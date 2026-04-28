Receta de locro de choclo, rápida y fácil

El plato tradicional del Litoral argentino se disfruta especialmente en Corrientes y Misiones durante festividades y encuentros familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno invierno, cuando el frío penetra los hogares, no hay nada como el aroma de un locro humeante inundando la cocina. Tradicional de la cocina sudamericana, se prepara originalmente con maíz, zapallo, porotos, carne y forma parte de celebraciones patrias y reuniones familiares. Al ser un plato comúnmente consumido en el continente Latinoamericano, su receta varía según la región.

No obstante, se expandió una versión adaptada y que se realiza con choclo. Se trata de una alternativa más ligera y rápida que el tradicional, rescatando el sabor a maíz fresco y la simpleza de la cocina criolla, perfecta para un almuerzo familiar o una cena calentita.

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El locro de choclo suele prepararse en la región del Litoral, especialmente en Corrientes y Misiones, donde el grano es protagonista de la mesa en fechas patrias o reuniones grandes. Es una receta que se transmite entre generaciones y, en este caso, se adapta para quienes buscan una preparación fácil y sin largas horas de cocción.

Receta de locro de choclo

La preparación del locro de choclo requiere algunos pasos sencillos y específicos para lograr su textura característica. Primero, se deben rallar o licuar los granos de choclo hasta obtener una pasta. Luego, la cebolla picada se rehoga en aceite a fuego bajo para evitar que se queme, aportando sabor y suavidad. Esta cebolla salteada se mezcla con el choclo, los huevos, la leche, el almidón y la sal, integrando bien todos los ingredientes.

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El queso cortado en cubos pequeños se incorpora a la mezcla, que luego se vuelca en una fuente para horno previamente aceitada. La cocción se realiza a baja temperatura durante aproximadamente una hora, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Es recomendable dejar reposar el plato unos minutos antes de servirlo, asegurando que conserve su humedad interior.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

12 choclos frescos

4 huevos

250 gr de queso cremoso o barra

8 cucharadas soperas de aceite

1 cebolla

200 ml de leche (si la mezcla está muy seca, se puede añadir más)

1 cucharadita de almidón de maíz

Sal a gusto

Esta versión utiliza granos frescos molidos y queso en cubos para obtener una textura cremosa en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer locro de choclo, paso a paso

Rallar o licuar los granos de choclo hasta formar una pasta. Picar la cebolla y rehogarla en el aceite hasta que esté transparente (fuego bajo para evitar que se queme). Mezclar el choclo rallado con la cebolla salteada, los huevos, la leche, el almidón y la sal. Revolver bien para integrar. Cortar el queso en cubitos pequeños e incorporar a la mezcla. Aceitar o enmantecar una fuente para horno. Volcar la preparación y distribuir de forma pareja. Cocinar a fuego bajo (horno a 160-170°C) durante 1 hora, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Dejar reposar 10 minutos antes de servir.

Consejo: el punto justo es cuando al pinchar con un cuchillo sale limpio, pero el locro sigue húmedo.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes y el paso a paso obtienen como resultado aproximadamente 6 a 8 platos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 300

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 30 g

Proteínas: 11 g

Los datos numéricos señalados son estimados y los valores nutricionales precisos dependerán de cada ingrediente específico utilizado durante la preparación. Asimismo, las cantidades de cada porción influirán en el resultado.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, puede permanecer hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno suave o microondas, agregando unas gotas de leche si está muy seco.