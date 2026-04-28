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Un riesgoso operativo técnico permitió reabrir una ruta bloqueada por un bloque de hielo en el Everest

El acceso principal hacia la cima más alta del planeta fue restablecido luego de diecinueve días de cierre

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El Departamento de Turismo de Nepal emitió un récord de 425 permisos de ascenso al Everest, reflejando una demanda internacional sin precedentes /EFE/Narendra Shrestha
El Departamento de Turismo de Nepal emitió un récord de 425 permisos de ascenso al Everest, reflejando una demanda internacional sin precedentes /EFE/Narendra Shrestha

Los guías sherpas consiguieron este martes reabrir la ruta de ascenso al Everest tras casi tres semanas de bloqueo por la presencia de un enorme bloque de hielo conocido como serac, restableciendo el acceso crítico a la cima global en pleno auge de la temporada de primavera.

La maniobra, confirmada por el Departamento de Turismo de Nepal a EFE, responde a la presión de más de 400 escaladores y decenas de equipos que permanecen en el campamento base, a la espera de aprovechar la ventana de clima favorable que se aproxima y que determina el calendario anual de ascensos en el Himalaya.

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Con una cifra récord de permisos emitidos —900 para toda la región, incluyendo 425 autorizaciones solo para el Everest, según el Departamento de Turismo citado por AFP—, la apertura de la ruta se produce bajo una alerta de seguridad inusualmente alta. La ruta estuvo bloqueada diecinueve días debido a un serac de unos 55 metros de largo y 28 metros de alto, cuyo posible colapso amenazaba con arrasar la principal vía por la cascada de hielo del Khumbu, una de las secciones más mortales del ascenso.

El Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha (SPCC) informó que, ante la falta de alternativas, el equipo no tuvo opción más segura que establecer el trazado directamente bajo el bloque inestable: “Dado el tiempo limitado y la falta de alternativas más seguras, el equipo no tuvo más remedio que establecer la ruta por debajo del serac”.

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Reabren la ruta de ascenso al Everest tras un bloqueo de diecinueve días causado por un enorme serac que amenazaba la seguridad de los escaladores /REUTERS/Purnima Shrestha
Reabren la ruta de ascenso al Everest tras un bloqueo de diecinueve días causado por un enorme serac que amenazaba la seguridad de los escaladores /REUTERS/Purnima Shrestha

La cascada de hielo del Khumbu, situada entre los 5.486 y 6.100 metros de altitud, se convierte cada año en el principal escollo para los equipos que buscan coronar el Everest desde el sur. Este glaciar, caracterizado por un entramado móvil de grietas y bloques que puede desplomarse en cualquier momento, obligó a suspender los trabajos desde el 8 de abril, cuando el avance fue bloqueado por la aparición del serac. Durante semanas, los equipos mantuvieron la vigilancia mediante drones, esperando que el bloque colapsara por sí mismo antes de arriesgarse a continuar, pero la espera resultó en una prolongada interrupción en el inicio de las expediciones.

La decisión de atravesar la zona por debajo del bloque de hielo implica que cada alpinista deberá extremar precauciones durante el cruce. Las directrices oficiales, según información recabada por EFE, indican que los escaladores deben aligerar el equipo y atravesar las escaleras dispuestas sobre las grietas de uno en uno, minimizando el tiempo de exposición en la franja de mayor peligro.

Según el director general del Departamento de Turismo de Nepal, Ram Krishna Lamichhane, en declaraciones a EFE, “la ruta a través de la Cascada de Hielo ya ha sido abierta, y los escaladores comenzarán las rotaciones de aclimatación en los próximos días”. La prioridad inmediata es avanzar hasta el Campamento I para proceder a la instalación de los niveles superiores.

