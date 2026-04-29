El Salvador

Exportaciones de El Salvador suman 1,663 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con un alza de 58 millones

El Banco Central de Reserva registró un alza en las ventas al exterior entre enero y marzo de 2026, impulsada por el café sin procesar, la maquila de prendas de vestir y la industria manufacturera

Guardar
Primer plano de un grano de café tostado sobre una mesa de madera. Detrás, la bandera de El Salvador se ve borrosa con sus franjas azules y blancas y escudo.
Las exportaciones de café oro y los no procesados disminuyeron al pasar de $26.23 millones en marzo 2025 a $24.87 millones en marzo 2026, según datos del BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de El Salvador cerraron el primer trimestre de 2026 con $1,663.41 millones, un aumento de 3.63% frente a los $1,605.11 millones registrados en el mismo período de 2025, según datos del último reporte del Banco Central de Reserva (BCR). El resultado consolida una tendencia positiva en el comercio exterior salvadoreño, con marzo de 2026 como el mes de mayor dinamismo al acumular $582.61 millones, un 4.30% más que los $558.57 millones de marzo del año anterior.

El sector de industrias manufactureras fue el de mayor peso en las exportaciones del primer trimestre de 2026, con $1,264.21 millones, frente a los $1,243.29 millones del mismo período en 2025, lo que representa un crecimiento de 1.68%. Dentro de esta categoría, el renglón de resto de productos manufactureros aportó $1,264.21 millones acumulados, mientras que el café procesado registró $74.06 millones entre enero y marzo de 2026, una contracción de 8.27% respecto a los $80.73 millones del primer trimestre del año anterior.

PUBLICIDAD

El segundo sector con mayor aportación fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con $94.65 millones en exportaciones de café oro y otros cafés no procesados durante el primer trimestre de 2026, un alza de 42.11% frente a los $66.60 millones del mismo lapso en 2025.

El BCR atribuye este desempeño al repunte en los precios internacionales del grano y a una mayor demanda desde los mercados de destino. El resto de productos agropecuarios sumó $15.79 millones entre enero y marzo de 2026, una caída de 11.74% respecto a los $17.89 millones del primer trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

En el segmento de azúcar de caña y demás azúcares, las exportaciones sumaron 73.06 millones de dólares en el primer trimestre, con un alza del 4.4% frente a los 70.00 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

Infografía sobre exportaciones de El Salvador 2025-2026, mostrando estadísticas totales y el balance por sector con íconos representativos y cifras monetarias.
El Salvador registró exportaciones de más de $6,200 millones entre marzo de 2025 y 2026, con un crecimiento interanual del 3.63% y variaciones significativas por sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de maquila ocupó el tercer lugar en el consolidado de exportaciones, con $219.11 millones en el primer trimestre de 2026 frente a $211.32 millones en el mismo período de 2025, un crecimiento de 3.69%. Al interior de este bloque, la maquila de prendas de vestir de punto fue la de mayor expansión, al pasar de $85.44 millones a $112.25 millones, un incremento de 31.37%.

En contraste, la maquila de productos textiles retrocedió 10.14%, de $102.21 millones a $91.85 millones, y la maquila de otros productos cayó 36.64%, de $23.67 millones a $14.99 millones.

El sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado registró el mayor crecimiento porcentual del período: pasó de $1.24 millones en el primer trimestre de 2025 a $7.94 millones en el mismo lapso de 2026, un alza de 540.32%, aunque su peso relativo en el total exportado sigue siendo marginal. El comercio al por mayor y al por menor también creció, de $1.07 millones a $2.55 millones, un incremento de 138.32%.

Osinergmin afirmó que la contingencia en el sistema energético no afectará el abastecimiento de electricidad ni implicará cambios en las tarifas para los usuarios regulados
El suministro de electricidad y el comercio mayorista registró el mayor crecimiento porcentual del período, según las cifras del BCR. Foto: Archivo

La explotación de minas y canteras fue el único sector que prácticamente no varió, con $0.20 millones en el primer trimestre de 2026 frente a $0.22 millones en 2025, una reducción de 9.09%.

Los datos del BCR muestran que marzo de 2026 fue el mes más activo del trimestre, con $582.61 millones exportados, por encima de enero ($559.40 millones) y febrero ($521.40 millones).

Temas Relacionados

El SalvadorIndustrias ManufacturerasMaquilaBCRCaféAgriculturaGanadería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

La Cámara legislativa de Guatemala asignó recursos financieros a dos atletas tras sus recientes victorias internacionales, en cumplimiento de disposiciones constitucionales sobre reconocimiento a servicios destacados en el ámbito nacional

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

Procurador General de Honduras pide depuración de perfiles de aspirantes al CNE y TJE que enfrentan demandas e investigaciones

El proceso de selección de autoridades para los principales entes electorales hondureños incorpora controles más estrictos después de que se detectaran candidatos con procesos legales y antecedentes administrativos

Procurador General de Honduras pide depuración de perfiles de aspirantes al CNE y TJE que enfrentan demandas e investigaciones

Exportaciones panameñas de productos avícolas se abren paso en el Caribe

Un total de 931 cajas de huevos fueron despachadas recientemente hacia los países caribeños

Exportaciones panameñas de productos avícolas se abren paso en el Caribe

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

La serie de entrevistas encabezadas por el mandatario guatemalteco busca evaluar planes de trabajo y capacidades de los candidatos, proceso seguido de cerca por instituciones internacionales ante la importancia estratégica del puesto

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico sentenció a miembros de la barra brava del Alianza Fútbol Club por desórdenes públicos, derivando en trabajo comunitario tras el ataque a seguidores del Club Deportivo FAS en octubre de 2025

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

TECNO

El usuario silencioso que solo hace scroll: por qué gana más en redes sociales que quienes comentan

El usuario silencioso que solo hace scroll: por qué gana más en redes sociales que quienes comentan

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

ENTRETENIMIENTO

Laura Dern se suma a ‘The White Lotus’ tras la salida de Helena Bonham Carter

Laura Dern se suma a ‘The White Lotus’ tras la salida de Helena Bonham Carter

Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

El día que Michael Jackson reunió a la realeza de Hollywood para un histórico video musical: Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg y más

La razón por la que George Clooney rara vez ve sus propias películas: “Ni siquiera se parece a mí ahora”

Shannon Elizabeth recibió un millonario pago tras su primera semana en OnlyFans: “Está construyendo un nombre”

MUNDO

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán

El primer ministro Keir Starmer evitó una investigación parlamentaria por el caso Mandelson-Epstein

Ataques con drones y bombardeos dejaron seis muertos y daños en distintas ciudades de Rusia y Ucrania