Cultura

América Latina pensada como un original laboratorio artístico ante la emergencia ecológica

Inés Katzenstein y María del Carmen Carrión hablan del libro ‘Momentum’, en donde la creatividad, las tradiciones y una historia colectiva son herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos del planeta Tierra

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Momentum_ Tapa-03

El libro Momentum propone una visión que articula la creatividad artística, la reflexión académica y los desafíos políticos regionales frente al avance del extractivismo y el cambio climático, a partir de una investigación de cuatro años sobre arte y crisis ecológica en América Latina, liderada por Inés Katzenstein, María del Carmen Carrión y Madelaine Murphy Turner desde el Instituto Cisneros del MoMA.

Durante el proyecto, las especialistas compilaron ensayos comisionados y textos académicos con aportes de filósofos, antropólogos y líderes políticos, creando un archivo que enlaza la coyuntura contemporánea con las raíces históricas del arte ambiental latinoamericano.

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El disparador del libro, editado por Caja Negra, fue el devastador huracán María de 2017 en Puerto Rico, donde un encuentro inicial de curadores y artistas latinoamericanos evidenció la urgencia de formular un nuevo marco de interpretación frente al impacto ambiental y social.

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"Momentum: Arte y ecología en la América Latina contemporánea" (Caja Negra), editoras: nés Katzenstein, María del Carmen Carrión y Madelaine Murphy Turner

Esa primera revisión de campo permitió identificar una preocupación transversal: “Los desafíos ambientales estaban de algún modo como atravesando las preocupaciones de los artistas en toda la región”, relató Katzenstein a Infobae Cultura. De ese laboratorio surgió un itinerario de conferencias e intercambios, primero en formato digital durante la pandemia y luego en sedes como Harvard y la Ciudad de México.

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La pregunta central que articula el libro es cómo la producción artística latinoamericana responde y resignifica los conflictos derivados del extractivismo —particularmente en territorios como Ecuador y Argentina— y la herencia colonial en la relación con el entorno.

Katzenstein remarcó: “Muchos artistas en distintos lugares de América Latina han reflexionado sobre el tema. En Ecuador el tema del petróleo es muy relevante”, y enmarcó la importancia política de hitos como la reforma constitucional ecuatoriana que otorgó derechos a la naturaleza. Así, el libro destaca prácticas impulsadas por movimientos como los Yásunidos, que luchan contra la explotación petrolera en la Amazonía.

Inés Katzenstein
Inés Katzenstein

El núcleo de Momentum enfatiza la existencia de una conciencia compartida sobre el extractivismo y la emergencia climática que, según Carrión, singulariza a la región: “Hay una conciencia en común, la importancia que tiene para todos nosotros la noción de extractivismo y la comprensión que tenemos como latinoamericanos desde siempre, de lo que significa el extractivismo y el despojo”.

Esta mirada se complementa, según las editoras, con la influencia de cosmovisiones indígenas sobre artistas y pensadores, quienes “promueven modelos alternativos de vínculo con la naturaleza alejados del paradigma utilitario instaurado por la modernidad europea y estadounidense”.

El volumen revela cómo, desde posiciones locales y en diálogo con actores internacionales, la producción artística de la región se ha transformado en agente crítico y propositivo ante el avance del extractivismo y las transformaciones ecológicas. La consecuencia de este trabajo, afirman, es la apertura de una agenda donde el arte se convierte en plataforma para imaginar alternativas políticas y jurídicas, como la defensa legal de los ríos a través de proyectos musicales con destino de regalías ambientales, y para tender puentes con movimientos indígenas y nuevas formas de sensibilidad.

Maria del Carmen Carrión_Photo_ Gonzalo Vargas
Maria del Carmen Carrión (Gonzalo Vargas)

Katzenstein señaló el contraste con abordajes apocalípticos predominantes en el hemisferio norte: “Este libro sigue pensando en una defensa a la vida, en una defensa de la imaginación y de formas de sostenimiento colectivo que pueden ser posibles”, deslindando el valor de soluciones técnicas inmediatas por el fortalecimiento de alianzas comunitarias y poéticas.

Estas microprácticas, sostuvo, tienen valor estratégico aún en una etapa de negacionismo climático: “La insistencia, digamos, que esto esté, que se lea, que se piense más allá de un arte de agenda como posibilidad de desafío al statu quo, nos parece que es importante”.

La obra propone una cartografía plural de prácticas artísticas, desde iniciativas colectivas próximas al activismo, hasta exploraciones individuales sobre el paisaje, conectadas por una genealogía que remonta el arte ecológico latinoamericano a los años setenta. “Es un libro que tiene capítulos dedicados a antecedentes históricos desde los años setenta hasta la actualidad”, subrayó Carrión.

"Momentum" se presentó en el Centro Cultural Recoleta
"Momentum" se presentó en el Centro Cultural Recoleta

Momentum revisita obras clave de figuras y proyectos establecidos como Cecilia Vicuña, Frans Krajcberg, Marta Minujín y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, y presenta a la vez a artistas y colectivos contemporáneos de referencia ineludible en el debate artístico internacional, como Adrián Villar Rojas, Allora & Calzadilla y Carolina Caycedo.

Las editoras asumen la paradoja de desarrollar este trabajo desde el MoMA, epicentro del circuito artístico estadounidense, pero sostienen que la base en el Instituto Cisneros les permite una autonomía orientada a la región: “Tenemos la suerte en el Instituto Cisneros de tener recursos que nos permiten concentrarnos específicamente en Latinoamérica, hacer nuestros programas en español o en portugués, todo bilingüe, y ser una suerte como de traductores”, indicó Carrión.

Mirando al futuro, Katzenstein subrayó que la espiritualidad y la abundancia de nuevas prácticas emergieron como temas para una próxima investigación: “La enormidad de prácticas que hay y la profundidad del tema”, expuso, inscribiendo Momentum como obra abierta y de referencia tanto para el debate académico como para la acción local directa.

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