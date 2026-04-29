Guatemala

Un adolescente fallece tras caída en silo de cemento en Ciudad de Guatemala

La muerte de un joven operario en una planta industrial de la zona 18 ocurre luego de que equipos de emergencia intentaran rescatarlo usando herramientas hidráulicas, según reportaron los servicios de emergencia y las autoridades investigadoras

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Un adolescente de 17 años murió tras caer en un silo de cemento en una planta de cal en zona 18 de Ciudad de Guatemala. (Foto de cortesía)
Un adolescente de 17 años murió tras caer en un silo de cemento en una planta de cal en zona 18 de Ciudad de Guatemala. (Foto de cortesía)

Un joven trabajador de 17 años murió este martes tras sufrir una caída en el interior de un silo de cemento en una planta procesadora de cal ubicada en la colonia El Paraíso II, zona 18 de Ciudad de Guatemala. El incidente, que movilizó a equipos de emergencia, puso de relieve los riesgos laborales presentes en la industria y la exposición de menores de edad a tareas peligrosas. Según informaron los Bomberos Voluntarios, el rescate requirió herramientas hidráulicas especializadas y la intervención de varias unidades para acceder al espacio confinado.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la alerta ingresó al número de emergencias 122 cerca del mediodía. Testigos informaron que el joven cayó dentro del silo, una estructura industrial de almacenamiento de cemento ubicada en la intersección de la 32 avenida y 11 calle. El portavoz de la institución relató que, tras verificar la situación, el oficial comandante Vicente álvarez coordinó el uso de equipo especial de rescate, incluyendo la conocida “quijada de la vida”, expansores y herramientas motorizadas, para romper parcialmente la estructura y permitir el acceso de los técnicos en urgencias médicas.

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En palabras del vocero de los Bomberos Voluntarios: “Fue necesario utilizar equipo especial de rescate, la quijada de la vida, expander y moto-motorizadora. Esto para romper el silo y poder rescatar a la persona”. El operativo, que se extendió durante varios minutos, concluyó con la extracción del cuerpo.

Los técnicos procedieron a verificar los signos vitales del adolescente, pero solo pudieron constatar su fallecimiento en el lugar. “La persona de género masculino, de aproximadamente diecisiete años de edad, carece de signos vitales”, precisó el oficial álvarez, según recogió la prensa local.

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El accidente laboral movilizó a los Bomberos Voluntarios, quienes utilizaron herramientas hidráulicas especializadas para el rescate en el silo industrial. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)
El accidente laboral movilizó a los Bomberos Voluntarios, quienes utilizaron herramientas hidráulicas especializadas para el rescate en el silo industrial. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

El accidente generó la intervención de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que quedaron a cargo de procesar la escena e iniciar una investigación sobre las condiciones en las que el menor realizaba sus labores. Las autoridades deberán determinar si la empresa cumplía con los protocolos de seguridad industrial y las normas sobre trabajo infantil. Voceros del sector señalaron que estructuras como silos y tolvas demandan el uso obligatorio de arneses, líneas de vida y monitoreo permanente para evitar riesgos de asfixia o aplastamiento por materiales a granel.

Este suceso revive el debate sobre la seguridad industrial en Guatemala y la supervisión del trabajo de menores en sectores de alto riesgo. De acuerdo con datos de organizaciones laborales, la exposición de adolescentes a ambientes industriales sin la debida protección representa un factor de vulnerabilidad persistente.

El caso permanecerá bajo investigación mientras los peritos del Ministerio Público recaban pruebas y testimonios que permitan establecer responsabilidades. Por el momento, la planta procesadora de cal donde ocurrió el accidente fue acordonada como parte de las diligencias oficiales.

El trabajo infantil en actividades de riesgo

En Guatemala, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014) regula la protección de los trabajadores y prohíbe el empleo de menores en labores peligrosas o que impliquen explotación infantil. La normativa obliga a los empleadores a garantizar condiciones seguras y a evitar las peores formas de trabajo infantil, con sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

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