Panamá

Siete detenidos en Panamá durante operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

Desde el año 2019 hasta la fecha se han llevado a cabo 11 operativos internacionales en el marco de esta iniciativa, logrando la detención de 60 agresores sexuales en línea

Guardar
crédito Freepik
Operación “Aliados por la Infancia VI” se desarrolló de manera conjunta en 15 países. crédito Freepik

En un operativo que se desarrolló simultáneamente en 15 países, la Procuraduría General de la Nación ejecutó la operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, “Aliados por la Infancia VI”.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de las provincias de Panamá y Chiriquí, esta última fronteriza con Costa Rica, lográndose la aprehensión de siete personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

PUBLICIDAD

La acción tuvo como objetivo desmantelar presuntas redes dedicadas al acopio, distribución, producción y posesión de material de abuso sexual infantil, reiteró la Policía Nacional.

Las personas detenidas serán presentadas ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.

PUBLICIDAD

Estas diligencias surgen a partir de alertas canalizadas a través de la Homeland Security Investigations (HSI), oficina adscrita a la embajada de los Estados Unidos en Panamá, la cual mantiene cooperación constante con las autoridades locales para la identificación y seguimiento de delitos transnacionales.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Desmantelan presuntas redes dedicadas al acopio, distribución, producción y posesión de material de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa)

Desde el 2019 hasta la fecha se han llevado a cabo 11 operativos internacionales en el marco de esta iniciativa, logrando la detención de 60 agresores sexuales en línea y el rescate de 21 menores de edad víctimas de estos delitos.

El operativo contó con la participación de miembros de los estamentos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigación Policial y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Además, se tuvo la colaboración de la agencia HSI, principal brazo investigativo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), enfocado en el crimen transnacional y las amenazas a la seguridad nacional.

La operación “Aliados por la Infancia VI” se desarrolló de manera conjunta en 15 países: Panamá, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, México, España, Francia y El Salvador, evidenciando el carácter global de este tipo de delitos y la necesidad de una respuesta coordinada.

La Procuraduría General de la Nación panameña reiteró su compromiso de lucha frontal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, al centro, reiteró el compromiso contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, al centro, reiteró el compromiso contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En días pasados esta entidad gubernamental divulgó un documento en donde detallaba una serie de condenas, detenciones y fallos judiciales que dejan descubierto la persistencia y gravedad de los delitos sexuales en contra de menores en el país.

Las denuncias superan los 1,400 casos, en tan solo los primeros tres meses de este año, indicó el análisis del ente de investigación pública.

Se detalló que entre enero y marzo de este año registró 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 1,302 corresponden a violación y otros delitos sexuales y 139 a corrupción y explotación de menores.

Los casos son diversos y van desde abusos en entornos familiares y educativos hasta ataques cometidos por personas en posiciones de confianza.

Las estadísticas dan cuenta que durante el primer trimestre del año solo el delito de violación acumula 469 denuncias, en tanto que los actos libidinosos suman 224 casos.

Niños y jóvenes no escapan a los delitos vinculados a entornos digitales y de explotación, registrándose que los casos de pornografía infantil pasaron de cuatro en 2025 a 32 en 2026, un incremento de acuerdo a las autoridades del 700%.

Temas Relacionados

ExplotaciónSexualNiñosNiñasAdolescentesOperaciónInternacionalPanamáAprehendidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

La Cámara legislativa de Guatemala asignó recursos financieros a dos atletas tras sus recientes victorias internacionales, en cumplimiento de disposiciones constitucionales sobre reconocimiento a servicios destacados en el ámbito nacional

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

Procurador General de Honduras pide depuración de perfiles de aspirantes al CNE y TJE que enfrentan demandas e investigaciones

El proceso de selección de autoridades para los principales entes electorales hondureños incorpora controles más estrictos después de que se detectaran candidatos con procesos legales y antecedentes administrativos

Procurador General de Honduras pide depuración de perfiles de aspirantes al CNE y TJE que enfrentan demandas e investigaciones

Exportaciones panameñas de productos avícolas se abren paso en el Caribe

Un total de 931 cajas de huevos fueron despachadas recientemente hacia los países caribeños

Exportaciones panameñas de productos avícolas se abren paso en el Caribe

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

La serie de entrevistas encabezadas por el mandatario guatemalteco busca evaluar planes de trabajo y capacidades de los candidatos, proceso seguido de cerca por instituciones internacionales ante la importancia estratégica del puesto

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico sentenció a miembros de la barra brava del Alianza Fútbol Club por desórdenes públicos, derivando en trabajo comunitario tras el ataque a seguidores del Club Deportivo FAS en octubre de 2025

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

TECNO

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

ENTRETENIMIENTO

Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

El día que Michael Jackson reunió a la realeza de Hollywood para un histórico video musical: Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg y más

La razón por la que George Clooney rara vez ve sus propias películas: “Ni siquiera se parece a mí ahora”

Shannon Elizabeth recibió un millonario pago tras su primera semana en OnlyFans: “Está construyendo un nombre”

Oscar Isaac y una confesión que sorprendió a los fans de Star Wars: “Muchos no tenían certeza sobre la evolución de sus personajes”

MUNDO

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán

El primer ministro Keir Starmer evitó una investigación parlamentaria por el caso Mandelson-Epstein

Ataques con drones y bombardeos dejaron seis muertos y daños en distintas ciudades de Rusia y Ucrania