Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

El técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, salió con dureza a cuestionar la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich tras la derrota 1-0 ante Cruzeiro en el Mineirão de Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El entrenador xeneize afirmó que la expulsión de Adam Bareiro por doble amarilla no tuvo sustento y que el partido quedó condicionado por esa decisión durante más de 50 minutos.

“No había sido para nada sanción. El árbitro decide sacar la segunda amarilla y vemos la imagen: ni siquiera hace un gesto de intentar pegar un golpe, ni mucho menos”, sostuvo el DT xeneize en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El delantero paraguayo había recibido la primera amonestación a los 40 minutos por una falta sobre el brasileño Gérson, y sobre el final del primer tiempo vio la segunda tarjeta por un supuesto manotazo sobre Christian cuando disputaba la pelota. “Evidentemente nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo, y eso nos dificultó también la intención de juego que teníamos”, añadió el DT.

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Sobre el arbitraje en términos generales, Úbeda fue prudente pero dejó en claro su malestar. “No quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro, creo que a la vista de todos se vio cómo fue el arbitraje”, señaló. Y amplió: “En un partido de Copa Libertadores tan importante como este, con demasiadas amarillas tempranas para mi gusto, eso condiciona el resto”. Ostojich repartió tarjetas desde los primeros minutos: Paredes fue el primer amonestado por un empujón sobre Matheus Pereira, y antes del descanso ya acumulaba cinco amarillas y una roja.

“Da un poco de bronca que a los cinco minutos amoneste al capitán con algo que no entiende. Son decisiones, creo que se apuró en las dos amarillas para Adam”, afirmó el mediocampista Santiago Ascacíbar. Por su parte, el defensor Nicolás Figal, agregó: “Vi la jugada de Adam (Bareiro) en el banco y el árbitro tuvo ese error que hoy en la Copa Libertadores te condiciona. Somos seres humanos y se puede equivocar, pero el árbitro en este partido se equivocó, no era segunda amarilla. Antes de eso estábamos en partido, jugando bien y son partidos de Copa que se definen por detalles”.

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En tanto, Leandro Paredes también se refirió al polémico arbitraje de Ostojich y apuntó contra su figura. “Sin duda se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión, estábamos muy bien.... La acabo de ver, no es ninguna de las dos amarilla. Quedó a la vista del minuto cero cómo se comportó... Hicimos 80 minutos muy buenos defensivamente. Sin dudas el problema es cuando ellos (los árbitros) quieren ser más protagonistas que los jugadores”. Sobre la trifulca del final, el capitán de Boca arremetió contra el Cruzeiro: “No nos gusta, pero hay que tener coraje cuando jugas once versus once y no cuando vas 1 a 0 y son once versus diez. Nada, cosas del partido. Quedan ahí”.

El entrenador también salió a desmentir la lectura táctica que ubicó al equipo como un bloque defensivo desde el inicio, a raíz de los cambios que realizó. Según Úbeda, las modificaciones del complemento —el ingreso de Nicolás Figal por Tomás Aranda y de Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel— no buscaron atrincherarse, sino todo lo contrario. “No era para retrasarnos más, sino para que los laterales puedan salir más adelante, tener opciones de pasar al ataque y salir al extremo. Entró Zeballos para que con espacios encuentre un contragolpe y pueda empatar el partido”, explicó. La lectura del partido fue diferente: con la línea de cinco defensores, Boca se replegó cada vez más y terminó el encuentro sin un solo remate al arco.

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El gol llegó a los 82 minutos, en una jugada colectiva del equipo local. Kaio Jorge recibió un pase en profundidad por la espalda de Ayrton Costa, llegó al fondo y asistió al medio para que el colombiano Néiser Villarreal, recién ingresado, empujara la pelota sobre la línea. Fue el único tanto del partido y puso fin a una racha de 14 encuentros invictos del Xeneize, cuya última derrota había sido el 8 de febrero ante Vélez Sarsfield.

El final del encuentro derivó en una tangana entre los jugadores de ambos equipos. Tras el pitazo final, Leandro Paredes fue a buscar a Matheus Pereira, que festejó con gestos que encendieron al plantel visitante. Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y el arquero Leandro Brey también se sumaron a los cruces. Ostojich no intervino. Sobre ese episodio, Úbeda fue comprensivo con sus jugadores: “La reacción del final es lógica. Cuando uno pierde el partido y hay un rival que te carga, provoca una reacción. Intentamos todos que no pase a mayores y por suerte no sucedió nada grave”.

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Sobre Bareiro, el DT reconoció que el jugador también tiene una cuota de responsabilidad. “Seguramente se podría haber evitado. Es un jugador que utiliza mucho su físico para defender la pelota y en esa intención de juego a veces la fricción aparece y la posibilidad de pasarse de rosca también. Tiene que aprender a manejarlo más en partidos como este, pero todo es aprendizaje”, dijo, y subrayó que en la Copa Libertadores los detalles son determinantes.

Pese a la derrota, Úbeda pidió no dramatizar y puso el foco en el esfuerzo colectivo. “Me da mucha bronca perder este tipo de partidos. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, habían hecho un planteo inteligente. En el fútbol de hoy, estar 50 minutos con uno menos y de visitante tiene una preponderancia importante”, afirmó. Y cerró con un mensaje hacia adelante: “Esto sigue. Tenemos muchísimo por delante y por mejorar. Sabemos que venimos haciendo las cosas bien y esto nos tiene que unir y potenciar más.”

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Con la derrota, Boca igualó en la cima del Grupo D con Cruzeiro, ambos con seis puntos. El próximo compromiso del Xeneize en la Copa será el martes 5 de mayo ante Barcelona SC en Guayaquil.