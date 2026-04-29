Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

Sucedió cuando el partido ya estaba igualado 1-1, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana

Neymar volvió a la Argentina con el Santos y fue protagonista del empate 1-1 ante San Lorenzo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, disputada en el Nuevo Gasómetro ante una multitud que esperaba ver al astro brasileño en acción con la camiseta del Peixe en territorio argentino.

El delantero fue titular y completó los 90 minutos con una actuación irregular pero con destellos de calidad. Su participación más gravitante llegó a los 32 minutos, cuando encaró en el sector derecho del ataque, se deshizo de Nicolás Tripichio con un movimiento de cadera y habilitó a Benjamín Rollheiser, quien devolvió el balón de taco para que Gabriel Barbosa —Gabigol— definiera cruzado y estableciera el 1-1 con un gol de factura colectiva.

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Antes de ese tanto, el conjunto local se había puesto en ventaja. A los 27 minutos, Facundo Gulli recuperó el balón y cedió a Alexis Cuello, cuyo remate de media distancia sorprendió al arquero Gabriel Brazão para el 1-0 del San Lorenzo. El Ciclón había generado las chances más claras de la primera etapa: un zurdazo de Tripichio y una mediavuelta del propio Cuello que Brazão despejó con una reacción providencial.

El futbolista Neymar interactúa con los aficionados ubicados al ras del campo. Se observa al jugador saludando a varias personas, incluyendo niños y personas en sillas de ruedas, junto a la valla perimetral del campo de juego.

La primera mitad también tuvo un episodio físico que involucró al brasileño. Un choque con Matías Reali lo dejó golpeado en la cabeza, aunque continuó en el campo. Más temprano, Insaurralde ya lo había alcanzado con una falta. Neymar se mostró dispuesto al cuerpo a cuerpo y exhibió su conocida habilidad en el manejo de pelota en espacios reducidos, aunque de manera intermitente. Antes del descanso tuvo una chance propia: su remate pasó cerca del palo derecho del arco local.

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En el complemento, su presencia se diluyó. San Lorenzo tomó la iniciativa pero sin profundidad para romper el bloque visitante, mientras que el Santos buscó salidas de contragolpe que no prosperaron. Neymar recibió menos balones y su influencia en el juego fue menor. Desde una de las tribunas, además, alguien le apuntó con un láser. Al pitazo final cambió la camiseta con Ezequiel Herrera y recibió una ovación por parte del público, que reconoció varios de sus gestos.

Antes del encuentro, cuando estaban por entrar junto al astro al campo de juego, varios de los niños se emocionaron al tenerlo cerca. Incluso, uno de ellos, el que pisó el césped de su mano, rompió en llanto. El delantero, de 34 años, se arrimó junto a la línea de cal y saludó a los fanáticos en silla de ruedas, actitud que provocó los primeros aplausos de los hinchas azulgranas.

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Ocurrió antes del duelo entre San Lorenzo y Santos por la tercera fecha de la Copa Sudamericana

Hubo más perlas de su arsenal: en una de sus primeras intervenciones, regaló un taco. Y a los 73 minutos, inventó una pisada en mitad de campo con la que desairó a un adversario.

El contexto del partido le añade una capa de lectura: el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, tiene en carpeta la lista de los 26 convocados para el Mundial, y Neymar busca demostrar que merece un lugar. La actuación del martes fue suficiente para mostrar que conserva condiciones diferenciales, aunque lejos de su mejor nivel.

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Con el resultado, San Lorenzo se mantiene en lo más alto de su zona en la Copa Sudamericana, mientras que el Santos no logra salir del fondo de la tabla. En la próxima fecha, los de Buenos Aires visitarán a Deportivo Cuenca el martes 5 de mayo a las 23:00, en tanto que el conjunto brasileño recibirá a Recoleta.

Los mejores momentos de San Lorenzo-Santos por la Copa Sudamericana