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Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

Tras semanas de rumores y complicidad, el ex Gran Hermano decidió hacer pública su relación durante un programa, generando furor entre sus fanáticos en redes sociales

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El exparticipante de Gran Hermano habló del inicio de su relación con la influencer

Entre declaraciones de amor, sonrisas y llamativos regalos, los rumores de romance entre Daniela Celis y Nick Sícaro comenzaron a crecer. Sin embargo, este martes, los jóvenes decidieron dar un paso más cuando el exparticipante de Gran Hermano confirmó su relación en medio de un programa de streaming.

Todo sucedió cuando Sícaro visitó Todo lo contrario y fue consultado por Tato Alcorta: “Hablando de utilizar shippeos para como estrategia. ¿Vos acaso estás usando a Daniela, nuestra compañera, que la adoramos, la queremos, como estrategia para volver a entrar a la casa de Gran Hermano?”. Lejos de dar lugar a esta teoría, Nick respondió: “Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro”.

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Sin embargo, al continuar hablando, la situación se volvió más confusa. “Pero ¿sabes por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje”, afirmó Nick.

Ante las dudas que planteaba su respuesta, el excampeón de Gran Hermano preguntó: “¿Y es verdad o no es verdad?”. Fue entonces cuando Sícaro devolvió: “No, no es verdad. Yo, ¿de que esté con Daniela? Sí, es verdad. Primicia para ustedes, acá arrancó todo”.

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El video presenta una entrevista con Daniela Celis y Nick Sícaro en un entorno de estudio. Se observa a la mujer sentada en una silla clara en una mesa con un mantel oscuro, y al hombre en primer plano. Ambos visten ropa oscura. La ambientación incluye una pantalla de fondo que muestra un paisaje invernal y se identifican los logos 'STREAMS' y 'LA JUGADA'. Fragmentos de texto en pantalla indican un diálogo sobre una 'cita' y 'tensión'. El formato es de un programa de conversación.

Con la idea de agregar más información, Tato contó la charla que había tenido con Daniela: “El otro día Dani me dijo que no, que todavía nada, que no se habían dado ni un beso, que todavía no había pasado nada, que sí, capaz que estaban empezando a verse de otra manera, pero tenemos la confirmación oficial”.

Luego, Nick habló sobre la evolución de su vínculo con Denis: “Miren la sonrisita. ¿Sabés qué pasa? Pasa que yo obviamente a ella la cuido un montón, por su situación familiar. La respeto mucho y le doy su espacio. Y bueno, de a poco ella se va sintiendo bien, se va sintiendo cómoda, entonces de a poco vamos demostrando”.

Fue entonces cuando una de las panelistas le lanzó una llamativa pregunta al joven: “¿Qué es más importante, entrar a la casa de Gran Hermano o hacer crecer tu relación con Daniela?”. Lejos de elegir solamente a Celis, Nick respondió: “Para mí, ambas cosas. O sea, todo pasa por algo, siempre pienso igual”.

Nick Sícaro, con gorra y camisa de rayas, abraza a Daniela Celis, de pelo oscuro y top rosa. Ambos sonríen a cámara mostrando tatuajes en sus brazos.
Nick Sícaro y Daniela Celis posan sonrientes mientras se abrazan cálidamente en un ambiente interior, mostrando su afecto mutuo frente a la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, Alcorta profundizó en la relación de Nick con Celis y preguntó: “¿Hubo chape ya con Daniela?”. Luego de que el invitado lo confirmara, el uruguayo fue más allá: “¿Hubo sexo?”. Fue entonces cuando Nick eligió no comentar y solo decir: “Ya ahí yo no respondo más”.

Días atrás, en el marco de su primera cita, los ex Gran Hermano tuvieron una charla pública en la que alimentaron los rumores que los tienen como protagonistas de una relación. La charla subió de tono cuando Celis preguntó directamente a Sícaro: “No sé si vos sentís o compartís con lo que me pasa”. Él respondió: “No me pongo nervioso nunca, ¿podés creer? Y hoy estoy un poco nervioso. Siempre que vengo acá o cada vez que te veo, no me pongo nervioso. Sí siento una tensión, porque es verdad, porque hay una conexión y hay una tensión, y te reís, y lo sabés”.

Celis fue aún más explícita: “Es una tensión rara”, y al meterse de lleno en el tema añadió: “Yo no quiero sonar como muy, muy al palo, pero hay una tensión sexual acá que me está matando, boludo”. Sícaro asintió: “Sí, obvio que la siento”. Ambos reconocieron la incomodidad y la complicidad que generaba la situación, admitiendo que la atracción era mutua y evidente para quienes seguían la transmisión.

Durante el desarrollo de la charla, la influencer indagó: “¿Sos de tener relaciones sexuales la primera vez que nos vemos?”. Celis se adelantó a la respuesta: “Yo no. Te veo por primera vez y me voy. No te doy un beso, no tengo relaciones sexuales, no nada”. Y amplió: “Si realmente quiero que sea un gar... nada más, voy, te gar... y te bloqueo”.

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