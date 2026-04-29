Siete detenidos en Panamá durante operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

Operación “Aliados por la Infancia VI” se desarrolló de manera conjunta en 15 países. crédito Freepik

En un operativo que se desarrolló simultáneamente en 15 países, la Procuraduría General de la Nación ejecutó la operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, “Aliados por la Infancia VI”.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de las provincias de Panamá y Chiriquí, esta última fronteriza con Costa Rica, lográndose la aprehensión de siete personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

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La acción tuvo como objetivo desmantelar presuntas redes dedicadas al acopio, distribución, producción y posesión de material de abuso sexual infantil, reiteró la Policía Nacional.

Las personas detenidas serán presentadas ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.

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Estas diligencias surgen a partir de alertas canalizadas a través de la Homeland Security Investigations (HSI), oficina adscrita a la embajada de los Estados Unidos en Panamá, la cual mantiene cooperación constante con las autoridades locales para la identificación y seguimiento de delitos transnacionales.

Desmantelan presuntas redes dedicadas al acopio, distribución, producción y posesión de material de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa)

Desde el 2019 hasta la fecha se han llevado a cabo 11 operativos internacionales en el marco de esta iniciativa, logrando la detención de 60 agresores sexuales en línea y el rescate de 21 menores de edad víctimas de estos delitos.

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El operativo contó con la participación de miembros de los estamentos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigación Policial y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Además, se tuvo la colaboración de la agencia HSI, principal brazo investigativo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), enfocado en el crimen transnacional y las amenazas a la seguridad nacional.

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La operación “Aliados por la Infancia VI” se desarrolló de manera conjunta en 15 países: Panamá, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, México, España, Francia y El Salvador, evidenciando el carácter global de este tipo de delitos y la necesidad de una respuesta coordinada.

La Procuraduría General de la Nación panameña reiteró su compromiso de lucha frontal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, al centro, reiteró el compromiso contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En días pasados esta entidad gubernamental divulgó un documento en donde detallaba una serie de condenas, detenciones y fallos judiciales que dejan descubierto la persistencia y gravedad de los delitos sexuales en contra de menores en el país.

Las denuncias superan los 1,400 casos, en tan solo los primeros tres meses de este año, indicó el análisis del ente de investigación pública.

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Se detalló que entre enero y marzo de este año registró 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 1,302 corresponden a violación y otros delitos sexuales y 139 a corrupción y explotación de menores.

Los casos son diversos y van desde abusos en entornos familiares y educativos hasta ataques cometidos por personas en posiciones de confianza.

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Las estadísticas dan cuenta que durante el primer trimestre del año solo el delito de violación acumula 469 denuncias, en tanto que los actos libidinosos suman 224 casos.

Niños y jóvenes no escapan a los delitos vinculados a entornos digitales y de explotación, registrándose que los casos de pornografía infantil pasaron de cuatro en 2025 a 32 en 2026, un incremento de acuerdo a las autoridades del 700%.

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