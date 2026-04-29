El Gobierno superó con dificultades un examen de deuda clave: tasas más altas en dólares y el 60% en bonos de corto plazo

El Ministerio de Economía renovó el 100% de los vencimientos en pesos. REUTERS/Irina Dambrauskas

Fue un día abrumador para los inversores. Las novedades que podían definir la rueda venían del escenario internacional y de la licitación del Tesoro de los bonos en dólares, particularmente. Los resultados muestran que la volatilidad no se apaciguó y que lo que viene serán sobresaltos, algo que el mercado aprendió a manejar, pero no se habituó.

En el caso de la licitación hubo un saldo positivo a medias para el Gobierno en la renovación y prolongación del vencimiento de los bonos en pesos, pero en los emitidos en dólares tuvo que pagar tasas más altas, lo que va de la mano con el alza del riesgo país en los últimos días.

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El Tesoro captó $8,11 billones, un 2% por encima de los $7,9 billones que necesitaba, lo que indica que hubo una mínima absorción de pesos. De todas maneras, los plazos más cortos siguen siendo los preferidos de los inversores. La LECAP que vence el 12 de junio captó casi $5 billones a 2,1% efectivo mensual, una tasa más elevada de la que pagaba hasta ayer en el mercado secundario. El monto adjudicado representa 61% de lo recaudado en la licitación.

El dato positivo es que casi 40% de lo captado vence entre 2028 y 2029, es decir excede el final del actual mandato. La renovación a largo plazo es un mérito que se reconoce en el tiempo.

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Sin embargo, Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía. alertó que “el plazo promedio de colocación fue de 293 días, más bajo que las dos licitaciones anteriores que promediaron 483 días”.

El analista financiero Nau Bernues opinó que “no se habla lo suficiente de lo valioso que es estirar la duration de los vencimientos del Tesoro. Cuando el año que viene, en medio del ruido electoral, tengan 3 empanadas para rollear y lo hagan sin problemas, es por el camino de hormiga que recorrieron para llegar a ese lugar. A esto se le suma que las tasas que pagaron para rollear no son para nada caras”.

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La preocupación de los inversores estaba en los bonos hard dollar. El problema era el cupo por captar de USD 350 millones por el Bonar 2027 y otro tanto por el 2028. La respuesta fue mejor a los esperada y dejó una sorpresa: el Bono que vence en 2028 tuvo mejor comportamiento que en la licitación anterior, algo que no sucedió con el 2027.

La oferta para ambos títulos fue menor a las licitaciones anteriores. Por el AO27, las propuestas sumaron apenas USD 373 millones y por el AO28, 401 millones de dólares. En la licitación del 31 de marzo, las ofertas fueron de USD 460 millones para el 2027 y de USD 227 millones para el 2028. Cabe aclarar que en esa oportunidad el monto a licitar por cada título era de 150 millones de dólares. Comparativamente, hubo preferencia por el 2028 teniendo en cuenta el riesgo que significa que venza un año después del actual mandato.

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Claro que hubo premio para que esto suceda. Por el AO27 se pagó una tasa de retorno de 5,16% contra 5,12% de la anterior licitación. En cambio, por el AO28 la tasa real fue de 8,77% más baja que 8,86% de la anterior licitación, pero más alta que 8,4% que se pagaba hasta ayer en el mercado secundario. Son datos a los que le falta una parte de la historia que se conocerá hoy: la segunda ronda donde se licitarán USD 100 millones de cada bono a la misma tasa de ayer. La pregunta es si, vista la menor oferta, se conseguirán esos USD 200 millones extra.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 573 millones y el dólar bajó $12,50 a 1.404,50 pesos. El Banco Central compró USD 53 millones, pero hubo pagos al exterior y una fuerte caída del oro superior a 2% que hicieron que las reservas bajen USD 210 millones a 45.878 millones de dólares.

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En el mercado financiero, tras la suba del lunes, los dólares se reacomodaron y el MEP bajó $14,55 (-1%) a 1.447 pesos. El contado con liquidación (CCL) perdió $23,22 (-1,5%) y cerró en 1.450 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.420 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el volumen operado en futuros fue algo inferior al de la jornada previa, pero se mantuvo relativamente alto superando los 2.100.000 contratos. Las cotizaciones siguieron la dirección del mayorista que cortó su racha alcista y cerró con una variación de -0,88% en $1.404,50 y por lo tanto los ajustes fueron negativos. El interés abierto registró un agregado de 116,7 millones, similar al del cierre anterior y la posición mayo sobre compensó los 149,7 millones que fueron desarmados en fin de abril. En bonos dollar linked el volumen descendió fuertemente desde los 532 millones previos a 80 millones (VN, BYMA t+1) pero cabe resaltar que en la licitación del Tesoro se adjudicaron USD 114 millones (VNO) con vencimiento a fin de septiembre y que además canjeó otros USD 336 millones que vencen el 30 de junio para junio de 2028”.

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En tanto, las tasas de interés tal vez hoy ajusten al alza después de la licitación de ayer donde el bono a fin de junio pagó 2% efectivo mensual, cuando la tasa del mercado era de 1,92 por ciento. Ninguna LECAP hasta fin de año pagaba 2% efectivo mensual.

Los bonos soberanos se mantuvieron estables, pero hubo una irrelevante suba del riesgo país de 2 unidades (+0,3%) a 584 puntos básicos. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,1% en pesos y 0,7% en dólares. Los inversores siguen cautos en lo que son activos de riesgo.

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El otro tema fue el petróleo que ayer subió 2,74% a USD 104,48 por barril. Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “la decisión de Emiratos de salir de la OPEP fue una sorpresa por el momento que eligieron más que por la decisión en sí. Era algo inevitable, ya que hace años que están disconformes con el sistema de cuotas de producción, sobre todo después de invertir más de USD 5 mil millones para desarrollar los campos offshore que elevarían la producción por encima de los 5 millones de barriles diarios (con una cuota en 3 millones)“.

“Sin embargo, esto no modifica el corto plazo, ya que nadie planea incrementar la producción hasta que el conflicto no esté del todo resuelto. Mientras tanto, Estados Unidos está buscando apretar por otros lados, esta vez sancionando y ejerciendo presión sobre los compradores de petróleo Iraní, específicamente China que en estos últimos días empezó a vender petróleo de sus reservas estratégicas, algo que no había hecho desde el inicio del conflicto. Con China menos activo en el mercado spot, los precios de los diferenciales físicos se están acomodando más al de los mercados de futuros, reduciendo la disparidad que hubo en las semanas anteriores”, sumó.

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Togni agregó que “en combustibles, si bien la oferta sigue restringida, están apareciendo algunas cargas de gasoil y Jet en Asia, luego de que China anunció que volverá a exportar. El sentimiento en el mercado es que estos son los precios de equilibrio, y que van a durar un tiempo largo, aun cuando se reanude el tránsito por el Estrecho de Ormuz”.

La incógnita de este miércoles es lo qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés. La mayoría de los analistas se inclina porque se mantendrán sin cambios en los elevados niveles actuales.

En el mercado overnite del martes y madrugada del miércoles, las Bolsas de Nueva York, tras el traspié de ayer, operaban con alzas decididas de alrededor de 0,30 por ciento. El oro subía 0,27%, mientras el petróleo Brent registraba bajas mínimas de 0,3% y cotizaba en casi USD 104 por barril.