El auge de la masificación turística en el Everest incrementa los riesgos y genera preocupación por la saturación de rutas y la seguridad de los equipos /Geshuang Chen/Handout via REUTERS
El auge de la masificación turística en el Everest incrementa los riesgos y genera preocupación por la saturación de rutas y la seguridad de los equipos /Geshuang Chen/Handout via REUTERS

El desbloqueo se produce en un contexto de gran expectativa: al pie del Everest se ha instalado un campamento base que hospeda a más de 1.000 personas, incluyendo alpinistas internacionales y personal de apoyo logístico, todos listos para aprovechar el breve periodo de estabilidad meteorológica. Nepal, que alberga ocho de los diez picos más altos del planeta, concentra su temporada de escalada en primavera, cuando el clima es más benigno y el turismo de alta montaña moviliza millonarios ingresos.

El auge de las expediciones comerciales, catalizado desde la histórica hazaña de Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa en 1953, ha transformado la montaña en un destino recurrente para escaladores de todo el mundo. Según datos del Departamento de Turismo reportados por AFP, sólo en 2023 alcanzaron la cima por la vertiente nepalí unas 700 personas, mientras que al menos 100 lo hicieron por el lado norte, en China.

“Las rotaciones hacia el Campamento I comenzarán en breve”, detalló el presidente de Seven Summit Treks, Mingma Sherpa. El avance hasta los campamentos superiores podría requerir unos cuatro días adicionales, con un plazo estimado de diez jornadas más para equipar completamente la ruta hasta la cumbre, según el cronograma habitual de estas expediciones.

La reapertura de la ruta del Everest elimina el bloqueo causado por un serac de hielo de 55 metros y 19 días de cierre /REUTERS/Purnima Shrestha
La reapertura de la ruta del Everest elimina el bloqueo causado por un serac de hielo de 55 metros y 19 días de cierre /REUTERS/Purnima Shrestha

Accidentes previos y protocolo de seguridad

La reapertura de la ruta no elimina el riesgo: la cascada de hielo del Khumbu ha sido escenario de algunos de los peores accidentes en la historia del montañismo. En abril de 2014, el derrumbe de un serac originó una avalancha que mató a 16 guías sherpas, llevando a modificar el trazado de la vía para minimizar el paso bajo glaciares colgantes. En 2023, tres guías perdieron la vida en circunstancias semejantes durante una avalancha.

El historial de obstáculos también se extiende a las temporadas anteriores. En 2019, un serac frustró los intentos de cumbre en otoño, repitiendo el patrón de esta temporada: la presencia de grandes bloques de hielo suspendidos se mantiene como la principal amenaza estructural de este tramo.

Para responder a la peligrosidad, las autoridades y las empresas organizadoras han instruido medidas excepcionales. Como indicó Lukas Furtenbach, CEO de Furtenbach Adventures, a AFP, nadie fue autorizado a iniciar el ascenso hasta que el comité de médicos especializados diera luz verde a la reapertura efectiva. El tiempo de cruce, la carga individual y la vigilancia permanente constituyen las tres variables de prevención fundamentales aceptadas por la comunidad internacional de guías y empresas de expedición.

En 2014 y 2023, la cascada del Khumbu fue escenario de accidentes mortales por derrumbe de seracs y avalanchas, evidenciando la peligrosidad de la ruta /REUTERS/David Gray/File Photo
En 2014 y 2023, la cascada del Khumbu fue escenario de accidentes mortales por derrumbe de seracs y avalanchas, evidenciando la peligrosidad de la ruta /REUTERS/David Gray/File Photo

El modelo actual de expediciones en el Everest, impulsado por la masificación turística, incrementa tanto el riesgo como la presión sobre las frágiles condiciones naturales y humanas de la montaña. El hecho de que el bloqueo de este año provocara una concentración aún mayor de alpinistas en el campamento base genera preocupación sobre la saturación de la ruta y la capacidad de los equipos de guías para garantizar una travesía segura bajo condiciones extremas.

Las autoridades han confirmado la emisión de 425 permisos para escaladores del Everest solo hasta este lunes, una cifra que pone en evidencia tanto la demanda global como los desafíos logísticos asociados a gestionar la seguridad de centenares de personas en un entorno considerado uno de los más impredecibles y letales del mundo natural.

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