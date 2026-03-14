De boomers a centennials en Lollapalooza 2026: cómo el festival une generaciones a través de la música

Lollapalooza Argentina 2026 consolida su carácter intergeneracional al reunir público de todas las edades y más de 100 artistas en el Hipódromo de San Isidro (Jaime Olivos)

El festival Lollapalooza, que inició su recorrido global en 1991 como la despedida de Perry Farrell de Jane’s Addiction en Phoenix, Arizona, consolida en 2026 su undécima edición en la Argentina. Así, reafirma su propuesta como un evento intergeneracional.

Este año convoca a más de 100 artistas locales e internacionales y propone múltiples experiencias en el Hipódromo de San Isidro. El evento comenzó el viernes 13 de marzo y se extenderá hasta mañana, domingo 15.

El cruce cultural como motor del Lollapalooza 2026

La manera de experimentar la música dentro del festival subraya un fenómeno sociocultural relevante: la convergencia generacional. El sociólogo Martín Wainstein, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y director de la Fundación Gregory Bateson, explicó a Infobae que “festivales como Lollapalooza Argentina muestran algo interesante del cambio cultural de las últimas décadas: la música dejó de organizarse estrictamente por generaciones. Hoy conviven adolescentes que siguen a artistas nacidos en plataformas digitales, adultos que crecieron con el rock alternativo de los noventa y familias completas que van al festival como experiencia cultural”.

Lollapalooza destaca como catalizador de vínculos sociales al promover la convivencia y pertenencia colectiva ante la fragmentación digital y social

Esta dinámica se visualiza en el cruce de propuestas, donde adultos formados en el grunge y el pop de los años noventa se encuentran con la oportunidad de explorar nuevos sonidos, al tiempo que adolescentes acceden al repertorio y la energía de bandas consagradas. En palabras de Wainstein, la escena actual es menos “de tribu” y más mezclada, “donde distintas edades comparten un mismo ritual colectivo”.

Más allá de la música, el festival cumple una función social relevante. Wainstein dijo que en un contexto de fragmentación política y económica, la importancia de estos eventos radica en que “crean un espacio de convivencia relativamente igualitario donde miles de personas comparten música, cuerpo y emoción colectiva. Son pequeñas ‘islas de sincronía social’ que neutralizan la sensación de ‘vida en el metro cuadrado’ propia de la fragmentación cotidiana”.

Este efecto de encuentro, sostuvo, facilita la creación de lenguajes comunes entre generaciones, habilitando que los padres conozcan artistas nuevos y que los jóvenes accedan a músicas, códigos y lenguajes previos. En este diálogo se forja una matriz de intercambio cultural que trasciende la experiencia musical y repercute en la interacción generacional más allá del festival.

El festival Lollapalooza se consolida como evento intergeneracional, reuniendo a adolescentes, adultos y familias en una experiencia colectiva única /Gustavo Gavotti

El evento congrega a personas de distintas generaciones: desde niños de la generación Alfa (0 a 15 años), pasando por padres millennials —nacidos entre 1981 y 1996—, hermanos centennials —nacidos entre 1995 y 2009—, hasta abuelos boomers —nacidos entre 1945 y 1964—. Este encuentro facilita que los mayores transmitan a los más jóvenes el legado de bandas reconocidas, mientras que las nuevas tendencias musicales también inciden en los gustos de los adultos, promoviendo así una identidad musical colectiva donde confluyen experiencias diversas.

Uno de los elementos estudiados por Wainstein se vincula a la relación entre asistencia física al festival y pertenencia digital. Tal como sostuvo a Infobae, “las redes sociales no reemplazaron la música en vivo; en realidad la amplificaron. Los jóvenes llegan al festival ya conectados con comunidades online que comparten artistas, playlists o memes. Cuando finalmente ven a esos músicos en vivo, la experiencia tiene un efecto ‘empírico’ de materialización de una comunidad virtual”. El festival, así, se convierte en el punto de encuentro físico que valida y resignifica la pertenencia digital, en un contexto donde lo interpersonal carece de garantías de estabilidad.

La integración de múltiples plataformas y dispositivos volvió a la música en vivo un fenómeno de doble dimensión: lo que sucede frente al escenario se replica en redes, generando al instante una memoria expandida de la experiencia colectiva.

