El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

Evelyn Botto ofreció disculpas públicas tras la polémica en otro Día Perdido por un chiste sobre un femicidio en México (Video: SQP, América TV)

Después de horas de polémica y una catarata de críticas en redes sociales, Evelyn Botto decidió enfrentar la situación y pedir disculpas públicas por su participación en un segmento de humor en Otro Día Perdido (Eltrece), donde se abordó con liviandad el caso de un femicidio en México.

“Quiero pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen, del cual se hicieron chistes”, comenzó diciendo la locutora, en charla con SQP (América), en tono serio y visiblemente movilizada.

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La controversia se desató cuando Mario Pergolini, conductor del ciclo, presentó la noticia de la muerte de Carolina Flores, una exreina de belleza asesinada por su suegra, con ironía y comentarios que rápidamente fueron repudiados en redes sociales. Evelyn, presente en el estudio, siguió la línea guionada y lanzó una broma sobre su relación con su suegra: “Está decidido entonces, cuando venga Carmen Barbieri voy a usar chaleco antibalas”. Pergolini continuó con el tono irreverente: “En el fondo estaría pensando: me ahorré un regalo para el Día de la Madre…”.

La reacción no tardó en llegar. Usuarios de redes sociales y referentes del feminismo cuestionaron duramente el tono del programa. Comentarios como “¿Cómo vas a hacer chistes con femicidios?” y “Decepción total Evelyn”, inundaron las plataformas. Para Botto, el impacto fue directo: “Me movilizó la cantidad de mensajes de mujeres que recibí y es algo que me importa porque es a quienes les hablo siempre”.

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Evelyn Botto reconoció que su intervención fue parte del guion y lamentó haber avalado un tema grave como el femicidio desde el humor (Video: SQP, América TV)

En diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), Evelyn reconoció que después de escuchar a tantas mujeres decidió pedir disculpas. “Lo que me dicen es que yo podía no haberlo hecho, pero no me di cuenta, como tengo una suegra muy conocida y no me di cuenta de que termino haciendo mella de algo tremendamente grave, haciendo humor de que una mujer mata a otra, una suegra a su nuera, que es otra muestra más de micromachismo”, reflexionó en vivo. Y agregó: “El límite es que no sea gracioso y no fue gracioso para mucha gente. Me hago cargo porque las minas me importan. Soy feminista y aprendo, uno se mueve en un mundo de muchísima masculinidad…”.

Evelyn también relató cómo se vivió la situación puertas adentro del equipo. “Se habló con Rada… mucho. Él me dijo que cuando trabajás, querés que haya un buen ida y vuelta, y a mí me movilizó la cantidad de mensajes de mujeres, que es a quien les hablo. Algunas me hablaron bien y otras no tanto. Quiero pedir disculpas, es un momento difícil”, admitió, dejando claro que la repercusión interna fue tan fuerte como la externa.

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La locutora explicó que el tono del programa suele ser “picante e incorrecto”, pero reconoció que eso no justifica lo ocurrido. “Mi comentario estaba guionado, formaba parte de la estructura, y la línea general del programa también es picante e incorrecta... Pero quiero pedir disculpas porque yo podría no haberlo hecho”, sostuvo. “No me di cuenta que haciendo ese chiste terminé avalando algo que es tremendamente grave”, lamentó.

La locutora admitió que el impacto de los mensajes de mujeres fue determinante para reflexionar y pedir disculpas por el episodio en Eltrece

Botto fue especialmente clara al hablar del contexto actual: “Lo que me importaba es hacerme cargo de mi parte en un momento en que se arrasaron con todas las políticas de género, porque tratan de hacernos creer que es un robo hacer políticas para mujeres y yo no estoy de acuerdo con eso”, marcó en su descargo. “Estoy contenta y tengo que ser más responsable haciendo televisión. Yo no me opuse al chiste y seguí adelante. Me gusta el humor picante, pero todo tiene que ver con quién y cómo lo dice, es como lo que hablaban del ‘gordoodio’, cada minoría tendrá su propio humor. Con respecto a lo que yo hice me interesa pedir disculpas”, cerró.

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Mientras tanto, el silencio de Mario Pergolini ante la controversia sumó malestar entre quienes esperaban un gesto de autocrítica por parte del conductor, quien no pidió disculpas ni se refirió públicamente al episodio.