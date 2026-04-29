República Dominicana

Policía dominicana ordena profundizar investigación por muerte de ciudadano haitiano en operativo

El caso ha sido puesto bajo indagación tras difundirse un video que muestra al agente disparando contra un ciudadano haitiano bajo circunstancias que no suponían amenaza directa inmediata, según informe preliminar de la propia institución

Guardar
Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
El uso letal de la fuerza por parte del agente está bajo investigación por posible infracción del protocolo establecido en la Ley Orgánica No. 590-16. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de la Policía Nacional de la República Dominicana ordenó este martes profundizar la investigación sobre la actuación de un agente que disparó su arma de reglamento contra Jefferson Voicy L., ciudadano haitiano prófugo de la justicia, durante un operativo realziado en Hato Nuevo de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

El fallecimiento del ciudadano extranjero ocurrió tras resultar herido en un incidente no considerado de peligro inminente para la vida del uniformado, según consta en el informe preliminar difundido por la propia institución policial.

PUBLICIDAD

El operativo formó parte de una serie de intervenciones dirigidas a ejecutar órdenes de arresto activas contra Lamy, quien acumulaba hasta cuatro mandatos judiciales emitidos entre octubre de 2024 y enero de 2025, por distintos hechos delictivos atribuidos a su persona. De acuerdo con el reporte de la policía, en el momento del encuentro, el ciudadano haitiano efectuó disparos contra la patrulla con un arma no documentada, motivo por el cual los agentes respondieron el ataque.

La investigación disciplinaria ordenada por la Dirección General de la policía se fundamentó principalmente en la difusión de un video casero que circuló en redes sociales y mostró a un agente, cuya identidad permanece reservada, accionando su arma de fuego contra Lamy bajo circunstancias que, según el informe institucional, no suponían riesgo inmediato para su propia vida.

PUBLICIDAD

La Dirección General de la Policía Nacional abrió una investigación tras la muerte de Jefferson Voicy L., ciudadano haitiano con cuatro órdenes de arresto vigentes. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)
La Dirección General de la Policía Nacional abrió una investigación tras la muerte de Jefferson Voicy L., ciudadano haitiano con cuatro órdenes de arresto vigentes. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Ese fragmento, que no cubre la totalidad del enfrentamiento, constituye la principal prueba indagada. En la escena del hecho, oficiales decomisaron un arma de fuego y seis casquillos calibre 9 milímetros para análisis forense, integrando estos elementos al expediente abierto.

“El agente policial, cuyo nombre se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso investigativo, formaba parte de una patrulla que daba seguimiento a varias órdenes de arresto contra el ciudadano haitiano de, alias Jenson y/o Yeison”. según lo que informa la policía dominicana

El reglamento policial limita el uso de la fuerza letal

El Reglamento sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, actualizado según la Ley Orgánica No. 590-16, establece que “en ningún caso será legítimo utilizar alguna de las escalas de la fuerza o seguir utilizándola cuando ya ha sido controlado el transgresor”.

Según ese marco legal, el empleo de arma de fuego representa el nivel máximo de intervención y únicamente se permite frente a peligro directo y presente para la vida del agente o de terceros. La normativa implica que cualquier uso de letalidad fuera de tales condiciones constituye una posible infracción administrativa y penal, lo que da fundamento a la sanción en curso.

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
El uso letal de la fuerza por parte del agente está bajo investigación por posible infracción del protocolo establecido en la Ley Orgánica No. 590-16. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional enfatizó que la aplicación de sanciones por conductas indebidas se realizará con la máxima firmeza, reiterando que no habrá excepciones ni privilegios para ningún miembro, independientemente de su jerarquía o de las funciones que desempeñe. La institución detalló que la supervisión de las actuaciones policiales responde a la necesidad de mantener la confianza pública y la integridad de la fuerza, recordando que el respeto a la ley y a los protocolos internos constituye un principio ineludible para todo su personal.

Temas Relacionados

Policía Nacional República DominicanaSanto Domingo OesteUso de la FuerzaIntervenciones PolicialesRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico sentenció a miembros de la barra brava del Alianza Fútbol Club por desórdenes públicos, derivando en trabajo comunitario tras el ataque a seguidores del Club Deportivo FAS en octubre de 2025

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

Presidencia de República Dominicana entrega vehículos a INESPRE para fortalecer distribución alimentaria del país

La nueva flota busca mejorar el acceso a alimentos de consumo básico para comunidades vulnerables en todo el país, optimizando la logística institucional y consolidando un sistema que reduzca la intermediación en la cadena de suministro

Presidencia de República Dominicana entrega vehículos a INESPRE para fortalecer distribución alimentaria del país

BCIE aprueba USD 155 millones para la segunda fase del programa de infraestructura vial en El Salvador

El Banco Centroamericano de Integración Económica dará continuidad a las inversiones previas en movilidad urbana, ampliando la cobertura del programa vial a más de un millón de habitantes en zonas clave del área metropolitana de San Salvador

BCIE aprueba USD 155 millones para la segunda fase del programa de infraestructura vial en El Salvador

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión

La pena se agrava si el acto se realiza en presencia de menores de edad

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

El operativo realizado por distintas unidades estatales culminó con la desarticulación de un grupo dedicado a la venta de drogas junto a centros educativos, tras meses de investigación que expusieron una estructura con fuerte logística operativa

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

TECNO

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

ENTRETENIMIENTO

Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

El día que Michael Jackson reunió a la realeza de Hollywood para un histórico video musical: Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg y más

La razón por la que George Clooney rara vez ve sus propias películas: “Ni siquiera se parece a mí ahora”

Shannon Elizabeth recibió un millonario pago tras su primera semana en OnlyFans: “Está construyendo un nombre”

Oscar Isaac y una confesión que sorprendió a los fans de Star Wars: “Muchos no tenían certeza sobre la evolución de sus personajes”

MUNDO

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán

El primer ministro Keir Starmer evitó una investigación parlamentaria por el caso Mandelson-Epstein

Ataques con drones y bombardeos dejaron seis muertos y daños en distintas ciudades de Rusia y Ucrania