La experiencia colectiva y los festivales como motores de conexión y pertenencia

Cabe recordar que la percepción de que las relaciones humanas atraviesan una etapa de fragilidad inédita se afianza entre los jóvenes argentinos de 18 a 30 años, según un estudio realizado a más de 700 personas por Natura y Gentedemente. El 70% señala que la hiperconectividad digital, lejos de acercarlos, los aleja de la vida en comunidad y profundiza la sensación de desconexión. En este contexto, emergen con fuerza los espacios presenciales —especialmente los festivales musicales— como catalizadores de vínculos y antídotos contra el aislamiento social, según informa el estudio.

Según estudios citados, el 67% de jóvenes argentinos considera que los festivales musicales como Lollapalooza favorecen la conexión social en la era digital

El seguimiento realizado revela que el 51% de las personas encuestadas asiste a festivales o conciertos musicales. En la mayoría, el principal atractivo no es solo el espectáculo, sino la “energía compartida” y la posibilidad de habitar una vibración común que rompa la rutina del distanciamiento. El 67% de los jóvenes indica que sentirse conectado incluso con desconocidos en estos eventos es una herramienta clave para combatir la soledad propia de la era digital, de acuerdo al informe.

En términos de bienestar, la aspiración está ampliamente extendida, pero no se traduce en una transformación concreta de los hábitos. Un 77% declara que le gustaría introducir cambios para mejorar su calidad de vida, pero solo el 40% afirma realizar acciones efectivas en esa dirección. Esta brecha entre intención y conducta resalta un desafío central para la generación encuestada: trasladar el deseo de bienestar a una práctica sostenida.

Si se busca comprender cómo afecta este contexto a las relaciones humanas, el estudio proporciona una respuesta directa: el incremento de la conexión digital no compensa la necesidad de encuentros reales. Aunque el 63% reconoce que la tecnología facilita la cercanía con el entorno, la mayoría persigue rituales analógicos fuera de la pantalla para restablecer el sentido de comunidad. La dificultad radica en que el ideal de bienestar ocupa un lugar central, pero su materialización cotidiana sigue siendo esquiva.

Eventos masivos como Lollapalooza 2026 y otras propuestas culturales pasan a ocupar una función esencial, no solo como opciones de entretenimiento, sino como auténticos puntos de encuentro y energía colectiva. Espacios donde se redefine el bienestar social y se generan nuevas dinámicas de pertenencia.

En el proceso de preparación para asistir a estos eventos, el ritual previo —como la elección del look o el uso del maquillaje— adquiere una dimensión emocional relevante. Según el estudio elaborado por Natura, 7 de cada 10 participantes afirma que el proceso de “arreglarse” antes del festival provoca un notable cambio de ánimo. La creación de un estilo propio se convierte así en una forma de autoexpresión, identificación colectiva y sentido de pertenencia con los demás asistentes.

El festival Lollapalooza consolida la convergencia generacional al posibilitar que familias, adolescentes y adultos compartan experiencias musicales y culturales en un mismo espacio

Los looks y el maquillaje trascienden la estética para consolidarse como prácticas de reafirmación identitaria. Sirven de puente entre la intimidad individual y el reconocimiento del otro, funcionando como símbolos compartidos entre quienes buscan experiencias similares y valoran la expresión de la autenticidad personal. Esta dinámica, resalta el informe, contribuye a reforzar el vínculo emocional y social antes incluso de que la música inicie.

La propuesta de Natura dentro de Lollapalooza materializa estas ideas: su espacio como un lugar de encuentro.

Más de 100 artistas y una grilla que explora todos los géneros

Con una programación que abarca pop, rock, electrónica, indie y escena urbana, la edición 2026 de Lollapalooza reúne un line up diverso para satisfacer distintas preferencias del público. Los tres días ofrecerán la oportunidad de ingresar al Hipódromo de San Isidro desde las 12.30, con accesos distribuidos estratégicamente y una logística de transporte que busca facilitar la llegada de los miles de asistentes previstos para cada jornada.

El primer día estuvo encabezado por Tyler, The Creator, quien debuta en Buenos Aires presentando “Don’t Tap The Glass”, su álbum más reciente. Reconocido por su innovación y por ser fundador de Odd Future, el rapero suma una carrera marcada por discos influyentes como “Flower Boy” e “Igor”. Junto a él, la neozelandesa Lorde regresó con una propuesta que explora nuevas fronteras sonoras, y Turnstile reforzó la línea de apertura del festival con su impronta punk y hardcore.

