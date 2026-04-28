Una ballena jorobada y cinco tortugas marinas aparecieron muertas en la costa bonaerense

El hallazgo de una ballena jorobada adulta y cinco tortugas marinas en el Partido de la Costa puso en foco el estado de la fauna marina local

El hallazgo de los cadáveres de una ballena jorobada adulta y cinco tortugas marinas en las playas del Partido de la Costa generó preocupación entre habitantes y especialistas de la región en los últimos días. Los vecinos de Punta Médanos encontraron el cuerpo del mamífero durante el fin de semana, mientras que los reptiles fueron localizados sin vida en jornadas previas, en el mismo sector costero.

Estos episodios, que se produjeron en un corto período y en una zona de baja circulación, pusieron en foco el estado de la fauna marina y el impacto de las actividades humanas en el ecosistema del litoral bonaerense.

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Cómo aparecieron los ejemplares en las playas bonaerenses

El cadáver de la ballena jorobada apareció sobre la arena de Punta Médanos, en el extremo sur del Partido de la Costa, durante el último fin de semana. Días antes, vecinos detectaron los cuerpos de cinco tortugas cabezonas en distintas playas. La presencia de ambas especies muertas, en tan poco tiempo y espacio, llamó la atención de especialistas y habitantes.

Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del centro de rescate de la Fundación Mundo Marino, explicó a Infobae: “En relación a las tortugas marinas que aparecieron muertas en los últimos días acá en el Partido de la Costa, es un hecho que lamentablemente es de alguna manera frecuente. Esta vez llamó la atención porque en un corto lapso de tiempo aparecieron varios ejemplares, pero es algo que ocurre frecuentemente, el hecho de apreciar fauna marina ya fallecida en las costas de nuestra zona”.

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Las tortugas marinas fueron localizadas sin vida en jornadas previas, en diferentes playas del Partido de la Costa

Sobre el estado en que se encontraron los animales, el experto detalló: “En el caso de las tortugas marinas, como pasa habitualmente, son ejemplares con un alto grado de descomposición, por lo tanto, es muy difícil, por no decir imposible, determinar causas de muerte. Las necropsias, ya con toda la licuación de los órganos internos, oblitera cualquier tipo de signo de enfermedad”. La ballena jorobada también presentaba un avanzado deterioro, lo que impidió realizar un análisis más preciso sobre las causas de su muerte.

Las posibles causas detrás de las muertes y su aparición en las playas

En cuanto a los motivos detrás de estas muertes, Rodríguez Heredia señaló la pesca incidental como uno de los factores más frecuentes en los casos de tortugas marinas. En sus palabras: “Generalmente los cuadros que hemos podido observar en animales frescos están relacionados con las artes de pesca, con la pesca de altura. Muchas veces, no apuntando a los pescadores artesanales o a pesca legal, donde incluso hay observadores a bordo. Muchas veces es pesca ilegal, pesca de altura, que lamentablemente enganchan, sin proponérselo, a estos animales en alta mar. El animal muere ahogado y después, con las mareas, el viento, a las semanas o a varios días después aparece en playa”.

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Respecto a la ballena, el especialista explicó la dificultad para identificar un motivo concreto: “En relación a la ballena jorobada, que se dio también en la misma semana, ahí es más difícil poder determinar algo en sí, porque el animal también apareció con un estado avanzado de descomposición y ya no podemos determinar si fue algún cuadro patológico que el animalito le surgió en alta mar, falleció y apareció acá en la costa”. El arribo de estos cadáveres suele coincidir con eventos climáticos intensos, como sudestadas y pleamares, que arrastran los cuerpos desde mar abierto hasta la costa.

La importancia de observar y proteger la vida marina

Promover la conciencia ambiental es fundamental para entender el impacto de las actividades humanas en el mar (Krissia Borja/ Rewilding Argentina)

Rodríguez Heredia remarcó la importancia de registrar y reportar estos hallazgos para comprender la situación de la fauna marina en la región. Además, destacó la necesidad de promover la conciencia ambiental en la comunidad: “Lo importante siempre en todos estos casos es también la concientización de las personas, para que tengan idea del impacto que nuestras actividades provocan en el medioambiente marino. Muchas veces la causa de la muerte no la podemos comprobar fehacientemente, pero ya la presencia de estas hermosas criaturas y tan valiosas como toda la biodiversidad que tiene nuestro frente costero marítimo, tiene que llamar la atención a la gente, que recapaciten”.

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El especialista insistió en evitar el contacto con animales vivos hallados en la playa, ya que la presencia humana puede agravar su estado. El hallazgo de estos ejemplares en las playas del Partido de la Costa refuerza la necesidad de prestar atención a los cambios en la fauna marina y de sostener mecanismos de monitoreo y registro que permitan comprender mejor las amenazas que enfrentan estas especies.