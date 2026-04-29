Exportaciones de El Salvador suman 1,663 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con un alza de 58 millones

Las exportaciones de café oro y los no procesados disminuyeron al pasar de $26.23 millones en marzo 2025 a $24.87 millones en marzo 2026, según datos del BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de El Salvador cerraron el primer trimestre de 2026 con $1,663.41 millones, un aumento de 3.63% frente a los $1,605.11 millones registrados en el mismo período de 2025, según datos del último reporte del Banco Central de Reserva (BCR). El resultado consolida una tendencia positiva en el comercio exterior salvadoreño, con marzo de 2026 como el mes de mayor dinamismo al acumular $582.61 millones, un 4.30% más que los $558.57 millones de marzo del año anterior.

El sector de industrias manufactureras fue el de mayor peso en las exportaciones del primer trimestre de 2026, con $1,264.21 millones, frente a los $1,243.29 millones del mismo período en 2025, lo que representa un crecimiento de 1.68%. Dentro de esta categoría, el renglón de resto de productos manufactureros aportó $1,264.21 millones acumulados, mientras que el café procesado registró $74.06 millones entre enero y marzo de 2026, una contracción de 8.27% respecto a los $80.73 millones del primer trimestre del año anterior.

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El segundo sector con mayor aportación fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con $94.65 millones en exportaciones de café oro y otros cafés no procesados durante el primer trimestre de 2026, un alza de 42.11% frente a los $66.60 millones del mismo lapso en 2025.

El BCR atribuye este desempeño al repunte en los precios internacionales del grano y a una mayor demanda desde los mercados de destino. El resto de productos agropecuarios sumó $15.79 millones entre enero y marzo de 2026, una caída de 11.74% respecto a los $17.89 millones del primer trimestre de 2025.

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En el segmento de azúcar de caña y demás azúcares, las exportaciones sumaron 73.06 millones de dólares en el primer trimestre, con un alza del 4.4% frente a los 70.00 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

El Salvador registró exportaciones de más de $6,200 millones entre marzo de 2025 y 2026, con un crecimiento interanual del 3.63% y variaciones significativas por sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de maquila ocupó el tercer lugar en el consolidado de exportaciones, con $219.11 millones en el primer trimestre de 2026 frente a $211.32 millones en el mismo período de 2025, un crecimiento de 3.69%. Al interior de este bloque, la maquila de prendas de vestir de punto fue la de mayor expansión, al pasar de $85.44 millones a $112.25 millones, un incremento de 31.37%.

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En contraste, la maquila de productos textiles retrocedió 10.14%, de $102.21 millones a $91.85 millones, y la maquila de otros productos cayó 36.64%, de $23.67 millones a $14.99 millones.

El sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado registró el mayor crecimiento porcentual del período: pasó de $1.24 millones en el primer trimestre de 2025 a $7.94 millones en el mismo lapso de 2026, un alza de 540.32%, aunque su peso relativo en el total exportado sigue siendo marginal. El comercio al por mayor y al por menor también creció, de $1.07 millones a $2.55 millones, un incremento de 138.32%.

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El suministro de electricidad y el comercio mayorista registró el mayor crecimiento porcentual del período, según las cifras del BCR. Foto: Archivo

La explotación de minas y canteras fue el único sector que prácticamente no varió, con $0.20 millones en el primer trimestre de 2026 frente a $0.22 millones en 2025, una reducción de 9.09%.

Los datos del BCR muestran que marzo de 2026 fue el mes más activo del trimestre, con $582.61 millones exportados, por encima de enero ($559.40 millones) y febrero ($521.40 millones).

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