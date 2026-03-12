Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

Lollapalooza 2026: el festival que transforma San Isidro con música, tecnología y zonas de relax

Este viernes, el Hipódromo de San Isidro se prepara para recibir a miles de fanáticos y dar rienda suelta a una nueva edición de Lollapalooza Argentina. A lo largo de tres días, el megafestival que revolucionó la música en vivo recibirá artistas de nivel internacional como Tyler, The Creator, Chappell Roan y Sabrina Carpenter en una celebración de cultura, arte y comunidad.

La entrada al festival será posible durante los tres días a través de los accesos distribuidos en el Hipódromo de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El evento abrirá sus puertas a las 12.30 los tres días. Se espera la asistencia de miles de personas jornada tras jornada, con la logística de transporte como aspecto clave para quienes planean asistir y disfrutar de los shows.

Artistas como Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan y Sabrina Carpenter encabezan una edición que además suma cambios en los escenarios y espacios para familias y público de todas las edades

La opción más directa para acceder es el ramal Tigre del tren Mitre, cuya estación San Isidro se ubica a escasa distancia de los principales ingresos. Tras meses de obras, la terminal de Retiro volverá a recibir los trenes del ramal Tigre.

Las líneas de colectivo 60, 168, 203, 343 y 365 conectan la ciudad con San Isidro, aunque se advierten demoras habituales sobre Avenida Santa Fe y Centenario los días de festival. Además, prestan servicio los colectivos 333, 338, 371, 407, 437 y 707, completando una red de once opciones para llegar desde distintos puntos. La utilización del automóvil particular continúa siendo desaconsejada debido a la prioridad peatonal y los desvíos viales.

Chappell Roan, Addison Rae y Skrillex encabezan una jornada de sorpresas y emociones en Lollapalooza Argentina

El predio cuenta con ingreso preferente para personas con discapacidad por Av. Bernabé Márquez al 900. Hay disponibilidad de carritos de asistencia, tarimas adaptadas, baños especiales, juguetes sensoriales, protección auditiva en zonas de socorrismo y personal destinado a brindar ayuda en todo momento.

Al mismo tiempo, Lollapalooza ofrece traslados de regreso en micro. Previamente, los asistentes deben comprar su ticket de forma online y, al finalizar cada jornada, dirigirse al área de encuentro asignada. De esta manera, el servicio conecta el Hipódromo de San Isidro con puntos estratégicos como: Puente Saavedra, Plaza Italia y Obelisco.

El festival trae estrenos, reencuentros y una propuesta visual renovada con shows de referentes globales y escenarios inmersivos

El evento contará con tres accesos peatonales: por la esquina Av. Santa Fe 35; por Av. Márquez 700 (esquina Tellier); y por Av. Márquez 900 (esquina Aphalo). El acceso vehicular a los estacionamientos es por Av. Márquez y Fleming, y por Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini. En caso de congestión vehicular, se abrirá una tercera alternativa por Av. Santa Fe y Unidad Nacional.

El transporte público operará con horarios extendidos para facilitar el regreso de los asistentes. El servicio nocturno del tren Mitre funcionará entre San Isidro y Belgrano C desde las 23 hasta las 03.00, mientras que las líneas de colectivo mencionadas mantendrán recorridos ampliados hasta la madrugada.

El megafestival recibe a miles de personas con artistas de primer nivel, propuestas inclusivas y una puesta en escena que redefine la experiencia de la música en vivo

En cuanto a los shows de cada jornada, Tyler, The Creator encabeza el día 1 como uno de los nombres destacados del festival. El artista californiano se presenta por primera vez en Buenos Aires con Don’t Tap The Glass, su nuevo álbum, y una carrera reconocida por la constante innovación. Fundador de Odd Future y responsable de discos influyentes como Flower Boy e Igor, Tyler suma su presencia como figura clave del rap y el R&B. La programación también incluye a Lorde, quien retorna con una propuesta marcada por la experimentación, y a Turnstile, que incorpora el sonido punk y hardcore, perfilando una apertura de festival orientada a la intensidad.

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan el line up

La representación argentina en el primer día llega de la mano de Turf, que subirá al Escenario Alternative con Joaquín Levinton al frente y un repertorio centrado en clásicos del rock nacional.

El sábado marca el debut local de Chappell Roan, elegida como una de las revelaciones del pop actual gracias a “Good Luck, Babe!” y una estética visual distintiva. La jornada contará también con el regreso de Skrillex, referente mundial de la electrónica, quien convertirá el Hipódromo en un escenario de beats y efectos visuales. Lewis Capaldi, cantante escocés, aportará sus baladas y Paulo Londra regresará al festival como referente de la música urbana local.

El domingo estará reservado para el show de Sabrina Carpenter, quien vuelve a la Argentina luego de su participación como telonera de Taylor Swift en 2023. La cantante estadounidense aprovechará la ocasión para mostrar Man’s Best Friend, su álbum lanzado el 29 de agosto. Deftones, emblema del nu metal y el rock alternativo, y Doechii, rapera reconocida por su actuación en Lollapalooza Chicago y por su versión viral de “Anxiety”, también integran la programación del cierre.

Lollapalooza Argentina presenta escenarios rediseñados, artistas internacionales y espacios para toda la familia

En cuanto a las novedades, el escenario Perry’s, reconocido por su vínculo con la música urbana y electrónica, presenta una transformación relevante en 2026. El espacio adopta un formato inmersivo, con rediseño técnico y visual, luces y pantallas circulares que envuelven al público. Esta nueva propuesta sitúa a los asistentes en el centro de la experiencia, generando una percepción de música en 360 grados y fortaleciendo la identidad del escenario dentro del festival.

Kidzapalooza, el espacio dedicado a las infancias, también se modifica y pasa a ubicarse en el centro del predio. El área, orientada a la música, juegos y actividades para chicos, refuerza el carácter intergeneracional de Lollapalooza y facilita que las familias compartan la jornada.

El festival incorpora una Zona de Relax, diseñada como un oasis verde en el núcleo del predio. Este sector, con vegetación, sombra y áreas de descanso, permite a los asistentes desconectarse del ritmo del evento y prioriza tanto el bienestar como la sustentabilidad dentro del marco del festival.