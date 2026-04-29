Franco Colapinto y Maia Reficco, enamorados en las playas de Miami: su video paseando al costado del mar

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutan del verano en Miami, marcando tendencia con su romance en redes sociales (Video: Instagram/mecomprendezmendez)

La escena se volvió viral en minutos: Franco Colapinto y Maia Reficco fueron captados caminando juntos de la mano por las playas de Miami, bajo el sol y con gestos de total complicidad. Las imágenes, difundidas en redes sociales y celebradas por cientos de seguidores, muestran a la pareja en un momento de absoluta naturalidad, lejos de la reserva que marcó el inicio de su relación.

El video, que fue captado por una persona que se encontraba en el lugar, se llenó de corazones y mensajes de apoyo, confirmando la expectativa que genera cada aparición pública de los jóvenes. La postal playera no tardó en sumar reacciones: “¡Viva el amor!”, escribió Gustavo Méndez, uno de los periodistas que se hizo eco del clip donde se ve al piloto y la actriz paseando relajados por la orilla, mientras las olas y el clima veraniego terminan de enmarcar una escena digna de cualquier comedia romántica.

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El deportista, con short negro y el torso al descubierto, camina firme junto a la actriz, que luce una camisa liviana y lentes oscuros. Ambos sonríen y comparten miradas cómplices, ajenos a las cámaras y enfocados solo en disfrutar ese instante.

Se conocieron nuevas imágenes de Franco Colapinto y Maia Reficco en las playas de Miami: enamorados, al sol y disfrutando del verano (Instagram)

La pareja atraviesa un presente inmejorable y ya no esconde su vínculo. La actriz y cantante y el piloto de Fórmula 1 dejaron de lado el bajo perfil y se entregaron al disfrute de la ciudad y de su noviazgo. Las imágenes de Miami llegan después de una seguidilla de apariciones públicas en Buenos Aires, donde también se los vio juntos en bares, caminatas por Palermo y encuentros con amigos.

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La confirmación oficial del romance llegó apenas días atrás, cuando Reficco publicó una foto junto a Colapinto tras la exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires. En la imagen, el piloto aparece con casco y gafas, y Maia lo toma de la cara con ambas manos, sellando la complicidad que los seguidores celebraron con entusiasmo. La historia, acompañada de corazones y menciones directas, disipó cualquier duda y fue recibida como la confirmación definitiva del noviazgo. Desde entonces, la pareja eligió vivir su relación sin ocultamientos, sumando likes, comentarios y viralizaciones con cada nuevo posteo.

La actriz Maia Reficco compartió una tierna foto junto al piloto Franco Colapinto, confirmando así su romance públicamente

El costado más humano se ve reflejado en los pequeños gestos cotidianos: abrazos en público, risas durante las salidas, encuentros con amigos y hasta charlas distendidas con figuras del deporte y el espectáculo. En la reciente exhibición de Fórmula 1, las cámaras captaron a Colapinto y Reficco saludando a Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors, en una escena que reunió a referentes del deporte y la música, y que se replicó en redes sociales como ejemplo del clima distendido que rodea a la pareja.

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El relato detrás de la viralización incluye también una anécdota que sumó color a la historia: durante una pausa en los boxes, las cámaras de ESPN enfocaron a la pareja mientras se acercaba a uno de los vehículos. Al notar la presencia de los medios, Maia optó por retirarse rápidamente, aunque el momento quedó inmortalizado y fue compartido tanto por cuentas de fans como por el propio periodista Gustavo Méndez. “Ya no se ocultan los novios... Me cae súper bien Reficco, que no cartonea cámara. Súper perfil bajo”, escribió Méndez, quien viene siguiendo de cerca la historia desde marzo.

La historia de amor entre Maia Reficco y Franco Colapinto avanzó de apariciones públicas en Buenos Aires a escapadas en la costa estadounidense (RS Fotos)

Las fotos y videos recientes confirman que la relación atraviesa una etapa de plenitud. Lejos de limitarse a los flashes o a la exposición mediática, ambos se muestran genuinos, espontáneos y sin apuro por definir rótulos. La complicidad se refleja en cada instante compartido, en las publicaciones cruzadas y en la reacción inmediata de los fans. “Son tan lindos”, “Hermosa pareja”, “Me encanta verlos así”, son algunos de los comentarios que acompañan cada imagen en redes sociales, consolidando a la dupla como una de las favoritas del año.

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