La convergencia generacional y la convivencia de tribus musicales definen el impacto sociocultural del festival según el sociólogo Martín Wainstein

En cuanto a la representación local, la banda Turf, con Joaquín Levinton al frente, se presentó en el Escenario Alternative desplegando un repertorio centrado en clásicos del rock argentino.

El sábado, la jornada contempla la llegada de Chappell Roan, considerada por la crítica como una de las revelaciones actuales del pop y autora de la canción “Good Luck, Babe!”. También está confirmado el regreso de Skrillex, figura internacional de la electrónica, quien transformará el Hipódromo de San Isidro mediante su espectáculo basado en beats y efectos visuales. Entre los nombres destacados de la segunda fecha figuran Lewis Capaldi, cantante escocés con un repertorio de baladas reconocidas, y Paulo Londra, referente de la música urbana argentina que retorna al festival.

El domingo presentará el espectáculo de Sabrina Carpenter, quien retorna a la Argentina tras haber participado como telonera de Taylor Swift en 2023. Carpenter aprovechará la ocasión para interpretar “Man’s Best Friend”, su álbum editado el 29 de agosto último. La jornada final incluirá, además, las presentaciones de Deftones, históricos del nu metal y rock alternativo, y de Doechii, rapera que conquistó al público en Lollapalooza Chicago y es celebrada por su versión de “Anxiety”.

El festival ha confirmado a nombres como Skrillex, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra y más de un centenar de artistas, asegurando una oferta musical sin precedentes para el público argentino.

La experiencia presencial en Lollapalooza potencia el sentido de comunidad y pertenencia, frente a la desconexión que genera la hiperconectividad digital

Escenarios renovados y experiencias inmersivas en el Hipódromo de San Isidro

Una de las novedades para 2026 es la transformación del emblemático escenario Perry’s, tradicionalmente vinculado a la electrónica y la música urbana. Según detalló la organización, este espacio adopta un formato inmersivo, con nuevos dispositivos técnicos, luces y pantallas circulares que rodean al público, generando una “percepción de música en 360 grados” y consolidando su identidad diferenciada dentro del festival.

En paralelo, el Kidzapalooza —el segmento dirigido a la infancia— traslada su emplazamiento al núcleo del predio y refuerza la propuesta lúdica, musical y recreativa dirigida a chicos, habilitando a las familias a compartir la jornada desde una perspectiva verdaderamente intergeneracional.

Por su parte, la Zona de Relax se incorpora como otro eje innovador, al configurar un oasis verde en el centro del predio. Este sector, compuesto por vegetación nativa, sombra y áreas de descanso, surge con el objetivo de promover el bienestar y la sustentabilidad sin desarticular la energía central del festival.

Miles de personas asistirán diariamente al Hipódromo de San Isidro durante los tres días del evento, favorecidas por una logística que prioriza la accesibilidad y la comodidad tanto en los accesos como en el despliegue de los espectáculos y las actividades.

Las familias disfrutan el festival año a año

La edición 2026 de Lollapalooza en la Argentina reúne a más de 100 artistas internacionales y locales durante tres días —13, 14 y 15 de marzo— en el Hipódromo de San Isidro, con una programación diversa en géneros musicales y múltiples experiencias interactivas. El festival, encabezado por figuras como Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Lorde, Skrillex, Deftones, Lewis Capaldi y Paulo Londra, suma innovaciones como un escenario Perry’s inmersivo, el reposicionamiento del Kidzapalooza y la incorporación de una zona de relax.

Según el análisis de Martín Wainstein para Infobae, el evento actúa como espacio de encuentro intergeneracional y plataforma para la creación de nuevas formas de convivencia y diálogo social, superando la mera función de entretenimiento musical y reflejando transformaciones profundas en la cultura argentina contemporánea.

El futuro de los festivales: comunidad, pertenencia y transformación social

Los festivales masivos como Lollapalooza funcionan en la actualidad como catalizadores de interacción social, espacios donde diferentes generaciones comparten no solo música, sino también lenguajes y experiencias culturales diversas. En medio de tensiones sociales y económicas, la creación de “zonas limitadas de conocimiento interpersonal” y “espacios de sincronía social”, en la terminología de Martín Wainstein, constituye un fenómeno clave para entender el lugar de la música en la Argentina contemporánea y la apuesta de la edición 2026 por innovar en cada aspecto de la experiencia, desde la grilla artística hasta el diseño espacial y la conectividad digital.

*Fotos: Jaime Olivos y Gustavo Gavotti