno al Día Internacional de la Felicidad de la ONU, utiliza las valoraciones de vida autoinformadas por los ciudadanos de más de 140 países. A través de encuestas —principalmente de la firma estadounidense Gallup— se solicita a los participantes calificar su vida en una escala del 0 al 10. Posteriormente, los especialistas analizan factores adicionales como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, la existencia de una red de apoyo, la percepción de libertad, la generosidad y la corrupción, para explicar las diferencias entre países y tendencias a lo largo del tiempo.

En 2026, el informe señala una caída significativa del bienestar entre jóvenes menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, fenómeno atribuido en parte al uso intensivo de redes sociales, especialmente en adolescentes. En contraste, los jóvenes de otras regiones muestran niveles estables o al alza de satisfacción vital. El estudio también resalta la importancia de la cohesión social y los lazos familiares, factores que explican el ascenso de países como Costa Rica y el estancamiento o retroceso de naciones anglosajonas en el ranking.

La lista de los 10 países más felices del mundo

Entre los factores analizados se encuentran el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social y la percepción de corrupción

Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, estos son los diez países que encabezan la clasificación global:

Finlandia (puntuación: 7,764) Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Los países nórdicos mantienen su liderazgo histórico en el índice, mientras que Costa Rica se consolida como el país latinoamericano mejor posicionado, logrando su mejor resultado desde el inicio de la medición. La estabilidad institucional, la calidad de vida y la fortaleza de los lazos sociales son factores destacados por los expertos para explicar estos resultados.

Argentina: desempeño y evolución en el ranking de la felicidad

Argentina se ubica en el puesto 44 del ranking global, con una puntuación media de 6,43 sobre 10 en la evaluación de vida

Argentina ocupa el puesto 44 en el ranking global de 2026, con una puntuación promedio de evaluación de vida de 6,43 sobre 10, de acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad. El país presenta una evolución marcada por fluctuaciones, habiendo alcanzado un máximo histórico en el puesto 24 y un mínimo en el 57, con una tendencia promedio cercana a los 34.

Argentina registró su mayor escalada en el ranking de felicidad en 2012 y experimentó su mayor descenso en 2018, según los datos históricos del informe. Entre los factores que explican su posición actual se encuentra un nivel de apoyo social del 90,2 % (puesto 36), un PIB per cápita de USD 27.806 (puesto 51) y una esperanza de vida saludable de 64,8 años.

El indicador de libertad reporta un 86,6 %, mientras que la percepción de corrupción alcanza el 82,9 %, ubicando a Argentina en el último lugar de este aspecto a nivel global. En cuanto a la generosidad, el país se sitúa en el puesto 92, con un 24,7 % de la población involucrada en actos de ayuda o donaciones. Las emociones positivas superan a las negativas y la desigualdad en la distribución de la felicidad permanece estable, con valores cercanos a 2 en la desviación estándar.

Otros países de Latinoamérica: avances y casos destacados

Brasil y Uruguay mantienen posiciones estables en el ranking, ocupando los puestos 32 y 31 respectivamente en 2026 (Turismo Brasil)

En América Latina, varios países logran resultados destacados en la edición 2026 del informe. Costa Rica asciende al cuarto puesto, su mejor posición histórica, impulsada por la fortaleza de los lazos familiares y la cohesión social reconocida por los expertos del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford.

México se ubica en el puesto 12, manteniendo su presencia en el grupo de los veinte primeros y confirmando la tendencia positiva de los últimos años. Uruguay y Brasil ocupan los puestos 31 y 32, respectivamente, consolidando posiciones estables en el ranking regional.

En el caso específico de Costa Rica, el informe destaca el papel de la calidad de vida social y la estabilidad interna, elementos que impulsaron su avance desde el puesto 23 en 2023 hasta el cuarto en 2026. Otros países como Chile (50), Bolivia (78), Paraguay (57), Colombia (68) y Ecuador (59) muestran una evolución variable, con ascensos y descensos a lo largo de la última década, reflejando la diversidad de contextos económicos y sociales en la región.

La lista de los 10 países menos felices del mundo

Afganistán permanece como el país más infeliz del mundo, ocupando el último lugar en la clasificación de 2026

El informe también identifica a los países con los niveles más bajos de felicidad en 2026, muchos de ellos afectados por conflictos armados, crisis económicas o inestabilidad política. Los diez últimos puestos son:

Tanzania Egipto República Democrática del Congo Líbano Yemen Botsuana Zimbabue Malawi Sierra Leona Afganistán

Afganistán ocupa nuevamente el último lugar, consolidándose como el país más infeliz del mundo según la valoración de sus habitantes. Los expertos del informe advierten que las crisis humanitarias, los conflictos armados y la inestabilidad institucional marcan la diferencia entre los países mejor y peor posicionados en la clasificación global de la felicidad.