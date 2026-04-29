Guatemala: La identificación forense de Jorge Mario González Buezo confirma deceso por trauma en el tórax

El informe del INACIF precisó que Jorge Mario González Buezo murió por un fuerte trauma de tórax que comprometió órganos vitales como el corazón y los pulmones. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Desde el pasado 24 de abril, el hallazgo del cuerpo sin vida de Jorge Mario González Buezo bajo el puente El Naranjo conmocionó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la Ciudad de Guatemala, impulsando una investigación formal sobre las causas y circunstancias que rodearon su fallecimiento. El estudiante de 21 años, inscrito en la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía en la Universidad Mariano Gálvez, había sido reportado como desaparecido por sus familiares cinco días antes, una recurrencia inquietante para quienes recordaban un episodio similar en su adolescencia, según el relato reconstruido por el medio Notiguatemala.

La confirmación oficial de la identidad y la causa de muerte se produjo en las horas recientes, cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) comunicó que González Buezo sufrió un trauma de tórax. Este golpe fatal en el pecho, de acuerdo con la pericia, afectó órganos vitales como el corazón y los pulmones, estableciendo así el motivo cierto del deceso, según los resultados forenses citados por Notiguatemala.

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La búsqueda y rescate del cuerpo por parte de los Bomberos Municipales requirió maniobras especializadas debido a la compleja ubicación en un barranco, entre la zona siete de la Ciudad de Guatemala y la zona cuatro de Mixco. (Cortesía: Bomberos Municipales)

En respuesta al operativo de rescate, el vocero de Bomberos Municipales, José Santizo, detalló que las tareas de localización y extracción del cuerpo demandaron una coordinación precisa tras los avisos recibidos en la línea de emergencia. De acuerdo a Santizo, los llamados provinieron de vecinos del área que advirtieron la presencia de un cuerpo en lo profundo del barranco, justo donde el puente El Naranjo conecta la zona siete de la ciudad con la zona cuatro de Mixco:

“Damos a conocer que bomberos municipales de la Ciudad de Guatemala recibimos varios llamados de alerta en nuestra línea de emergencia 123 por parte de vecinos que residen a los alrededores de la parte baja del puente El Naranjo, en un área que conecta la zona siete de la ciudad con la zona cuatro de Mixco. Estas personas informaban de que habían visualizado en la profundidad del barranco el cuerpo de una persona”, explicó Santizo a ChapinTV.

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Personal de rescate, policía y miembros del Ministerio Público llevaron a cabo un operativo en una zona urbana. Se observó la extracción de un cuerpo por equipos de emergencia. Posteriormente, el área fue acordonada con barreras azules y cinta amarilla para el procesamiento de la escena por parte de personal forense y de investigación. Varios edificios de dos a tres pisos y un suelo sin pavimentar caracterizan el entorno del incidente. Este video es una cobertura noticiosa sobre el suceso.

El cuerpo fue localizado en estado avanzado de descomposición, lo que dificultó la identificación inmediata. Los equipos de rescate, empleando camillas especiales y rutas de acceso habilitadas desde la zona siete, lograron extraer el cadáver y entregarlo a las autoridades competentes para las diligencias judiciales correspondientes.

La desaparición previa y el vínculo con el pasado

La muerte de Jorge Mario González Buezo adquiere un matiz todavía más singular debido a un hecho documentado: en abril de 2021, cuando contaba con 18 años, también fue reportado como desaparecido por su familia en fechas casi idénticas. De acuerdo con la cobertura de Notiguatemala, existen registros audiovisuales de la colonia San Cristóbal, en la zona ocho de Mixco, que muestran cómo fue visto por última vez antes de que, días más tarde, fuera localizado sano y salvo el 27 de abril de aquel año.

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En aquella ocasión, la familia informó que González Buezo cursaba estudios en Diseño, una trayectoria académica que luego viró hacia el ámbito del Turismo y la Hotelería, según consta en mensajes de pesar difundidos por la Universidad Mariano Gálvez tras la reciente confirmación de su identidad y fallecimiento.

Jorge Mario González Buezo había sido reportado como desaparecido por sus familiares cinco días antes del hallazgo, hecho que reavivó recuerdos de una desaparición anterior en 2021. (Fotografía retomada de TV Azteca Guatemala)

El fenómeno de las dos desapariciones, en años y fechas tan próximas, permanece como un dato relevante para la investigación de las causas profundas de su muerte.

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El círculo académico y personal del estudiante manifestó su dolor en redes sociales mediante mensajes y esquelas, reflejando el impacto del caso en el ámbito universitario.

El hallazgo bajo el puente El Naranjo y la posterior identificación de Jorge Mario González Buezo marcan el inicio de una investigación que, según Notiguatemala, busca resolver los interrogantes abiertos sobre las circunstancias y la motivación detrás de su muerte, registrada oficialmente como resultado de un severo trauma en el tórax.

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