Crimen y Justicia

Brutal robo en Neuquén: arrastró a una mujer para sacarle el celular, la golpeó con una piedra y huyó

La mujer fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital local, donde permaneció bajo observación debido a las heridas sufridas

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La intersección Chocón y Obrero Argentino, de Confluencia Rural donde una mujer recibió un violento ataque en un robo
La intersección Chocón y Obrero Argentino, de Confluencia Rural donde una mujer recibió un violento ataque en un robo

Una mujer fue brutalmente atacada por un hombre que quiso robarle sus pertenencias cuando regresaba a su casa del trabajo en la zona de Confluencia Rural, Neuquén. El episodio incluyó amenazas, tironeos y golpes en la cabeza.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 22:20, a una cuadra del establecimiento educativo para adultos CPEM 103, ubicado en Chocón y Obrero Argentino. La víctima, que vive cerca del lugar, se había retirado antes del establecimiento educativo dado que no se sentía bien.

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En el trayecto hacia el domicilio, el delincuente la abordó para robarle el celular pero ante la resistencia de la mujer y no lograr su propósito, la atacó físicamente, arrastrándola por el piso y golpeándola repetidas veces en la cabeza con una piedra. Debido a la violencia del ataqu,e la trabajadora sufrió graves heridas en el rostro y múltiples raspones en el cuerpo.

Según el testimonio de la directora de la escuela, recogido por LM Neuquén, la mujer también recibió amenazas de muerte. Los gritos de la víctima alertaron a vecinos, quienes salieron de sus viviendas y acudieron rápidamente al llamado. Esto hizo que el agresor se fugara por lo que no pudo ser identificado. Tenía el rostro cubierto con un cuello polar.

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Finalmente, la auxiliar fue trasladada al Policlínico Neuquén y permaneció internada bajo observación médica durante la noche. Este martes recibió el alta y regresó a su domicilio. Al respecto, la autoridad educativa confirmó que se encuentra estable y que ambas realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 19. La investigación continúa para identificar al responsable del ataque.

Lo mataron por el celular

Un joven de 21 años fue asesinado en Temperley durante un asalto ocurrido en la madrugada del viernes, cuando regresaba a su domicilio tras cursar en la facultad. El hecho tuvo lugar en la esquina de Dinamarca y Ericson, donde la víctima, identificada como Agustín Rivero, fue interceptada por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un Volkswagen Voyage negro.

De acuerdo con la información de las autoridades, el automóvil se detuvo de manera abrupta y uno de los ocupantes descendió armado, amenazando al joven para sustraerle sus pertenencias. Rivero arrojó su mochila al suelo en un intento de entregar lo que llevaba consigo, pero el asaltante exigió el teléfono celular. Tras un breve forcejeo, el agresor disparó y el proyectil impactó en el abdomen de la víctima.

Imagen de videovigilancia nocturna que muestra a dos personas junto a una motocicleta asaltando a otra en la acera, con dos coches estacionados en la calle
Una cámara de seguridad capta el instante en que dos individuos en una motocicleta cometen un asalto a una persona en plena calle, cerca de dos coches estacionados.

El atacante huyó rápidamente junto a otros tres cómplices, quienes lo aguardaban en el vehículo. Rivero logró cruzar la calle para pedir ayuda y un vecino lo trasladó de urgencia al hospital local, donde murió poco después a causa de la herida. “Lo primero que hice fue llamar a la mamá. Por allá vi al papá y lo cargaron en un auto y se lo llevaron. Hasta ahí nada más es lo que sé”, señaló la dueña de la casa.

La Policía Bonaerense inició la investigación y determinó que el vehículo utilizado en el asalto había sido robado horas antes en Lanús. Además, cámaras de seguridad privadas y municipales captaron el momento del ataque, lo que permitió reconstruir la secuencia y el recorrido de los sospechosos. El análisis de las imágenes también vinculó al mismo grupo con el robo de una Renault Kangoo gris minutos antes en el barrio San José, empleando violencia y armas de fuego.

El operativo policial, con intervención de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios, permitió la detención de dos de los presuntos autores, en tanto que otros dos permanecen prófugos. Se trata de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

Familiares, amigos y vecinos manifestaron su pesar por la pérdida y exigieron respuestas ante la escalada de hechos violentos. Las autoridades avanzan en el análisis de los registros fílmicos y testimonios para identificar y detener a los responsables del asesinato.

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